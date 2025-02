«‘Tanto’ es un tema de amor, pero de amor propio»

La artista gallega Lucía Pérez (O Incio, 1985) presenta su nuevo sencillo, titulado Tanto, «un antojo gallego-mexicano» y un «abrazo entre culturas», como ella misma define este nuevo tema, antesala del que será su octavo disco.

-Saca Tanto, el sencillo de un nuevo trabajo que está preparando.

-En realidad, llevamos una serie de singles ya sacados desde hace unos tres años y los vamos a recopilar en un próximo trabajo, que saldrá las próximas Navidades. Aunque los discos cada vez se venden menos hay mucho público que sigue queriendo tener ese formato físico, con su libreto, sus letras, sus fotos... Así que seguiremos en esa línea de seguir manteniendo las cosas buenas de la música.

-¿Cómo surge este tema, en el que fusiona diferentes influencias culturales?

Las anteriores canciones llevaban ya algún pellizco de estos sonidos mexicanos, pero en este quería que fuera algo más auténtico. Yo he cantado mucho en mis comienzos por Rocío Dúrcal y la verdad es que me encanta. Yo creo, además, que todo el folclore mexicano está muy vinculado a los españoles y también a los gallegos. Aunque es muy grande el Atlántico, estamos más unidos de lo que parece. Lo que hace único este tema de Tanto es que está esa esencia mexicana, pero con el gran protagonismo del gallego.

-Compuso este tema con el artista G-Face y está producido por Juan Guevara. ¿Cómo fue trabajar con ellos?

-Hay que rodearse de un equipo que fluya, un gran equipo profesional, como ha sido el caso; una parte muy bonita de toda esta canción fue, precisamente, conocer a G-Face y poder componer juntos. Luego, también está Juan Guevara, que está produciendo a artistas como Rozalén o Bisbal, y que le dio esa parte de actualidad, de lo que está pasando ahora en la música. Tenemos que seguir mantenido nuestra esencia, pero, por supuesto, ir con los tiempos y empaparnos de lo que está pasando.

-Con San Valentín a las puertas. ¿Es Tanto un tema de amor?

-Sí, es un tema de amor, pero de amor propio. Hay que quererse mucho y bien a uno mismo. Estamos en un tiempo en el que hay que decir bien las cosas y las canciones también son maravillosas para lanzar mensajes que aún hacen falta en esta sociedad y creo que el de quererse a uno mismo es fundamental.

-Son ya dos décadas de carrera, ha pasado por Viña del Mar, por Eurovisión... ¿Cómo ha ido evolucionando su trayectoria?

-Yo me pellizco cuando pienso que son ya 20 años viviendo de la música, de los discos, los conciertos, la televisión... ¡Qué afortunada me siento! Me siento también muy afortunada de formar parte de momentos muy especiales de la gente y es algo que me hace realmente feliz. Estos años han supuesto también mucho sacrificio, pero no cambiaría esta profesión por nada en la vida. Me veo ahora madura, sé realmente lo que quiero y también lo que no quiero.

-¿Algún sueño pendiente?

-Lo que sueño siempre es hacerme mayor en los escenarios, que la música siga en mí hasta el momento en el que lo disfrute y me haga feliz.

-Uno de esos momentos cumbre fue ese paso por Eurovisión en 2011. ¿Hasta qué punto marcó su carrera?

-Yo siempre hablaré cosas muy positivas de Eurovisión. Esa experiencia, que es brutal a nivel de espectáculo musical, me abrió muchas puertas. Hay mucho público que desde hace 13 años sigue muy pendiente de lo que hago, sigo cantando en fiestas eurovisivas de toda Europa... Siempre digo que Eurovisión ha sido para mí una gran experiencia profesional y personal.

-¿Sigue hoy en día todo lo que rodea al festival? ¿Ha visto el último Benidorm Fest?

-Sí. Yo ya era eurovisiva y desde que fui a Eurovisión, mucho más. Me alegro mucho de que vaya Melody, porque creo que cumple muchos requisitos para hacer un gran papel en Eurovisión. Yo creo que va a hacer una actuación muy digna, que es realmente lo importante.

-Por ahora es la primera gallega que ha conseguido representar a España en el festival.

-En Galicia estamos en un momento de eclosión musical en el que aparecen cosas tan bonitas e interesantes... Ojalá que se caiga ya esa frase de «la única gallega», porque eso sería muy buena señal.

-Interesante también ese vínculo suyo con Portugal.

-Es un público muy atractivo. Yo he tenido la gran suerte de hacer hace años una primera colaboración con Zé Amaro (Tudo se paga), que fue un gran éxito. Gracias a él estuve hace poco en el Casino de Póvoa de Varzim y ahora tenemos programados un par de conciertos cerca de Oporto en agosto.

Suscríbete para seguir leyendo