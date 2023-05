Mientras el Celta y C. Tangana no acaban de lanzar el himno del centenario, el celtismo ya tiene, de la mano de Ganjahr Family, una nueva canción para sumar a su playlist particular. 'Feel like Iago' cuenta como protagonista con el gran ídolo céltico del siglo XXI, Iago Aspas.

El tema, que explora sonidos urbanos infrecuentes en dúo reggae baionés, sitúa al crack de Moaña como un referente que va más allá de lo futbolístico. "Jugando como en el barrio / nunca quisimos sonar en la radio", dicen en un verso con el que comparan el espíritu libérrimo del juego de Aspas con su independencia artística. No es la primera vez que el 'el príncipe das bateas' se hace música. Hace un par de años el cantante de trap Shy Kolbe publicó una canción titulada 'Iago Aspas', aunque en ese caso el nombre del futbolista funciona más como un gancho que como elemento central de la letra. Un ídolo con canción propia Y en el estadio de Balaídos ya hace tiempo que se popularizó el 'Aspas' on fire', aunque en ese caso fue una traslación directa de un cántico, basado en el 'Freed from desire' de Gala, popularizado por la hinchada de Irlanda del Norte para animar a Will Grigg. Solo el tiempo dirá si este 'Feel like Iago' de Ganjahr Family cala en la afición y se convierte, en la escala Aspas, en lo que 'Maradona', de Andrés Calamaro, es para el astro argentino.