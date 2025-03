En el nombre del padre... y del rock

La celebración, hoy, del Día del Padre es la excusa perfecta para convertir el concierto del grupo vigués MC4 en un evento especial. La banda viguesa de versiones de rock, formada por algunos de los músicos más bregados de la escena local, compartirá esta noche (a partir de las 21.30 horas) el escenario de La Fábrica de Chocolate con la joven cantante viguesa Carmela Warhol, bajista y líder de la formación olívica The Blow Up’s, que será la invitada principal. Además, colaborarán sospechosos habituales del pop vigués como Tony Lomba, Nicolás Pastoriza, Eladio Santos, Javier Viéitez y Beíta «La Iguana». Será una cita con gancho generacional: la entrada, a 5 euros, será gratuita para los hijos que acudan con su padre.

«Si vas con tu hijo, tu hijo no paga; si vas con tu padre, tú no pagas», resume el vocalista Fran Asenjo, Francesco Carini en su faceta de líder de MC4. En ausencia del batería Roberto Lozano, «Loza» (Sex Museum, Corizonas), se pondrá a las baquetas Andrés Cunha (Siniestro Total, Los EP’s); tocará la guitarra Óscar Avendaño, alias Pelda (Siniestro Total, Los Bo Derek’s); blandirá el bajo Jacobo Jiménez (Los High Sierras, Casanovas) y manejará los teclados David Vázquez (Moon Cresta).

MC4 suelen tocar cada dos semanas en la sala viguesa La Fábrica de Chocolate Club, tras su «residencia» anterior en la antigua sala Sinattra, hoy Supersonic. En su repertorio hacen suyos clásicos bailables de los Beatles, Rolling Stones, Tom Petty, The Lemonheads, Alaska y Dinarama, Orquesta Mondragón, Creedence Clearwater Revival, The Black Keys, The Clash y Chuck Berry, entre otros.

Para el gran final se unirán MC4 y sus invitados para interpretar «My Back Pages», la canción con la que Roger McGuinn, Tom Petty, Neil Young, Eric Clapton y George Harrison, entre otros, cerraron el concierto del 30 aniversario de Bob Dylan en Nueva York (1992).

Carmela Warhol, fan del grupo The Dandy Warhols desde la cuna, heredó la afición al rock and roll de sus padres, a los que ya acompañaba a los conciertos siendo muy niña. Toca el bajo y canta en el trío The Blow Up’s, cuyos componentes han compartido escenario con MC4 en ocasiones anteriores. Carmela, con 18 años, es la mayor. Demuestra que, pese a que en las nuevas generaciones dominan otros géneros musicales, «siguen saliendo grupos de rock vigués», comenta Francesco Carini con orgullo y satisfacción.

Como el buen aficionado al rock supondrá, el nombre de MC4 deriva del legendario grupo estadounidense MC5, solo que las siglas MC, de «Motor City», se refieren a Vigo, no a Detroit, y pasaron de 4 miembros a 5. «Se le ocurrió a Andrés Cunha como alternativa al nombre Un Mundo Diferente, que alguien sugirió en la pandemia –explica Carini–. Creo que este nombre es mejor», sentencia.