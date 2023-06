Es como si los músicos gallegos hayan sentido la llamada atávica del solsticio de verano. En las últimas semanas han brotado los estrenos de temas nuevos en cualquier estilo que se le ocurra al lector. Rock (en sus variadas vertientes), urbano, funk, tradicional, neopop, inclasificable. Justo a punto para hacer de banda sonora en la noche de San Xoán.

Hacemos una pequeña selección de este aluvión de propuestas entre proyectos ya veteranos, otros a la busca de consolidarse y aún unos más que están de estreno.

1. Triángulo de Amor Bizarro: 'Estrella Solitaria'

Los "antinostálgicos" Triángulo de Amor Bizarro estrenan hoy su nuevo disco, $€Ð, del que el último adelanto era esta 'Estrella Solitaria'. Como ellos mismos han dicho "el single pop, la canción de baile melancólico, el gancho, una copia pervertida del 'First we take Manhattan' hecha en pandemia, nuestra adaptación de 'El Crepúsculo de los Dioses'. La mentira que estás deseando oír".

2. Mundo Prestigio: 'Personas'

Mientras lucen groove como banda de directo de Carlangas, los vigueses Mundo Prestigio presentan este 'Personas', un sencillo con el que inauguran su colaboración con Ernie Records y que sirve de adelanto del que será su primer disco de larga duración. Sutileza para hacerte mover el esqueleto sin que te des cuenta.

3. Caamaño & Ameixeiras: 'A pequena morte'

El dúo, gran protagonista, junto a proyectos como el de Caldo o Antía Muíño, de la vigorosa renovación de la música tradicional gallega, presenta con 'A pequena morte' el aperitivo de su segundo álbum. Calidad musical y atrevimiento para llevar las cantigas de sus bisabuelas a una nueva dimensión sonora.

4. Stoned at Pompeii: 'The End of the Sun'

Tras un potente disco de debut, la banda de rock viguesa está de vuelta para preparar su segundo asalto. Ahora en formato trío, en 'The End of the Sun' ahondan en su querencia por los riffs poderosos y los estribillos de estadio.

5. hydn: 'BaddeR, wicKed'

Luego de intentar colarse en la final de la segunda edición del Benidorm Fest, la coruñesa hydn lanza su primer EP, con el que quierre cerrar su primera etapa como artista en solitario. Mezclando gallego e inglés, explota con acierto la intersección entre el pop y las ambientaciones más oscuras de la música electrónica.

6. Loiros: 'How Does It Feel'

Con esta delicadeza a medio camino entre los Radiohead más noventeros y Jeff Buckley, Loiros inician la campaña de micromecenazgo para se segundo disco, Back from the Edge, que verá a la luz en otoño. A tenor del adelanto, promete tanto nivel con su trabajo de debut.

7. O'Leo de Matamá: 'Candeloria'

El poliédrico Leo se presenta aquí en una nueva vertiente, la de cantautor telúrico. Ayer, 22 de junio, madrugó para subir al monte Viso santiagués y recibir, entre la niebla, la salida del sol con su voz profunda y su slide en el meñique.

8. Cubo Metálico: 'Cubo es Funky'

Mundoloco es el primer disco de la banda viguesa Cubo Metálico, que mete en su coctelera el hip-hop, funk y rock para servir una refrescante dosis de powerfunk. Red Hot Chili Peppers y Rage Against the Machine, matizados con el enfoque más festivo de un Jamirquai, son referencias inevitables al escucharlos.

9. Blanco Palamera: 'Delicado'

El dúo compostelano afincado en Madrid Blanco Palamera apuesta en 'Delicado' por aplicar su pop de vanguardia a una balada en la que la delicadeza se ve enturbiada por ramalados industriales.

Y 10 (+3). Pálida: 'Salamandra'

Terminamos con una sesión de la mejor electrónica. Pálida estrena este viernes su nuevo EP, Salamandra, con cuatro cortes con un marcado carácter hipnótico que bebe de atmósferas minimalistas, psicodélicas y experimentales. Ideal para avivar los rescoldos de las 'cacharelas' y mantener vivo el espíritu del San Xoán.