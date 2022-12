Atrás quedan los tiempos en que las niñas querían ser princesas; ahora lo que está en juego es que puedan aspirar a lo que quieran, aunque en particular esté de moda la ciencia. En épocas no tan pasadas no era así y ni las princesas habitaban en cuentos felices. O sí, pero solo hasta que se colocaba el punto final, porque nunca se explicaba qué ocurría cuando el relato oficial finalizaba, no se decía que no siempre los cónyuges vivieron felices o lo monótono que les resultó, como mínimo, comer perdices todos los días.

“La emperatriz rebelde” es el reverso del cuento tradicional, una réplica al romanticismo con el que se ha relatado la historia de la emperatriz Sissi, condenada a ser fiel a la versión idealizada de sí misma e erigida en icono que ha acabado reconvertido en souvenir turístico. La película dirigida por Marie Kreutzer escarba en el lado oscuro del mito, su cara B. También se salta ciertas convenciones del cine (ruptura de la cuarta pared) y de las películas de época (música, por ejemplo), cuando lo estima oportuno sin dudarlo, en línea con esas ansias de libertad que devoran a la protagonista, una Sissi madura que está harta de encajar en ese “corsé” que da título en el original, atinadamente, a una película en la que esa prenda funciona como leitmotiv de una jaula que asfixia a la protagonista, un hueco en el rompecabezas con una forma predeterminada en la que tiene, sí o sí, que encajar por la fuerza. Kreutzer reivindica a esa Sissi con todos sus defectos y virtudes y la pinta como una protofeminista a la que no le bastaba con ser consorte y avanzaba ya reivindicaciones que la historia ni se atrevía a soñar. Lo hace en una película vibrante, descarada, pero profunda, y visualmente hermosa. Semejante película precisaba una actriz a la altura y Vicky Krieps reina en ella sin cuestión. FICHA TÉCNICA Dirección y guion: Marie Kreutzer Reparto: Vicky Krieps, Colin Morgan, Florian Teichtmeister, Finnegan Oldfield…