Catro anos despois de aparecer coma avanzada da nova fornada de renovadores da tradición musical galega, o trío vigués Caldo está de volta. En verdade, fose en directo ou subindo temas as plataformas, nunca desapareceron, pero desta vez veñen co seu segundo disco longo. Lugar A Ponte contén dez temas, algúns adaptados do repertorio popular, outros compostos por eles mesmos, coa novidade esta vez de aportar tamén líricas propias.

"O trío incorpora novas texturas e atmósferas a súa sonoridade, mais sen renunciar a súa identidade, que agroma e bebe da tradición", explican nun comunicado. Se xa o seu primeiro traballo, que lle valeu varios recoñecementos, abría unha vía cara un enfoque contemporáneo do legado popular, semella que redobran esa aposta, definida pola "responsabilidade e honestidade tanto coa tradición como con elas mesmas". Caldo, que gravaran en directo o seu primeiro e homónimo disco, optaron nesta ocasión por traballar a fondo na produción. Contaron nese aspecto con Alberto Cernadas (crnds), coñecido por facer dialogar a electrónica coa música tradicional. Lugar A Ponte, que se refire ao punto do Val Miñor no que creceu este proxecto musical, está dende hoxe dispoñible nas plataformas dixitais. Nas próximas semanas sairá unha coidada edición física, con 10 láminas ilustradas por Marte Martinka e textos de Petra Porter.