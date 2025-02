Parquesvr trae a Vigo su rock jocoso: «En España penaliza hacer música con humor»

La del humor irreverente es una veta poco explotada en el rock alternativo español (entiéndase en sentido amplio). Siniestro Total abrieron una senda poco transitada —en Vigo hay ejemplos recientes como Es Un Árbol o IGMIG— que los madrileños Parquesvr desbrozan con variadas herramientas estilísticas y con la brújula propia de su generación. Además de las risas y la fiesta, Javi Ferrara, su cantante y letrista, promete a los que se acerquen este viernes a La Fábrica de Chocolate (21:00, entradas a 16,50 euros) y el sábado a la sala Sónar de Santiago (mismas condiciones) «una muy buena banda en directo». También se esperan momentos intensos, como con 'Tu nombre es una puerta por cerrar', que no todo va a ser cachondeo.

—El sentido del humor es lo que más os caracteriza.

Es con lo que más se queda la gente, sí. Tampoco te creas que es algo muy intencionado. Hay canciones que sí, pero en muchas otras que el público conecta por lo irreverente de sus letras o porque les hace mucha gracia, no tenía una intención de que fuese graciosa en un principio.

—No se estila mucho en España, grupos que tengan ese punto humorístico a la vez que hacen música con empaque y potente.

No, no. Ahora mismo creo que penaliza. Se toma menos en serio al grupo que hace humor con la música en España que a un grupo que es mucho más serio y tiene canciones de amor. Pena bastante; fuera no, fuera hay grupos como IDLES que por ejemplo hacen humor con sus letras y tienen el respeto del público.

—Aquí teníamos a Siniestro Total y cuando se habla de ellos ahora siempre se dice que sería impensable que pudiesen publicar algunas de sus letras.

Muchos grupos, no solo ellos. Escuché hace poco los primeros discos de Novedades Carminha y se lo dije a Carlangas, esto no lo podrían sacar hoy, ¿eh? Nosotros, sin tener demasiado cuidado, tenemos un poco de cuidado con las letras. No hay una intención de ofender a nadie, aunque sí es cierto que hay gente que se pueda sentir ofendida y somos conscientes, pero no hay una intención clara de una ofensa. Si es cierto que hay un cierto humor que en 2025 se penaliza muchísimo más: el meterte con minorías, los chistes machistas. Ya estamos en 2025, creo que hemos superado ciertas cosas. Afortunadamente.

—Pero vosotros tenéis referencias muy explícitas, por ejemplo a Ayuso. ¿Eso os ha cerrado puertas?

Sí, estamos vetados en la Comunidad de Madrid. Pero antes de esta canción [«todos los muertos sean sirios o rusos / o los abuelos, gracias a Díaz Ayuso»]. En ese tema hablamos explícitamente de ella, pero la siguiente estrofa con quien nos metemos es con Pablo Iglesias. Tampoco es que nos casemos con nadie, no tenemos ningún partido político detrás, ni nada parecido.

Loquillo, «flipao»

—También a otros músicos como Viva Suecia o a Loquillo.

Con Viva Suecia no hay intención de ofenderles. Su manager me dijo se lo habían tomado en plan jocoso, parece que no hay ningún problema. Pero Loquillo sí me resulta un personaje más oscuro, la verdad. Hace poco vi que en un concierto se puso a insultar a algún trabajador de seguridad. También le vi una entrevista hace poco diciendo que él, como europeo, no puede tener referentes americanos. Porque él es de Antonioni, de Visconti, de Godard. A ver, flipao, eres un rocker. Eres un puto rocker. ¿Nadie te lo dice?

—Lo de la autocensura no va mucho con vosotros, ¿no?

Sí nos hemos autocensurado, ¿eh?

—¿En serio? Pues cuando se disuelva el grupo podríais sacar las letras prohibidas.

(Risas) Igual sí, igual sí. No queda mucho para la disolución del grupo, somos gente muy mayor ya.

—Soléis resaltar el hecho de que habéis montado la banda a una cierta edad y sin expectativas, pero no paráis de crecer.

Lo hemos hecho poco a poco, con sentido y con cabeza, sin fliparnos. Somos conscientes de que esto puede irse a la mierda pasado mañana y hemos hecho las cosas muy poquito a poco y con cariño. Voy a cumplir 43 años, o sea, que esto igual dura lo que tenga que durar. Ya ha habido miembros que se han ido por circunstancias vitales. Entonces vamos tirando hasta que podamos. También te digo, no me veo con 55 años chillando «¡pelotón!» [de su hit 'Lance Armstrong'] en un escenario.

Eclécticos, de momento

—El último debate en la música española es si han vuelto las guitarras. ¿Consideras que es así y, en ese caso, os sentís parte de ese regreso?

Generacionalmente, no nos sentimos parte de nada. Porque los grupos que más o menos empezaron con nosotros son 10 años o 12 años menores. Entonces sus referencias y su forma de ver todo es muy distinta. Sí veo grupos de chavales jóvenes de 20 años que están haciendo música con guitarras. El rollo es ¿se fue alguna vez la música con guitarras. La historia es que han dejado de tener el peso que tenían antes. ¿Volverán a ser masivas las guitarras? Pues no tengo ni idea. Todo cambia al rato.

—Decías ahora que vuestros referentes son otros. ¿Podrías citar alguno?

Somos cinco y cada uno tiene unos referentes muy distintos. Yo me doy cuenta de que, sin querer, me salen cosas muy de Los Rodríguez. No hubiese pensado que era una referencia mía, pero sí es cierto que la veo como un poco de forma inconsciente. A mí cuando nos dicen que, salvando las distancias, tenemos un cierto parecido en la forma de escribir letras a Siniestro Total, me encanta. Es un grupo que siempre me ha gustado mucho.

Parquesvr, un grupo que se lo pasa bien / Jokin Fernández

—Sí que hay mucho eclecticismo en vuestro repertorio, de repente hay guiños a La Cabra Mecánica y luego un tema muy rock alternativo u otro más electrónico.

Probamos distintos palos y a veces nos queda mejor y otras peor. Con las siguientes composiciones que estamos haciendo queremos intentar encontrar un poco más cohesión, porque en los últimos dos discos, hay temas de su padre y de su madre. Tienes desde un intento de bachata, un intento de rumba, algo de electrónica, rock más cañero, pop un poco más melódico... Al final es como, ¿a qué suena Parquesvr. Si yo no lo sé decir...

—Y esa cohesión ¿hacia dónde va?

Pues al final a ser un grupo de... Te iba a decir rock y me he arrepentido. He reculado, porque no sabemos qué peso le queremos dar a las guitarras ahora, pero sí que sean temas más cañeros, más bailables. 'Todo Menos Tú' o 'Juancarlista' son líneas por las que me gustaría ir.