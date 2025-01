«Lo que importa en la música es experimentar

El Buzo es el proyecto paralelo de Nico Pastoriza y de músicos como Manel Ares, Mig Seoane, Xavi Bértolo o Rubén Abad (estos dos últimos de Cró!). Esta noche a partir de las 21.30 horas presentan su disco en la Fábrica de Chocolate en Vigo. El trabajo es pura delicatessen por las letras, los sonidos experimentales bien aderezados o los cambios de ritmo en el lugar perfecto para mecer o animar el alma.

¿Por qué ese nombre?

Cuando yo era pequeño tuve un grupo llamado Los Buzos pero la historia de este se remonta a dos veranos atrás. Tenía unas canciones y quería grabar disco. Quería colaborar con Bértolo y Abad. Xavi, que es productor, me pidió que le dejase jugar con un par de canciones. Intervino las maquetas y al final me propuso producir el disco y decidimos montar un grupo.

El sonido está muy cuidado, es especial, experimental, muy brit.

Era una de las cosas que me apetecía trabajar con ellos para reivindicar los sonidos de bandas de los 60, 70 y 90 como los primeros Pink Floyd, Blur o incluso My Bloody Valentine. Hay muchos efectos de guitarra, también el melotrón, un teclado sesentero que me agencié, aparato rústico de la antigua psicodelia. Mezclamos lo analógico y obsoleto con lo digital. Hicimos lo que nos dio la gana, incluidas las distorsiones. Incluso toqué la flauta del colegio.

«Canción B» abre el disco. Habla en ella de cantar en b, del lado oscuro. Suena melancólica al principio pero va in crescendo.

Era la canción que más le gustaba a todo el mundo. No deja de ser un chiste sobre la precariedad en la que vivimos miles y miles de solistas y bandas. La música fue el hobby de pequeños, nuestro trabajo de adultos y ahora de mayores vuelve a ser el hobby como cuando de niño tenías el scalextric y querías plantar fuego a las pistas echando alcohol. Quiero seguir en la música con ese espíritu lúdico. Lo que importa es experimentar.

«Ella me vio hablando solo en Vialia» y «Seroxat» dejan entrever un desequilibrio mental y su superación. «La ansiedad ya no camina conmigo», canta.

Siempre he tenido problemas de insomnio. Piensas demasiado, escarvas en las ideas y acabas cayendo en la ansiedad. Además de la atención profesional y la medicación, lo mejor para es verbalizarla y reírte de ti mismo. Seroxat es un antidepresivo magnífico. No entiendo por que no se puede anunciar como anuncian dentífricos o detergentes. Si quieres mostrar tu sonrisa blanca, es perfecto.

¿De verdad le gustaría ajustar errores del pasado y crear un Ministerio de la Reencarnación?

De pequeño, sueñas con el futuro. Al llegar a una edad, viajarías al pasado a arreglar ciertas cosas. Hay quien dice que no cambiaría nada. ¡Y una mierda! Nadie está contento con todas sus decisiones.