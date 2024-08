Tanxugueiras convidan a unha 'rave' contra as relacións tóxicas en 'Pedindo perdón'

As Tanxugueiras estrearon nas últimas horas 'Pedindo perdón', un tema que xa se puido escoitar nalgúns dos seus concertos dos últimos meses e que supón un berro contra as relacións tóxicas e unha chamada a quererse a si mesmo. O trío de pandareteiras aposta pola vertente máis discotequeira da súa paleta sónica, a que xa mostraron na súa colaboración coas Fillas de Cassandra.

A canción, producida por elas mesmas con Iago Pico e Ainoa Buitrago, é o froito das sesións de composición que tiveron lugar na sede de Warner Chappell en 2023, enmarcadas dentro do proxecto She Sounds. A idea era poñer en contacto a mulleres da industria musical para crear sinerxías e as galegas e a madrileña Buitrago xuntáronse para crear esta peza. Tamén participaron a arxentina Camilú e a colombiana Ale Zabala.

"Fala de que as únicas persoas que precisamos para tirar cara adiante é a nós mesmas e do importante que é quererse ben a unha mesma. Querédevos moito!", din as Tanxugueiras nas súas redes sociais. "Non quero que ninguén me salve / No meu canto xa levo o poder / Soíña eu tiro para diante / Escollinte por puro querer", cantan nunha das súas estrofas.

O vídeo está baseado en imaxes de concertos dos últimos meses. Precisamente, 'Pedindo perdón' sonou por primeira vez na actuación coa que encheron o Coliseum da Coruña o pasado mes de decembro. Tras actuar en Gandía ou Xixón e pasar polo SonRías Baixas, Tanxugueiras continuarán coa súa xira: