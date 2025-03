«Si una canción está hecha con el corazón, perdurará»

El ciclo «Blues & Rías» trae a la Sala Supersonic de Vigo ( viernes 7, 21.30 horas) y al Teatro Centro Goianés, Goián (sábado 8, 23.00 h.), a Susan Santos (Badajoz, 1981), guitarrista –zurda– y cantautora, que ha compartido escenario con artistas como Billy Gibbon, de ZZ Top, y ha ganado el premio a la mejor actuación musical en los European Blues Awards 2018 y al mejor álbum femenino en los LA Critics Awards 2019. La artista pacense llega a Galicia en formato de power trío para presentar su sexto disco, «Sonora», un álbum del desierto cuyas canciones cuentan historias de supervivencia, desamor, forajidos, huida y libertad como si fuesen capítulos de un libro de relatos. Las entradas se pueden adquirir en la web www.bluesandrias.com y en las tiendas de disco Elepé, Rockbox Shop, A Pola Bar y A Cantina Centro Goianés.

—¿Por qué «Sonora»?

Se titula «Sonora» porque en todas las canciones hay un momento en que cada uno de los protagonistas aparece en el desierto de Sonora. Es un disco que camina entre el rock americano, el blues y el country.

—¿Por qué ese desierto?

Entre otras cosas, porque me inspira bastante y porque cuando estaba componiendo las canciones de este disco estaba de gira por California. De hecho, el primer sencillo lo grabé en Joshua Tree.

—¿Qué distingue este trabajo de los cinco anteriores?

Para mí, es un disco muy muy personal porque he hecho absolutamente todo. Yo siempre hago las canciones, las maqueto, se las envío a los músicos..., pero en este he estado muy involucrada también en la producción y en el sonido del disco. Quería que, sin llegar a ser conceptual, fuese un disco que fuera como un libro de historias, en el que cada canción fuera un capítulo, o una película que contase varias historias. Ya no era solo hablar de todos los sentimientos e inquietudes universales, sino de la forma en que lo quería hacer. Por ejemplo, hay una canción que va de una relación de amor-odio y está narrada como si fuera un duelo a pistola en el lejano oeste y otra que va sobre una estafadora de casinos en la que al final de la canción es cuando te enteras de lo que le pasa. No es algo que tuviera planeado, pero según iba haciendo los temas coincidió que había ese punto en común y creo que la experiencia de la gira por California también me han influido a la hora de decidir el camino que quería para este disco.

—Dice que es un disco muy personal. ¿También es en el que se ha sentido más libre?

Siempre he tenido libertad porque soy una artista independiente, pero este es como mi pequeño niño porque lo saco con toda mi ilusión y decidiendo absolutamente en todo: las canciones, el sonido...

—Mujeres guitarristas hay pocas y menos de rock blues. ¿Esto ha pesado alguna vez?

Yo creo que está cada vez más abierto, aunque es verdad que siempre ha habido minorías en todos estos estilos. Nunca me lo planteé porque cuando una cosa te llega muy dentro y es lo que realmente más te gusta hacer en este mundo no piensas si eres hombre o mujer. Y resulta curioso porque las pioneras del rock y del blues fueron mujeres, y negras, que tocaban para sobrevivir y para poder comer. Después, cuando se fue fusionando más con el rock fue predominando el hombre, y el hombre blanco.

—Usted empezó tocando guitarra española. ¿Cómo se produce ese salto al blues?

Fue a raíz de un programa de radio centrado en blues y música americana que escuché un verano. Era algo nuevo, exótico, que nunca antes había escuchado y me encantó.

—El rock blues es un género minoritario, ¿cuál es su situación en España?

Las personas que escuchan músicas minoritarias, entre las cuales se encuentra también el rock, son fans de estos estilos y que consumen música: van a los conciertos, compran discos... y, aunque es cierto que son una minoría, son una minoría muy fiel.

—Ahora parece que la música es algo cada vez más efímero. Una canción la escuchan hoy millones de personas y mañana ya se ha olvidado y otra ocupa su lugar.

Totalmente de acuerdo. Precisamente hace solo unos días leía un artículo que contaba justo esto: lo efímera que es hoy la música comercial. Sin embsrgo, cuando una canción está hecha con el corazón, te guste más un estilo u otro, va a perdurar porque siempre habrá alguien a quien le va a llegar el mensaje.

—Susan Santos es más conocida fuera que dentro de su país. ¿Nadie es profeta en su tierra?

Es cierto que tengo un par de premios fuera y que he tocado, y toco, mucho fuera, pero el año pasado he tocado mucho también aquí. De hecho, es el año que más he tocado en España y «Sonora» está teniendo muy buena acogida. Ha habido una apertura muy interesante el año pasado y este con mi proyecto y con la gira. Estoy muy contenta por esto y con la mirada puesta en los proyectos que se presentan para el próximo año.