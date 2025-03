«Tenemos que dar un paso atrás y buscar el humor para sanar»

Iria Ares y Xoán Carlos Mejuto celebrarán en Vigo, en la segunda temporada de su gira gallega con Escándalo en Palacio, las 7.000 entradas vendidas. Todo un motivo para celebrar este viernes, en el Teatro Afundación, donde regresan con esta alta comedia cargada de amor, política, risas y reflexión. Escrita por Pedro Ruiz, la obra tiene la capacidad de evolucionar con la actualidad.

-Quedan muy pocas entradas disponibles para ver Escándalo en Palacio en Vigo. ¿Cómo ha evolucionado la obra en esta segunda visita?

-X.C. MEJUTO: Es cierto que la estructura de la obra no cambia, pero hay muchas más referencias a la actualidad política, que además van cambiando, y eso hace que la obra esté mucho más fresca. Cuando vinimos a Vigo el año pasado todavía no se había hablado nada de Begoña, el tema de la mujer del presidente no estaba en la actualidad política y, sin embargo, ahora sí. Nuestra obra, realmente, no va de las tribulaciones de un presidente, sino de la pareja presidencial; la hace más actual todavía.

-¿Pueden adelantar una respuesta a si el amor puede salvar la política?

-I. ARES.: La intención es que la respuesta la termine el público. Pero esa pregunta hecha hace un año no tenía tanta repercusión en las vidas de la gente. Asociado a la política, el amor era algo desdibujado en España, pero ahora los asuntos de alcoba (están también los casos de Ayuso, de Errejón...) están pasando a la vida pública y la verdad que eso ha beneficiado a nuestra obra.

-X.C. M: En aquellos famosos cinco días de reflexión, Pedro Sánchez remarcó que él era un presidente enamorado, lo que le acerca mucho a mi personaje, que se comporta como se comporta y hace las cosas que hace porque, además de tener las pulsiones de cualquier líder político, está el hecho de que está profundamente enamorado de su mujer.

-Se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer.

-X.C. M: También se dice que detrás de un gran hombre siempre hay una mujer sorprendida (risas).

-I.A: El personaje de Paola D’Angio en la obra va claramente de menos a más y el público descubre que tras esa imagen de frivolidad realmente hay un personaje que es el que domina todas las situaciones. La verdad es que es el personaje que sorprende más, sobre todo al final. Ella representa la nobleza. Sigue creyendo en la bondad del ser humano y que en la política son posibles las buenas acciones y las buenas personas. Tampoco queremos dar lecciones a nadie, lo que decimos es que, como personas, estamos cansados de que en la política no haya un espacio para el amor y para la humanidad. Yo creo que es el mensaje de la obra.

-X.C. M: En el espectáculo pretendemos, y creo que lo conseguimos, mirar a la política desde el amor, pero también desde el humor. El público lo disfruta mucho porque, aunque la obra está ambientada en un país imaginario, ven muchas cosas de la actualidad y se identifican mucho con las cosas que se dicen.

-¿Esa dosis de humor puede ser una invitación a la reflexión?

I.A: El humor nos hace mucha falta. Ahora hay mucha confrontación y creo que tenemos que dar un paso atrás y buscar el humor para sanar. Riéndonos de cosas graves podemos conseguir tener una perspectiva distinta y encontrar una solución conjunta. Desde luego, desde una sátira descarnada y desde la humillación al otro no vamos a conseguir nada.

-El concepto del amor también ha evolucionado, ¿cómo lo abordan en la obra?

-I.A: La obra arranca con un escándalo sexual. Bernard estaba casado la primera vez que se lía con Paola. Ahí ya tenemos una actualización bastante importante, pero el amor en nuestra obra sigue siendo el amor romántico de las comedias del cine clásico de Hollywood; eso no lo hemos querido cambiar porque creemos que eso es eterno.

-Esa esencia hollywoodiense es otro de los atractivos de la obra.

-X.C. M: En esta obra los personajes, sobre todo el de Paola, está muy inspirado en el tipo de personajes que interpretaba Marilyn Monroe y eso gusta mucho. Eso no ha pasado de moda.

-Lo que debería pasar de moda es la crispación política.

-I.A.: No queremos que nadie vaya el teatro pensando que se va a ridiculizar a uno u otro. No hacemos humor partidista ni partidario, hacemos humor universal. Y es algo de lo que estamos muy orgullosos, porque la gente sale con una sonrisa y con una esperanza. No va de ir contra nadie y eso es eterno siempre. Cuando luchas contra algo, de alguna manera, se te viene de vuelta. En Escándalo en Palacio lo que hacemos es un análisis de la situación desde un punto de vista muy cómico para que la gente se pueda reír de todo, de lo que hace bien, pero también de lo que hace mal.

-X.C. M.: Hay una crítica a las malas prácticas dentro de la política, pero se deja un espacio a la posible redención y a un final con esperanza porque todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad.

-Suena muy utópico...

X.C. M.: Las utopías hay que mantenerlas, por lo menos te fijan un rumbo hacia el que encaminarse.