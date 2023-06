Samantha Hudson es una estrella que ha decidido con su EP nuevo, “AOVE”, homenajear la cultura de club y baile rebajando el tono provocativo que lanzó su carrera. A sus 23 años bien podría pasar por una filósofa 3.0 de la sociedad postmoderna. A punto de actuar el sábado en el Vive Nigrán, señala que “la identidad y el carácter son poliédricos” y que “la mejor manera de ser auténtica es no ser de forma estricta”. Entrevistada por el diario decano acerca de la fama, asegura que “es algo en lo que no pienso demasiado. Me abruma un poco no participar en ciertos circuitos porque siento que la gente me observa mucho; pero no me quejo. La fama me ha traído muy buenas cosas. Yo soy una señora de barrio como la cucurruta que va a la frutería”. También deja claro: “La palabra farándula me atemoriza”.

–“AOVE” es el título del nuevo EP, ¿qué significado hay detrás?

–Es un esfuerzo por complicarme la vida. Las siglas significan aceite de oliva extra. También lo veo como un intento ambicioso de desbancar un producto exquisito por otro producto aún más exquisito, este disco. Además las siglas corresponden con la primera letra de cada uno de los temas.

–¿Cómo nació el primero, “Adicta al sonido”?

–Vengo de un año en el que he visitado muchos clubs, alguna rave también cayó. Me dejé empapar por ese ambiente de discoteca y fiestas de música electrónica. En mi proyecto siempre hablo del momento que vivo y actualmente estoy en una etapa muy hedonista, de pasarlo bien; pero también sentimental. He dejado en las letras el tono paródico y explícito para estar en algo en apariencia más frívolo pero que habla de mi vida ahora mismo.

–La mayor parte de los temas tienen reminiscencias al sonido makinero de los 90.

–Es un sonido con el que me siento muy satisfecha. Me queda como un guante. Me he dejado guiar por los impulsos.Los bajos hacen que retumbe el suelo... pero también me apetecía innovar. Vengo de un periodo atravesado por la esfera teatral y transformista underground de donde he surgido y ahora siento que mi propuesta está más encaminada a algo musical y de pasarlo bien.

–¿Cómo fue la acogida en el último Sónar?

–Fue agradable que confiaran en mí por segunda vez después de la actuación de día del año pasado. El show de ahora, AOVE Black Label, que estrenamos allí de noche y con llenazo tiene puesta en escena, coreografía de danza contemporánea muy marciana y juegos de luces. No he abandonado el concepto de show pero es más un concierto. En el Sónar me sentí muy empoderada y valorada. Fue un éxtasis para el público y para mí. Me emocioné mucho. Diseñar un show es algo marciano y ver cómo se materializa y que la gente lo aprecia me alienta a seguir dedicándome a lo que me dedico. A Nigrán, también llevaremos este espectáculo pero con una versión extendida, una hora. Prometo que si no es la misma energía que el Sónar, será más.Con el Vive Nigrán tengo bastantes expectativas, creo que va a ser un éxito.

–Los éxitos de ahora perduran menos que los de décadas atrás.

–Actualmente, todas las propuestas artísticas están encaminadas a alcanzar la viralidad. Eso te lleva a producir de más, a rebajar los tiempos para una propuesta artística porque está enfocado a que algo sea viral en las redes y estalle. Si bien todas buscamos la viralidad, el concepto de viral ha cambiado mucho. No es un tema que suena y suena hasta la saciedad; ahora todo tiene una fecha de caducidad muy reducida. Ahora tenemos que esforzarnos en destacar todo el rato. Sacar adelante una propuesta artística en estos tiempos es un proceso agotador.

–En YouTube hay fans que te animan a hacer carrera rumbo a Eurovisión.

–Me parece una plataforma interesante. Da una visibilidad bestial. Ha impulsado a algunas artistas en su carrera. Es una opción que he contemplado. Yo creo que tengo que estar convencida de que tengo algo efectivo para presentar, que creo que pueda petarlo.

–¿Qué consejo le darías a la gente joven que pasa por una crisis de identidad sexual?

–Les diría que no se abrumen si tienen una crisis de identidad porque la identidad es una crisis en sí misma. Es un camino continuamente en construcción: no hay una opción correcta o incorrecta. Cada persona tiene su contexto y hay que jugar con tres factores: quién eres tú, cuál es tu entorno y quiénes son las personas que te rodean. No voy a animar a la gente a que se lance a la piscina si no está segura de que no va a poner en riesgo su integridad física.Tienes que escuchar tus propios tiempos y no sentirte culpable.