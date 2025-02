La unión hace la esperanza

¿Qué puede hacer un simple gato en un mundo en el que avanza el océano? En «Flow» el realizador letón Gints Zilbalodis, que demuestra una vez más que hay vida en la animación más allá de Disney o de Ghibli, no está por enfoques catastrofistas, sino que nos propone una navegación hacia la amistad y al entendimiento para disfrutar en familia.

Quizás todo sea más sencillo con los seres humanos fuera de la ecuación. El largometraje, que narra con intensidad, emoción y profundidad las aventuras de un gatito negro reticente al agua en un entorno donde es necesario mojarse, abre una puerta a la esperanza, a imaginar un lugar donde son posibles la convivencia y la amistad por encima de fronteras y de idiosincrasias derivadas de nacer en uno o en otro sitio, catalogados bajo una u otra especie, aunque sea preciso un proceso de aprendizaje para lograrlo.

Incluso sin querer pontificar, «Flow» es una película de su tiempo; responde a sus preocupaciones y dilemas y refiere las consecuencias de los actos porque ser o no ser, hacer o no hacer, no es indiferente.

El resultado es una película tan emocionante y conmovedora que sobran las palabras y, de hecho, ni están ni se las extraña. La fuerza de las imágenes, la expresividad de los personajes, lo que traslada la espectacular animación y la banda sonora, las hace innecesarias.

Pero esta obra, en la que nos sumergimos con pocas ganas de salir, sí es necesaria. No es casual que llame con insistencia a la puerta de los Oscar y no solo en la categoría de animación, sino también en la de mejor película internacional, tras haber triunfado en los Globos de Oro y haber puesto de acuerdo a asociaciones de críticos y público. No se pierdan las aventuras de un gato, un carpincho, un lémur, un perro y un pájaro en su propia arca de Noé autogestionada.