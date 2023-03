Cuenta como aniversario la fecha en que le pusieron por primera vez un equipo de sonido y un micrófono, pero la guitarra la acompaña desde niña. No la pidió, se la dejaron los Reyes Magos unas Navidades. Y así, con su más fiel compañera en brazos y dejándose llevar por las melodías, ARi Magritte ha cumplido diez años sobre los escenarios.

Acostumbrada a cantar en la intimidad de su círculo más próximo, sola con su guitarra, su debut surgió de la forma más inesperada. Le habían propuesto una actuación en el desaparecido La Fiesta de los Maniquíes, algo desenfadado y “para los colegas”, pero cuando en la Coral Casablanca -de que la también era voz - se supo, uno de sus integrantes le organizó un sonoro estreno, con equipo de música y fecha. Y así fue como, el 23 de febrero de 2013, en el Círculo Mercantil (hoy sede del Celta), la viguesa se puso por primera vez ante un micrófono.

“Como ya me había comprometido con La Fiesta de los Maniquíes, otro día también canté allí. De repente, sin querer, ya tenía dos bolos”, recuerda la cantautora, cuyo nombre de pila es Arancha Vilas.

De ahí en adelante, como una sucesión de notas en un pentagrama, fueron surgiendo actuaciones: “Me empezaron a llamar para cumpleaños y fiestas privadas… hasta acabar en El Contrabajo”. En este templo de la música local – también desaparecido-, hizo residencia durante años. Y en una nueva página de la partitura apareció Eladio Santos: “Me fichó para hacerle los coros y acabó produciendo mi disco”.

Tras años de actuaciones para “colegas” y curtirse en salas de todo el sur de Pontevedra, reunió sus canciones en un disco producido por Eladio Santos. “En realidad me subí a un escenario para mis amigos y durante años siguió siendo así. Se puede considerar que di el salto profesional cuando saqué Oráculo, en 2021”, expone.

Oráculo

Una vez más, llevada por una melodía que esboza a cada paso, llegó su álbum. “Pensé que tenía que hacer algo con esas canciones, porque Eladio Santos me había producido varias. Me había costado mucho hacerlas y me gustaba el resultado. Como tenía algunas más, fui configurando el disco hasta que salió Oráculo", describe el proceso.

El LP, con 13 temas de estilo indie-pop, ganó el Premio Maketón 2022 al Mejor Disco Autoeditado. Está concebido como un tarot con tantas canciones como cartas, con un esmerado diseño que firma la propia cantautora viguesa.

Un directo vibrante

En una segunda vida de su disco, ARi Magritte se acompaña ahora de un grupo con el que imprime más ritmo, “más tralla”, a sus temas. Y como todo en la partitura de su vida, la música enlazó a los miembros de banda: “A través del guitarrista, Alberto Cabadas, llegó el bajista, Javier Gómez, y de él, la baterista, Flocos de Millo”.

Con ellos le ha dado un nuevo sonido a los temas de su Oráculo, con una versión más vibrante para el directo. “Mi estilo del disco es distinto al de los conciertos. El primero es música para descomprimir, para relajarse. Los conciertos son lo contrario: activadores, tonificantes, para venirse arriba”.

Magritte Banda han lanzado un nuevo tema recientemente y están preparando otro que verá la luz en breve, con videoclip incluido que la cantante está montando. “La idea ir sacando temas sueltos pero sin idea de recopilarlos. Me gustaría ir haciendo la parte gráfica de cada tema, para que se siga configurando el Oráculo".