Galicia se pone el bombín. Será un fin de semana sabinero por partida triple. Joaquín y Pancho. Sabina y Varona. El "Flaco de Úbeda" y su fiel escudero durante 40 años se reencuentran con la comunidad gallega. No entre ellos. Casualidades de la vida, este viernes 2 de junio coincidirán cantando. En la misma comunidad. A la misma hora. Con el océano Atlántico de testigo. A solo 150 kilómetros uno del otro. Son muchos los fans que querrían que todo ocurriera sobre el mismo escenario —"¡Pelillos a la mar!", pedirían—. Pero no podrá ser: tendrán que dividirse entre A Coruña y Vigo.

Joaquín Sabina (Úbeda, 1949) llega a Galicia con su gira "Contra todo pronóstico" tras un periplo por Latinoamérica. Muchos creyeron que me habían amortizado cuando viajé del Wizink Center en camilla al hospital. Y es probable que así fuera. Que los más pesimistas —y no sería la primera vez— tuvieran claro que aquel susto del 12 de febrero de 2020 en Madrid había sido el último. Que no habría más directos. Que el mes de abril había desaparecido para siempre. Pero Sabina siempre vuelve. Gracias o no a los dedos del Serrat entrelazados, sus incondicionales gallegos podrán volver a corear sus éxitos en directo por partida doble: el viernes 2 y el domingo 4 de junio en el Coliseo de A Coruña (las entradas están agotadas).

Lo que probablemente no entraba en el pronóstico de los fans es que el cantante de Úbeda regresararía a los escenarios sin su mano derecha. "Joaquín Sabina ha decidido, contra todo pronóstico, no contar conmigo en su próxima gira", tuiteaba Varona el pasado mes de noviembre ante el desconcierto de los fans. Y así fue. Sabina volvió... pero sin Panchito.

El cantautor ubetense no actuará en Vigo dentro de una gira que, como de costumbre, muchos temen que sea la última. El tiempo dirá. Pero la olívica sí podrá disfrutar de sus temas en directo. Suyos y de Pancho. También el viernes 2 de junio, y casi a la misma hora que el Coliseo de A Coruña verá resucitar a Joaquín Sabina (22.00 h.), la terraza del Auditorio Mar de Vigo vivirá otra experiencia sabinera: la de Pancho Varona y la Banda del Pirata Cojo (Festival TerraCeo, 21.00 horas).