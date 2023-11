Las primeras entradas que asegurarán el pase para ver a Green Day en O Son Do Camiño, el primer cabeza de cartel anunciado para el festival que se celebrará en O Monte do Gozo de Santiago los próximos 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2024, se pondrán a la venta este miércoles 8 a partir de las 13.00 horas. En esta ocasión, se podrá adquirir el abono de tres días a un precio de 79 euros más gastos de gestión, a través de la web oficial www.osondocamino.es. Cada usuario podrá adquirir hasta un máximo de seis entradas por compra.

Uno de los grandes referentes del punk rock americano como Green Day celebrarán en Galicia los veinte años de ‘American Idiot’ y los 30 de ‘Dookie’, sus dos discos más emblemáticos. Los californianos, que cuentan con más de 90 millones de discos vendidos a sus espaldas, arrancarán en Santiago de Compostela su gira europea, en uno de los conciertos más esperados para este 2024. Se trata de una de las visitas más esperadas por sus fans después de esperar siete años desde la última visita de Green Day a un festival en España.

Las promotoras del festival O Son Do Camiño, Esmerarte y Bring the Noise, desvelarán próximamente los nombres que formarán parte del cartel de esta quinta edición. Habrá más de 40 artistas repartidos a lo largo de tres días en tres escenarios. Estrella Galicia volverá a ser el principal patrocinador de O Son do Camiño, que también volverá a contar con el apoyo de la Xunta y Xacobeo.

Guía para hacerse con un abono de 3 días para O Son Do Camiño 2024