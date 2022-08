Las Tanxugueiras están arrasando. Su gira 'Midas', con la que están recorriendo un montón de festival y rincones de España, está siendo todo un éxito. Llenos absolutos y gente, de todas partes, cantando sus canciones.

Hace tan sólo uno días que, tras su actuación en el festival 'SonRías Baixas', recibieron su primer disco de oro por su tema 'Terra'. Un galardón que han recibido con especial cariño y entusiasmo."Só temos palabras de agradecemento para vós por eses máis de 30 millóns de reproduccións. Non queremos deixar de camiñar nunca ao voso lado! " escribían en su perfil de Instagram.

Pero está no ha sido la único gran noticia que han recibido durante estos días. Su lema 'Non hai fronteiras' está más vivo que nunca y es que su disco 'Diluvio' está arrasando en todo el mundo. Hace tan sólo unas horas que compartían la feliz noticia en su perfil. "Isto si que non o esperabamos: #Diluvio é número 1 en vendas en tendas e 4º na lista de álbums global ao lado de @rosalia.vt, @badbunnypr e @beyonce!!!" comunicaban.

Su último trabajo ha conseguido colarse entre algunas de las tres figuras más exitosas y representativas del mundo de la música actualmente. Un ejemplo más de que el grupo se ha convertido en uno de lo más exitosos y relevantes del panorama musical.

Gracias a Tanxugueiras, la música y el folclore gallego están conquistando el mundo.