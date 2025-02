Allo Negro, blues y soul en gallego con poso social

La morriña y la saudade son sentimientos cercanos al del blues, y sin embargo han sido contadas las bandas gallegas que han apostado por interpretar esta música con el idioma propio, desde que el pionero Víctor Aneiros lo hiciera a principios de este siglo. Esa es la propuesta de Allo Negro, una nueva formación de blues y soul que acaba de publicar su primer single, «Branco Algodón», y que comenzará en marzo a girar por las salas de Galicia.

Este septeto, formado por Isa (voz), Ernesto (guitarra), Javi (guitarra), Jorge (bajo), Ramón (batería), Glen (saxo) y Pablo (trompeta) surgió «de forma natural», según explican, cuando los miembros de Mulberry Blues decidieron comenzar a componer temas propios en gallego. Todos ellos atesoran una dilatada experiencia en proyectos anteriores. Su guitarrista solista, Ernesto de Gregorio, lideró The Shoubiñas Experience, grupo vigués de blues y rock que hace una década grabó con Philip R. Newell, productor e ingeniero acústico que trabajó con Led Zeppelin, Queen, Mike Oldfield, The Who y Pink Floyd, entre otros.

El estilo de Allo Negro bebe de la música negra de los años 40, 50 y 60. Como referencias actuales citan a Marta Ren, Monophonics, Michael Kiwanuka y Curtis Harding. En sus letras buscan combinar las referencias clásicas con una marcada temática social.

Su sencillo «Branco Algodón», grabado en los Estudios Bungalow de Santiago, deja entrever su estilo: buena voz femenina, metales que dan empaque y elegancia a la banda, dos guitarras y una letra que refleja el sentimiento de una mujer empoderada.

Su primer concierto está programado para el 1 de marzo en la sala C.R.E.A.M. de Vilagarcía, y después tocarán en Valga (Pirata, 7 de marzo); Vigo (sala Máster, 14 de marzo); Tui (Gran Manzana, 5 de abril); y Santiago (A Gentalha do Pichel, 14 de junio).