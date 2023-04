As galegas Anxela Baltar e Violeta Mosquera forman Bala, unha das bandas máis prometedoras do panorama do rock e do metal a nivel nacional que, cun son moi característico, logran conquistar aos asistentes en cada concerto. Esta tarde, a partir das 20.30 horas, saldarán con Vigo unha débeda pendente actuando na Sala Rouge cun claro obxectivo: que o público non deixe de saltar.

–Escollida como segunda mellor instrumentista a nivel nacional recentemente na revista Heavy, como senta ese recoñecemento?

–Foi algo que non agardaba, colleume por sorpresa e, a pesar de que a escolla foi nunha categoría exclusivamente femenina, cando noutras non había ningunha muller e oxalá chegue o día no que non haxa que facer estas distincións e sexa todo moito máis accesible, independentemente do xénero, segue sendo un gran cumprido, e tamén por compartir poido con María Gea, baixista de La Plata. É todo un orgullo, a verdade.

–Pode dicirse que Bala continúa dando guerra e colleitando éxitos.

–Si, seguimos no camiño. Temos moitas ganas do concerto en Vigo, porque tivera que ser aprazado e tocar na casa sempre é un pracer. Ademais, agora mesmo estamos xirando moito por salas, tendo unha acollida brutal, e como non están pasando un bo momento, penso que é bo animar á xente a que veña a gozar da música en directo nunha atmosfera moi distinta á dos festivais, porque hai outra proximidade co público. De cara ao verán temos numerosos concertos programados e imos compaxinándoo coa maternidade de Anxela, que a conciliación non é doada, cos nosos traballos e tamén coa composición do que proximamente será o noso cuarto disco.

–E en que liña vai este novo traballo que estades cociñando?

–Continúa a propia evolución da banda e tamén segue a liña do noso último disco, Maleza. O público vai atopar unha mestura de stoner, grunge, pinceladas de metal, punk... será un bo batido de influencias noventeiras. Aínda queda moito traballo por facer en canto a letras, imos con calma, intentando conciliar este traballo de composición con tantos bolos, pero en xullo contamos con gravalo. Temos moitas ganas de rematalo de desfrutar do proceso de gravación.

–Facías antes referencia á distinción das categorías exclusivamente femininas, cal é a vosa percepción respecto á presenza da muller na escena musical?

–Pois non é nada novo ter que dicir que é escasa.O que é escandaloso é que coa conciencia que xa existe ao respecto, os axentes principais sigan sen implicarse. Nós incluso procuramos non participar en festivais onde somos as únicas.