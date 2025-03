Zeltia Irevire explora novos sons

O grupo de folk Zeltia Irevire, formado por Zeltia Acuña (voz e guitarra), Migui Carballido (bodhran, bouzouki e coros) e Cibrán Seixo (violín, efectos e sintetizador de baixos), saca o 6 de marzo o seu sinxelo A Canción da Sentinela, no que introducen novos sons e no que contan co traballo de deseño gráfico de Ana Crujeiras Fernández, do estudio creativo Fenda, que colabora con Zeltia Acuña no deseño da portada do tema e coa que contarán para a creación do futuro videoclip. Nesta nova etapa contan co apoio da produtora de Cambados Anxest.

«A Canción da Sentinela é unha letra que compuxo Jesús Carballido, irmán de Migui Carballido, e que está inspirada na letra dunha novela na que había un escocés que non paraba de beber licor café, un irlandés e un galego que quedaban tódalas noites para organizar a revolución, o seu levantamento proletario», apunta Zeltia Acuña.

«A verdade nos inspirou moito, escoitando a letra vemos que hai un xeito de espertar colectivo para defender un xeito de vivir máis xusto e loitar por defender o noso rural, os nosos recursos naturais. Foi unha letra que nos fixo seguir crendo no noso traballo porque, como imos pouco a pouco, ás veces podemos sentirnos nun camiñar solitario, pero sabemos que hai moita xente que se sinte coma nós, e esta letra fala un pouco diso, desa esencia», reflexiona.

Gardián da natureza

Neste tema, «vemos a sentinela representada nese gardián da natureza, coma un espírito do bosque que ten unha atenta mirada no que estamos a facer, na nosa evolución como humanos», analiza. Unha mestura cun xiro «máis country» deu lugar a este novo tema. Proban tamén desta volta con outros instrumentos, coma o bouzouki, co que buscar sons e tímbricas distintas. Haberá tamén «un instrumento de vento que haberá que descubrir nos directos».

«Tivemos tamén a inmensa sorte de que o novo tema fora misturado polo músico e técnico de son Virgilio Fernández, un mestre do son cunha carreira brillante. Traballou cos grandes como Manolo García, Serrat, Siniestro Total, Estopa ou Radio Futura entre outros», apuntan.

Esencia

E, pese ás novidades, Zeltia Irevire conserva a súa esencia: «Temos un estilo de autor propio ben marcado e creo que está moi presente en todo o traballo que facemos e creo que a xente que nos escoita durante máis tempo vai a percibir iso». Neste momento traballan tamén en novos temas, «bastante distintos, pero sempre con ese estilo de autor» que os caracteriza.

Exterior

Este ano preséntase moi interesante para o grupo, con datas que os levarán fóra de Galicia, ata Portugal, Alemaña ou Suíza. «É algo máxico cando levas fóra algo propio, tan auténtico como a terra de onde ves. Hai moitísima curiosidade na xente de escoitar algo distinto ao que están acostumados, a outros xeitos de facer melodías, ritmos, e a verdade é que é un público moi agradecido e sempre se atopa aí unha conexión moi bonita». Saír ao exterior tamén lles permite valorar o propio: «Dáste de conta de que temos unha terra moi rica, con moi bos e boas artistas e é un orgullo; síntete orgulloso de ser de onde es».

Nesta nova etapa de Zeltia Irevire, na que se atopan «cada vez máis cómodos» traballando xuntos, anuncia «temas cun compoñente máis íntimo, máis emocionantes e intensos».