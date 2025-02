«Nuestro concepto de fiesta es un poquito diferente a lo que había»

La sala Rouge de Vigo acoge hoy el primer evento del año de la mano de la marca Klubers, una sesión mensual que acaba de cumplir los dos años consolidada como la fiesta electrónica de moda en la noche viguesa. Su creador es el vigués Mario Vice, que acaba de regresar de una gira por Canadá y que, tras dos décadas de trayectoria, ha tocado en múltiples clubes de España, Portugal y Andorra y ha compartido cartel con artistas de la talla de Erick Morillo, Dj Chus, David Guetta, Wally López, Kurd Maverick, Lilly Palmer o Sara de Araujo.

-¿Qué balance hace de la gira por Canadá?

-Ha ido muy bien, aunque hacía mucho frío (risas). Me llamó mucho la atención porque era la primera vez que cruzaba el charco y fue toda una experiencia. Me gustaron mucho los sitios donde fui a pinchar y el público estaba muy entregado, conociendo también lo que hago. Conocían mi música y la verdad es que estoy muy contento.

-Y ahora regresa para pinchar en casa.

-Tocar en casa es lo más importante para mí. Estos viajes están muy bien, son toda una experiencia porque me encanta viajar y, si además puedo hacer lo que me gusta, es una maravilla; pero en casa es donde estoy más a gusto al fin y al cabo y es donde quiero que el proyecto que tengo siga desarrollándose como hasta ahora. Creo que vamos por buen camino, y me encanta hacer fiestas y que cada vez venga más gente a conocernos, porque creo que hacemos algo un poquito distinto a lo que había en los últimos años en la ciudad.

-Ya han cumplido dos años con este proyecto Klubers, que ya es un emblema del house en la noche viguesa. En esta ocasión lo acompañan Dani Villa, Dorr, Neho, Emanei o Jose de Ananda.

-Sí. Solemos traer de vez en cuando algún artista de nivel nacional o internacional, pero muchas veces, como es en la fiesta de este sábado, somos todos artistas locales porque nos gusta apoyar mucho a la gente de aquí, que tenga su espacio, su evento, donde poder tocar la música que le gusta. Ya no hay muchos lugares donde poder hacerlo y para mí que puedan hacerlo en nuestros eventos, y que disfruten tanto ellos como el público que les venga a ver, es un orgullo tremendo.

-¿Ya está planificada el resto de la temporada?

-Sí, el de este sábado es el primero de la temporada y después haremos un evento mensual hasta el verano. Por otra parte, yo tengo varias actuaciones previstas en el primer trimestre del año por España y tengo también pendiente un viaje a Inglaterra y a Colombia.

Siempre fui fiel a mi estilo, adaptándome también a los tiempos que vivimos

-¿Y qué se puede esperar la gente en este primer evento?

-Nos estamos dando cuenta de que cada vez la gente viene más por nuestro concepto de fiesta, que es un poquito diferente a lo que había. Es divertida, muy dinámica, están pasando cosas constantemente... Creemos que la gente está viniendo más por la marca de fiesta, ya no tanto por un artista de nombre de fuera, pero la verdad que tenemos buenas vibraciones para este sábado, porque la venta de entradas va muy bien, y nos ha escrito mucha gente diciéndonos que va a venir.

-Eventos como éste contribuyen a revitalizar el house en Galicia, ¿cómo está actualmente el panorama?

-Yo hago esto por pura ilusión y pasión. Es un placer para mí hacer estos eventos. El primer año costó mucho. Hasta que hicimos cuatro o cinco eventos no empezamos a arrancar como queríamos, pero ahora vemos que cada día crece un poquito la familia. Por supuesto que yo creo que esto es cultura, es algo que no había, y arrastramos un público muy variado también, desde gente más joven de 18, 19 y veintipocos años, hasta gente de más de 50. Así que estamos muy contentos porque estamos haciendo una comunidad. Es también importante que la gente que venga se sienta un poco partícipe de todo esto.

-Ha compartido cartel con DJs de renombre. ¿Alguno que le haya influido especialmente?

-Hemos traído unos cuantos ya, desde Wally López, que ha venido en dos ocasiones, Kurd Maverick o Alexander Som; y también he coincidido en eventos con grandes nombres como Lilly Palmer, Sara de Araújo...Yo creo que he aprendido un poco de todos. Cada uno tiene sus cosas, sus ideas, sus formas de trabajar y, al final, trato de coger lo mejor de cada uno. Todos ellos me han inspirado, de todos he aprendido, seguro.

-¿Qué característica le define como DJ?

-No me encasillo en un estilo puro y duro. Mi estilo sonoro va desde el house al tech house, con alguna incursión en el afrohouse. Trato de que mi sesión sea divertida y accesible para la mayor parte del público. No es una música ni muy underground, ni muy oscura, es una música bastante animada. Tuve un parón de unos años, pero siempre fui fiel a mi estilo, adaptándome al tiempo en el que vivimos.