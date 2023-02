O grupo de metal de Meis La Calle del Ruido acaba de lanzar a súa particular homanaxe ao rock do sur da 'Raia'. Faino da man dunha das bandas más míticas da escena rockeira lusa, Xutos & Pontapés, dos que traen ao galego o seu clásico 'Não sou o único'. A versión-colaboración —"un roubo consetido e con sentido"— vén acompañada dun videoclip gravado na Casiña, o estudio dos portugueses en Lisboa.

O grupo do Salnés actualiza o tema orixinal e lévao ao seu terreo, no que as bases rítmicas contundentes e as guitarras afiadas conviven con sintetizadores. Xutos & Pontapés gravaron a canción en 1987 cun son en coordenadas similares as de Los Suaves.

La Calle del Ruido naceu en Meis en 2009 e dende os seus primeiros anos de vida mantiveron unha relación estreita con Portugal. Xiraron polo norte do país veciño e en 2015 lanzaron o EP El principio del fin baixo o selo discográfico portugués Discos de Garajem.

Ao longo de todos estes anos a banda non deixou de xirar, con máis de 200 concertos nos que compartiron palcos con bandas como Mago de Oz, Reincidentes, Fe de Ratas, Aphonnic ou os portugueses Moonspell e, como non, Xutos & Pontapés.