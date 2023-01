Repetimos tantas veces que ciertas películas son necesarias que la afirmación podría devaluarse, pero “R.M.N.” se merece el adjetivo por sintetizar muchas cuestiones que la sociedad debería plantearse y por situarnos frente a un espejo incómodo en el que mirarnos: racismo, xenofobia, machismo…

Lo mejor de esta obra de digestión lenta y reflexiva, muy apegada a la realidad, como en las anteriores películas del director, pero a la vez llena de tensión y misterio, perturbadora y oscura, es la secuencia en la que ese reflejo revienta. Como un residente más, asistimos a una asamblea en un pueblo de Transilvania donde cohabitan ¿en armonía? diferentes culturas y religiones que pretende decidir si echan o no a unos trabajadores extranjeros, obviando que ellos mismos son foráneos y objeto de racismo en su tierra de acogida.

Mungiu, director ambicioso por los temas que aborda, ha examinado a fondo a Europa, partiendo del universo particular de Rumanía. “R.M.N.”, que no por casualidad es también el acrónimo de resonancia magnética nuclear, y donde importa tanto o más lo que no enseña la cámara como lo que muestra, se retuerce en la tirantez entre tradición y modernidad y la querencia por lo propio y la aversión por lo extraño en que está inmersas el continente, sobre todo el Este.

Al final Mungiu expone una Europa entre idealista y ensimismada, voluble, debatiéndose entre el buenismo y el interés, o simplemente entre la debilidad y el conformismo. Una Europa que vive en riesgo constante de que las bestias que se autoerigen en sus legítimas herederas y guardas la vuelvan a raptar.

¿Qué es Europa? No existe una respuesta fácil, pero “R.M.N.”, la última película del realizador rumano Cristian Mungiu, ofrece una posible, aunque dura, contestación.