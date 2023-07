Una de las citas ineludibles de todos los veranos que este año contiene muchas novedades. El Pazo de Cea, en Nigrán, ya tiene todo a punto para la celebración del Festiva Noches de Cea los días 3 y 4 de agosto.

Como ya es habitual, desde 2016, serán dos grandes noches de música en directo, gastronomía y diversión. Referente en el verano del todo el sur de la provincia de Pontevedra, contará con dos escenarios y el formato festival "más avanzado, incorporando las pulseras cashless para agilizar los accesos y las barras", subrayan los organizadores. Este año La La Love You y Miguel Costas serán las bandas con mayor tirón en esta edición.

La La Love You son uno de los grandes fenómenos musicales de los últimos años en nuestro país. En octubre de 2020, lograron alzarse con el Premio MTV EMA a Mejor Artista Español, en marzo de 2021 resultaron galardonados como Artista Revelación en los Premios Odeón y en 2022 recibieron el Cuádruple Disco de Platino por su canción "El Fin del Mundo", que está a punto de llegar a los 100 millones de reproducciones en Spotify y lleva tres años sin bajarse de listas. Durante ese año arrasan en los principales festivales.

Miguel Costas, miembro fundador y ex vocalista y guitarrista de Sinistros Total (1981), Aerolíneas Federales (1981) y Los Feliz (1994), bandas con las que grabó un total de 22 álbunes. Ha escrito más de 300 canciones y colaborado con infinidad de bandas de todo el mundo. Lleva en los escenarios más de 40 años, girando por toda España y Latinoamérica.

El programa de los dos días

El jueves 3 de agosto acompañán a La La Love You otras grandes bandas. La Chata Soul, es un grupo formado en Vigo en el 2016, pero con alma internacional, blues, soul, funky, rhythm ‘n' blues, trasladando en su directo este sentimiento al público. The Soulers es una banda asturiana con muchas referencias a los 50 y primeros 60: algo de jazz y swing, doo-wop, pop primigenio, un poco de R&B y soul… Una gozada, vaya. Somoza Trío es una banda creada con la intención de entretener a través de versiones de los mejores clásicos del pop, soul, reggae, funk y blues de los 80 y 90 y con alguna pincelada de temas más actuales.

El viernes 4 de agosto, Miguel Costas estará acompañado por la banda madrileña No More Bullshit, músicos unidos por una pasión, cada uno de ellos participa en proyectos musicales diversos, pero se unen en esta banda, creada en Londres en los años 90, un recorrido por la historia del rock and roll, soul y rhythm and blues. Brais Moran&Nasaufunk Con más de 20 años de trayectoria profesional, ofrecen un espectáculo disco funk que incluye temas inéditos y repasa clásicos de etapas anteriores. Un repertorio de soul, rock, ritmos afrobrasileiros y música tradicional gallega. The Bigüis Interpretan versiones de temas de rock clásico y alternativos. Desde los icónicos Beatles hasta el gran Franz Ferdinand, pasando también por un poco de música pop. Es la conjunción perfecta de humor, buen rollo y, sobre todo, mucho rock and roll.

Las entradas están ya la venta en la web del pazo de cea. Las puertas de entrada al recinto se abrirán a las 18.00 horas.

Desde la organización quieren dar las gracias a los colaboradores en el festival: Stellantis, Lasislascies.com, Enervoltaica, Jack Daniels y Concello de Nigrán.