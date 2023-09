Lamine Thior es un activista del humor. Le gusta que las situaciones que desarrolla, tanto en sus monólogos encima del escenario como en las redes sociales, inviten a reflexionar al público. El actor, cómico, guionista y presentador echa mano de sus propias vivencias en “Españul”, el espectáculo con el que se estrenará en Galicia. Será el próximo día 1 de septiembre (22.00 horas), en el Sinatra Cóctel Bar de Vigo, donde este senegalés con acento y toda guasa gaditana relatará sus orígenes y su viaje desde Senegal a Algeciras con tan sólo dos años, y hablará de su infancia, de los contrastes culturales con sus amigos, de cómo pasó de ser un “niño negrito adorable” a ser un “negro adulto criminalizado”, de su primera conciencia del racismo, de la presión por “perpetuar” su linaje, de su relación con su madre, los convencionalismos sociales y de sus intentos infructuosos de ligar. Todo pasado por el tamiz del humor Thior, que se estrena esta misma noche como colaborador en “El intermedio” de La Sexta, acaba de rodar la miniserie “La ley del mar” de TVE, con Luis Tosar y Blanca Portillo.

–¿Se puede hablar de cualquier tema desde el humor?

–Sí, pero creo que hay que saber hacerlo. Ése es el punto. Si haces humor de un tema sensible deberías informarte muy bien antes. Es como el piloto que lleva un avión con 500 personas: él ha elegido ser piloto y llevar ese avión, por lo tanto, él asume la responsabilidad. Si tiene unos buenos conocimientos y unas buenas herramientas, el avión aterrizará perfectamente. Pero si no está lo suficientemente preparado, hay una probabilidad de que se estrelle y después no es justo que diga que los 500 pasajeros eran muy sensibles.

–¿El humor también ayuda a concienciar?

–El humor es una herramienta brutal para hacer reflexionar. Hay temas muy sensibles que cuando hablas de ellos ves que la gente se ríe pero pone cara como de no saber si debería o no reírse aunque le haga gracia, pero, después de la risa, lo que queda es la reflexión. También es mucho más fácil hacer llegar temas serios a través del filtro del humor. Lo que me interesa es que el público se lo haya pasado bien y salga diferente a como entró. En este ‘show’, además, pasan muchas cosas porque lo que quería hacer era el espectáculo que a mí me gustaría ver. Lo que más me gusta y lo que supone un reto para mí es que hay momentos de reflexión en los que hay cero comedia y de los que pasas de nuevo a la risa. Es un carrusel emocional.

–Uno de los temas que trata es el racismo. ¿En España somos más racistas de lo que admitimos?

–Sí. El Ku Klux Klan, el apartheid y lo que pasa en Estados Unidos ha hecho mucho daño porque parece que si no te disparan, que si no te asfixian no hay racismo y no es así. Yo soy negro, pero tengo acento andaluz. Si llamo por teléfono para alquilar un piso, mi interlocutor no piensa en absoluto que soy negro y todo bien. Y si cuando cuelga le preguntas si es racista seguramente te dirá que no, en absoluto. Pero en el momento en que aparezco, ya no se centra en mí, sino que me mira desde el prisma del estereotipo del inmigrante y probablemente no consiga el piso, aunque tenga el dinero. Este tipo de situaciones pasan aquí y son muy comunes. En España no hay un racismo de odio como tal, pero sí un racismo que viene del desconocimiento y la ignorancia, aunque esto no quiere decir que sea mejor. Para subsanarlo hay que partir, y esto ya no es una cuestión de ser español o senegalés, de que todos los seres humanos tenemos prejuicios. Lo que tenemos que intentar es ir limándolos y, sobre todo, evitar que se conviertan en un juicio. Y para esto hay que tener autocrítica.

–¿Cuánto de Lamine Thior hay en realidad en “Españul”?

–Mucho, porque tenía la necesidad de relatar mi llegada a España, mi infancia, y hablar de mis primeros contactos con el racismo, de mi relación con mis amigos blancos. Cuando eres un niño negro que se cría en Cádiz no tienes el concepto de que eres negro, pero la vida se encarga de ir dándote pistas de que a lo mejor eres diferente a tus amigos blancos. Y un día te das cuenta de que has pasado de ser un "niño negrito adorable", al que todo el mundo quiere adoptar, a ser "un adulto negro criminalizado", sólo porque tu cuerpo ha cambiado porque tú sigues tendiendo las mismas creencias, los mismos valores en los que te has educado... También hablo del empeño de mi madre para que me case, algo que me recuerda siempre que puede. Da igual que vaya a casa a cambiarle las pilas al mando a distancia. De repente me pregunta: “Por cierto, ya que has venido ¿cuándo te casas?”.

–Que presión, ¿no?

–El terrorismo y que yo me case son los dos temas que más preocupan a mi madre. Es normal, tengo treinta y tantos años y ni siquiera tengo novia (risas).

–Usted estudió Turismo y se especializó en Marketing. ¿Su llegada a la interpretación fue algo casual?

–Tal cual. Mientras estudiaba hacía de modelo y conocí a dos chavales que me propusieron hacer una ‘webserie’, “300 pavos”, que en Cádiz tuvo un éxito muy grande. A raíz de ahí fui haciendo cosas, me mudé a Madrid y comencé a ver ‘shows’ de comedia porque me gustaba. Cuando eres negro y tienes acento de Cádiz te pasan cosas muy curiosas todo el rato, y yo me subía al escenario a contarlas. Así fue como empecé en el mundillo de la interpretación.

–Acaba de rodar con Luis Tosar “La ley del mar”, pendiente de estreno. ¿Cómo ha sido la experiencia?

–Para mí ha sido un privilegio trabajar con él, ya no sólo por su increíble calidad como actor, sino por su calidad como persona, igual de increíble. Era fan antes de conocerlo; ahora soy súper fan.

–¿El sentido del humor es igual en todas partes de España?

–Hay diferencias. En Andalucía, por ejemplo, tenemos el concepto de la guasa, que juega mucho con los dobles sentidos, y, por mis amigos gallegos, sé que en Galicia funciona la ironía, decir lo contrario a lo que piensas, algo que me admito porque me parece complicadísimo.

–¿Su vertiente activista en las redes sociales le ha supuesto alguna vez algún conflicto con su faceta artística?

–Cuando te mueves en las redes sociales, obviamente estás expuesto a recibir el odio y esto no es fácil de llevar porque un comentario negativo cuenta cinco veces más que diez comentarios positivos. Los seres humanos somos así. Sin embargo, es una cuestión de saber gestionarlo y de aceptar tu responsabilidad. Cuando hago humor sobre algo estoy siempre muy informado, ya sea para hacer un vídeo de un minuto en las redes o para subirme a un escenario. Y, aun así, es verdad que el que quiere decir cuatro cosas, te las va a decir igual.