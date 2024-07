Curiosidades de Ed Sheeran, estrella pop que actúa el sábado en O Gozo Festival

Ed Sheeran es la mayor estrella del pop europeo, o casi. Seguido en Instagram por 48 millones de personas y con 66 mill. de escuchas mensuales en Spotify, ofrece el sábado 6 de julio su primer concierto en Galicia, en Santiago. Encabeza esa jornada del O Gozo Festival 2024, con entradas a la venta desde 95 euros y una previsión de asistencia “de 40.000 personas” en el Monte do Gozo, según la promotora Sweet Nocturna. Y habrá más: se abren las puertas a las 17 horas, a las 17.30 h., actúan Fillas de Cassandra; a las 18:40 h., Angelina Mango; a las 19.35 h., Mon Laferte; los Milky Chance a las 21 h. y el gran reclamo, Ed Sheeran, a las 22.30 h. El cierre lo ponen Bomba Stereo, a las 00.45 h.

Edward Christopher Sheeran, Ed Sheeran (33 años), viene de juntar hace días a 35.000 personas en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, en Tenerife, ciudad que lleva tatuada en el hombro izquierdo y a la que compuso un tema, Tenerife Sea. Allí, al cantar You are the reason, original de su paisano Calum Scott, invitó al propio autor (telonero en parte de la gira). Además, el cantautor pelirrojo hizo otro cover, de Love yourself, de Justin Bieber, parte de dos horas de concierto con veintitantas canciones. En su canal de Youtube, donde suma 54,8 millones de personas suscritas, el clip de la canción que suele abrir los recitales del presente tour, Castle on the hill, lleva 550.084.788 visualizaciones, cifra que es parte del gigantesco eco de este cantante loco del fútbol, que, a primeros de este siglo XXI, aplaudió a un futbolista gallego, Pablo Couñago, jugador de su querido Ipswich Town, cuya camiseta gusta lucir el talentoso músico junto a su pareja, Cherry Seaborn.

De Alemania a Compostela

El cantautor británico ha estado esta semana en Alemania apoyando a su selección en la Eurocopa y este sábado 6, por la tarde, verá en la capital gallega el partido entre Inglaterra y Suiza, parte de los cuartos de final. La duda es: ¿lucirá luego en el escenario una camiseta del Compostela, como la mostrada del Tenerife al tocar allí el pasado viernes? Su repertorio en esa visita canaria incluyó además hits como la pegadiza Shape of you o la bailable Bad habits.

Confusión

Hay cierta confusión sobre su actual gira. Si en tierras tinerfeñas actuó en solitario (con banda), en Galicia lo hará en un festival, lo que ha generado que, por ejemplo, Manu Sánchez Fernández, dijera en los informativos de Antena 3 que su fecha canaria era “el único concierto en España”. Incluso el perfil oficial en X (antes Twitter) del gobierno insular de Tenerife, el Cabildo, dijo lo mismo de forma igual de equivoca, quien sabe si por ansias de protagonismo, desliz o.... porque consideran que Galicia no es España. El caso es que en la web de Sheeran si pone “Spain” aunque olviden una “O” al escribir “Gozo Festival”, bien perdonable si consideramos que Green Day, por ejemplo, puso en su web que visitaban una ciudad llamada “Monte do Gozo”, sin alusión a Santiago ni a Galicia, ejemplo de que cuando el Informe Pisa dice que se retrocede en conocimientos de Geografía, va más allá de los colegios.

Sheeran cantará en la capital gallega tras actuar mañana en el Stavernfestivalen, en una localidad noruega de 6.000 habitantes, y, a falta de conocer que conexión aérea usará, es de prever que esté en Santiago el sábado a primera hora, ya que es fanático de la selección inglesa, que juega a las 18 h. ante Suiza y él viene de estar hace unos días en el torneo alemán, animando a su equipo desde la grada.

Su próximo concierto, tras cantar en O Gozo Festival 2024, será el viernes 12 de julio en Gdansk (Polonia), lo que le permitiría regresar a Alemania para ver una hipotética semifinal o final protagonizada por el once inglés. Seguidor de varios deportes, semanas antes viajó a las finales de la NBA para apoyar a los Boston Celtics, los nuevos campeones.

Video de TikTok

La visita de Ed Sheeran a Santiago fue anunciada por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el pasado de diciembre con un vídeo en TikTok, red social china donde el titular del Gobierno autonómico suma 116.000 followers. Ese clip va por las 192.000 visualizaciones, frente a las 384.000 de otro donde reveló el show de Maná en A Coruña (celebrado el pasado 27 de junio), también parte de O Gozo Festival, cuya programación con varias sedes y fechas, tiene “3,3 millones de euros” de Turismo de Galicia como patrocinio, según señaló su responsable, Xosé Merelles, a pregunta de EL CORREO GALLEGO en la rueda de prensa del concierto que Rod Stewart dará el 15 de diciembre en el Coliseum de A Coruña, parte de una programación que sumó esta semana a Anastacia (el 16 de marzo de 2025 en Vigo).

Reformó un local de raíces gallegas

En 2019, Ed Sheeran compró el bar Galicia, en el número 3232 de Portobello Road, en Londres, luego renombrado como Bertie Bloosoms y entre cuyos 34 vinos ofrecidos en la web actual no hay ni uno solo gallego (sí uno riojano, Conde Valdemar). Según varias fuentes, pagó 1,7 millones de euros para hacerse con este local que regentaron durante casi dos décadas los socios Eduardo Lage, de Betanzos, y José Nieto, de Esteiro. En esta gira, Sheeran celebra los diez años de su segundo disco, X. Curtido en el circuito londinense de pubs antes de ganar fama, en este tour, entona solo varios temas, guitarra en mano (a ratos apoyándose en loops), luciendo su polivalente garganta, y en otras canciones le respalda una banda de seis componentes (dos guitarras, teclados, bajo, batería y violín).

Meteogalicia hablaba este martes de un 45% de posibilidades de lluvia, que ojalá sean menos, para que así brille más el sol de su voz, que va del pop al folk o el rap, versátil como el juego de su amigo Bellingham.

