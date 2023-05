La oda a la felicidad de Andrés Suárez

Andrés Suárez (Ferrol, 1983) llega este sábado a Vigo (Teatro Afundación, 21:00 horas) con su noveno disco, “Viaje de ida y vuelta”, con el que celebra la vida, el amor, el humor y el optimismo. Suárez lo apuesta todo al rojo en esta gira donde también tocará sus canciones más icónicas y que, por ahora, le está dejando unas sensaciones increíbles.

Tras pasar también por el Wizink la pasada semana, se atreve a asegurar que “están siendo los mejores conciertos de toda mi vida, de todas las giras que haya hecho, de largo”. “Lo que está pasando no tiene ninguna relación con lo pasado anteriormente. Noto que la peña, yo el primero como consumidor de música, necesita desfogar, necesitamos evadirnos”.

Y esa es la intención de este “Viaje de ida y vuelta”, que es todo un mensaje de optimismo. “Yo es que volví a la vida, literalmente”, afirma. “En diciembre de 2020 estuve muy jodido con el puto bicho. Y cuando yo vuelvo es que tengo otra oportunidad. Yo me lo tomo así y lo entiendo así”, por eso cree que está ante “la gira más acertada de toda mi vida”. “Uno lleva 22 años en la música, 9 discos y dos libros y por supuesto que hay momentos de tu vida en los que no estás para hacer un disco, en los que estás jodido, resacoso, depresivo, en los que se te ha muerto alguien o te has separado, yo qué sé; pero en este momento estoy feliz, personal y profesionalmente, y lo que quiero es subirme al escenario a pegar gritos, a ser feliz”, prosigue.

Todavía con el eco de un nuevo paso por el Wizink, mantiene los pies en el suelo porque afirma que “hay vida después del WiZink”: “No puedo pensar que lo he conseguido todo en la música. Te queda todo por hacer”, afirma. Así que a su yo de los inicios le diría “que lo disfrute”. “Llevo toda la vida pensando solo en el trabajo, en la gira, en el disco, en el diseño...”, pero ahora es momento también de pasárselo bien: “Disfruta, tírales un beso a esa gente que viene a verte, ríete, disfruta”, le diría a mi yo del pasado: “Ahora que estoy aprendiendo a respirar y a pasarlo bien en los conciertos veo que la gente lo pasa bien contigo”.

Y es que ese contacto con el público es vital para él. “Es lo mejor que hay”, dice. “Estuvimos unos meses solos en nuestras casas y tenemos que mirarnos, tocarnos, abrazarnos y reírnos juntos. Llorar juntos también, cuando toque, pero un concierto es esto, es compartir”.

Ha pasado también unos días en México, donde ha podido cargar pilas y componer. “Han sido siete días y siete canciones”, desvela. “Me vengo de un lugar donde la gente lo que tiene lo invierte en palabra, en cultura. Es muy difícil de explicar lo que siento por Latinoamérica, donde Joan Manuel Serrat, Aute o Sabina no son solo artistas, son dioses que llenan estadios de fútbol, que tienen estatuas en las plazas o sus nombres en las calles”, indica. “Yo soy una persona patriótica. Amo Vigo, Murcia, Valencia, Bilbao, Barcelona... España es un país maravilloso, pero no he visto devoción ni pasión igual por la canción española como allí”.

“Mi primer concierto en México no lo olvidaré jamás”, rememora. “Fue hace unos 15 años, había como diez personas en el bar, pero estaban subidos en las sillas, gritando los temas... Me creía Bon Jovi allí. México es un lugar donde aman la música por encima de todo”.

“Lo único que me preocupa profundamente es que estamos pendientes del retuit, del like, del TikTok, y de no sé qué ‘caralladas’ de internet, pero hay chavales, de 15 o 16 años, que sueñan con ser cantautores, cantantes, músicos, instrumentistas y no saben quién es Silvio Rodríguez, Juan Luis Guerra, Pablo Milanés o Aute. Si me apuras, ni Serrat ni Sabina. Nos fuimos al carajo por el like, por las redes y por aparentar”, se lamenta. “Si nos olvidamos de los maestros estamos en el más profundo vacío. Estudiemos a los maestros otra vez, eso es lo que yo reivindico. Me parece genial todo tipo de música, excepto la que degrada a la mujer, insultándola; el resto me parece un acierto absoluto, pero qué nos está pasando en un país en el que hace 20 años sonaba en la radio Sabina, Serrat, Los Secretos, Antonio Vega, Radio Futura... Estábamos rodeados de palabra y hoy lo que suena yo no sé muy bien lo que es”.

“Soy otra persona”

En este viaje de vida hay cosas a las que siempre está dispuesto a volver: “Durante un tiempo, en aquellos días horribles que por fin acabaron me quedaba siempre con lo malo, pero a raíz de aquel infierno descubrí cosas como hablar con mis padres a diario como decirle a un amigo que le quieres, algo que empecé a practicar después de volver a la vida y me cambió por completo, soy otra persona. Por eso estoy con este hastag de #todoalrojo. La gente que viene al concierto se va con mejor cuerpo y ese es mi triunfo”. Y el viaje de ida no hace planes. “No le doy muchas vueltas. Lo que quiero, como dice mi gran amiga humorista Martita de Graná, es hacer el confinamiento al revés. Estuve casi dos años trabajando diariamente, constantemente, en este disco, sin parar. ¿Qué quiero? Salir, porque presumo de él y creo en él. Quiero volver a Latinoamérica, a Galicia, quiero otro Wizink... Quiero viajar y, a diferencia de otras giras, no tengo una fecha de finalización. Ya no hago planes a largo plazo. Me apetece mucho viajar, hotel, carretera, avión... Volver a la vida como la conocía”.