La «posfoliada» de Baiuca arrasa en la primera de sus cuatro noches históricas en la Capitol

La pista de baile de un club y el campo da festa de cualquier aldea gallega se fusionaron ayer en una exaltada sala Capitol de Santiago. El artífice de este Barullo fue Baiuca, que se enfrenta a un reto inédito en los más de 20 años de historia del local: un mismo artista con cuatro noches consecutivas con carteles de 'todo vendido'. Las 3.200 entradas se despacharon a dos meses vista de la serie de conciertos, que desde ya figura en el calendario de hitos del neotradi, junto al llenazo de las Tanxugueiras en el Coliseo de A Coruña.

El jugar en casa, además, le ha permitido contar con (casi) toda la artillería: estuvieron Xurxo Fernandes, Felisa Segade —a la que el público despidió coreando su nombre, tal fue su exhibición— y Antía Ameixeiras, que demostró que además de dominar el violín tiene una voz portentosa. Solo faltó Carlangas para cantarle al Monte Viso, uno de los momentos más disfrutados.

Las colaboraciones fueron la guinda a una posfoliada que funciona implacable a partir de las bases de Alejandro Guillán, el nombre detrás de Baiuca, y las visuales de su inseparable Adrián Canoura. Xosé Luis Romero enfatiza los ritmos con las percusiones tradicionales y las cantareiras Alejandra y Andrea Montero demuestran poderío vocal. A ellas se suma en un par de temas la brillante Antía Muíño, aquí despojada del halo intimista de su proyecto en solitario. Tanto talento junto solo podía entusiasmar al público, que pidió el vis al grito de «Outra si, Altri non!».

Solo el comienzo

Pero esto no ha hecho más que empezar. Cual sísifos, Alejandro Guillán y sus músicos se enfrentarán de nuevo este viernes al reto de subir al público a la cima del éxtasis. En realidad, esta segunda fecha debería de ser la última. El equipo de su sello, Raso Estudio, había ideado una doble parada en Santiago, jueves y viernes, pero la respuesta de sus seguidores desbordó las previsiones, así que preguntaron si el sábado había hueco. El día estaba prerreservado, pero el artista en cuestión no confirmó. Y las entradas volvieron a volar en unos días.

Entonces surgió la duda de si intentar otro lleno para el domingo. En 2021 habían hecho tres, ya un hito, pero con un pandémico aforo de 500 personas. Primero consultaron con los artistas, para asegurarse de que se veían capaces de hacer cuatro conciertos consecutivos. El eslabón más delicado era el de las cantareiras, por el desgaste vocal y físico que les supone cada actuación. Todos estuvieron de acuerdo y la sala estaba disponible.

Esa vez el flujo de venta fue menos acelerado, pero a principios de diciembre de nuevo se habían agotado los billetes, con casi dos meses de antelación. De hecho, en la web de venta de tickets para las cuatro fechas había una lista de espera de unas 1.000 personas, para el caso de que alguien quiera devolver alguna de las entradas.

¿Y el resto de Galicia?

La gira del disco Barullo, casi en el arranque, en septiembre, tuvo una primera parada gallega en las Noites do Porto de A Coruña. Estas cuatro fechas santiaguesas son las únicas agendadas en el territorio, así que surge la pregunta de por qué no repartir más los conciertos por la geografía del país. La respuesta rápida es que, una vez descartada la ciudad herculina para no repetir, el resto de urbes no tienen salas con el aforo ni las condiciones técnicas adecuadas para la complejidad de su espectáculo. «Hemos intentado por todas las vías hacer algo en Vigo», indican desde su equipo.

En todo caso, el tour de Baica está siendo prolijo en hitos: agotó las 2.100 localidades de toda una Razzmatazz, en Madrid llenará dos veces la Riviera (4.500 espectadores), en Londres también colgó el cartel de no hay billetes en un local de casi 600 personas. Pero nada como los cuatro llenazos en la mítica sala de Santiago, una ciudad con la que el catoirense Guillán tiene vínculos muy especiales que van más allá de la música.

Está de moda en el mainstream medir el éxito de una gira en wezinks o bernabéus (hasta que los vecinos paralizaron los conciertos). Después esta cuádruple cita de Baiuca, habrá que empezar a sopesar la Capitol como medida, más excéntrica, de un triunfo.