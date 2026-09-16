Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 16 de septiembre en Vigo.

Valentín Carrera profundiza en el Club FARO sobre la odisea australiana de Rosendo Salvado

Escritor y periodista, es el invitado de hoy en el Club FARO, con la confefrencia «El mundo desde abajo: la odisea australiana de Rosendo Salvado». La presentación correrá a cargo de monseñorLuis Quinteiro Fiuza, obispo emérito de Tui-Vigo.

Salón de actos del MARCO (Príncipe 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta llenar el aforo.

ACTOS:

Inauguración de la muestra «Irreversible» en Évame Oroza

La asociación Évame Oroza abre hoy al público la exposición «Irreversible», del artista Óscar Sánchez, poeta, pintor, fotógrafo y creador digital. La muestra, que podrá visitarse hasta final del mes, presenta por primera vez una selección de su extensa producción artística. Tras la inauguración, Óscar Sánchez presentará el poemario ilustrado del mismo título («Irreversible»), acompañado por la poeta María Lado y la editora Branca Trigo.

Asociación Cultural Évame Oroza (Subida á Costa 5), a las 20.00 h. El resto de días, podrá visitarse en horario de apertura de la asociación. Hasta el 30 de septiembre.

Puertas abiertas de Imaxinatea-Expo Lab 26

Una oportunidad para dar a conocer y dejar probar, en esta ocasión en teatro para adultos, las distintas formaciones de Imaxinatea.

Imaxinatea Lab Creativo (plaza Francisco Fernández del Riego 3, local 5C), a las 10.30 horas.

EXPOSICIONES:

«Mulleres»

La exposición del gallego Jontxu Argibay es la 17.ª muestra del espacio artístico de Apamp (Asociación de Familias e Mulleres con Parálise Cerebral), que sigue con su apuesta por acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía con perspectiva abierta, inclusiva y accesible. Reúne 36 obras, 17 pinturas y 19 esculturas.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa 33, Navia) .Abierta hasta el 30 de octubre.

«Chema Madoz. A natureza das cousas»

La exposición reúne un total de 47 imágenes tomadas por el reconocido fotógrafo Chema Madoz entre 1982 y 2025. Comisariada por Oliva María Rubio, es una oportunidad para acercarse a un creador cuyas obras subvierten las reglas de la naturaleza con imágenes de hojas, ramas, nubes, madera, plantas, flores y piedras con las que crea un universo único a través de un juego de asociaciones novedosas.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Reconquista, 13), de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas, y sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 23 de enero.

«Arte e cine»

El colectivo Alterarte, que reúne a más de una veintena de artistas, propone en esta muestra un encuentro entre las artes plásticas y el séptimo arte. Una exposición plural, diversa y abierta en la que cada artista establece un diálogo personal con el universo cinematográfico, trasladando a su propio lenguaje plástico emociones, recuerdos, referencias e imágenes del cine.

Sala de exposiciones II de Afundación (Velázquez Moreno, 18). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 10 de octubre.

«Reflexións debuxadas do meu ser erótico»

Gloria Pérez ofrece en sus obras una reflexión personal sobre el erotismo en la edad madura y una exploración, desde el propio cuerpo, de la complejidad de ser mujer.

A Morada (Enrique X. Macías, 6). De lunes a viernes, de 16.00 a 21.00, y sábados, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 15 de octubre.

«Fender, recortar, atopar»

El artista Jesús Valmaseda propone a través de sus obras, resultado de la combinación de diferentes materiales (madera, libros desechados y objetos encontrados) y técnicas, una visión crítica y poco esperanzada sobre el devenir de las sociedades contemporáneas en los ámbitos político, económico, social y ambiental.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15). Lunes, miércoles y viernes, de 18.00 a 21.00 horas. Martes y jueves, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 1 de noviembre.

«Narrativas en seda»

Ilustraciones e impresiones sobre pañuelos de seda de la artista Sandra Parguiña, que encuentra inspiración en la batalla y el tesoro de Rande, la figura de Man, el ermitaño de Camelle, y el tesoro de Caldas de Reis.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 15 de noviembre.

«Paxarada da Barroca»

La exposición reúne aves de cerámica creadas por diferentes talleres de cerámica (Blaurtopias, La Cafetera Cerámica, Ola Taller, Kenji, Misoco, Tinglao) y artistas de la ciudad en representación de la avifauna del bosque. Organizada por la plataforma Salvemos a Barroca, se trata de una muestra artística y reivindicativa.

La Contenedora (Eduardo Iglesias, 11), de lunes a viernes, de 08.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 23 de septiembre.

«Carteles fantásticos. 10 años del GFFF con la colección Jean-Loup Passek»

La muestra, que conmemora el décimo aniversario del Galician Freaky Film Festival, recoge una selección de los fondos del Museu de Cinema de Melgaço, que custodia una de las mejores colecciones del mundo de cartelería y fotografía cinematográfica. El público podrá admirar piezas históricas de títulos emblemáticos.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 3 de octubre.

«Recursos naturales»

Muestra «Recursos Naturales» de la artista ourensana Isabel Delagranja en el espacio cultural La Contenedora. Una muestra que reúne una cuidada selección de la obra reciente de esta artista en el ámbito de la abstracción estructural, colorista y texturizada. Se trata de una colección de más de 20 collages botánicos que reflexionan sobre la materia y el entorno natural.

La Contenedora (Eduardo Iglesias, 11), de lunes a viernes, de 08.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. hasta el próximo 18 de septiembre.

«Capas de identidad»

La particular mirada de José Miranda sobre el paisaje gallego. Una exposición de este artista vigués que combina paisaje, pop, expresionismoy collage.

Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas.

Morisot Atelier de Arte

Muestra con las obras realizadas por el alumnado del espacio Morisot Atelier de Arte en las disciplinas de dibujo y pintura, ilustración creativa y arte para peques con trabajos que son una mezcla heterogénea de temáticas, técnicas y estilos.

Tapas Areal (México, 36), en horario comercial. Hasta el 25 de septiembre.

«Circus»

La artista bilbaína Alejandra Icaza muestra en esta exposición un universo de color, juego y memoria en el que convierte la pintura en un jardín interior donde perderse en unas obras minuciosas y coloristas.

Museo MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 11 de octubre.

«A luz de Galicia»

Exposición en la que el pintor Juan Moreno Badía reúne una amplia selección de obras recientes e inéditas con el paisaje gallego como gran protagonista. Así, se pueden ver escenarios urbanos, costeros y de interior.

Sala Maruja Mallo Deputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes de 9.00 a 20.30 horas.

Artistas en construcción

Una nueva exposición «FabLab Feito na Casa» en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

Patio A3 en la Planta Baja del Marco (calle Príncipe 54), de martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de noviembre.

«Epílogo», de Simón Pacheco

Muestra sobre exploraciones pictóricas en la condición ondulatoria del tiempo.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 18 de septiembre.

«Identidade/Outredade: a cultura enmascarada»

El Liste responde con esta propuesta a la fascinación que el ser humano siente por el vedado del rostro. Desde hace años, con carácter cíclico anual, exhibe una muestra asociada al Entroido que recoge las máscaras que lo referencian y construyen. En esta ocasión se muestra una selección de alrededor de 25 piezas que incluyen espacios, tiempos y ritos diversos de profunda significación cultural e identitaria.

Museo Liste (Pastora, 22), na Sala de Exposicións Temporais. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos). Hasta el 31 de diciembre.

«Weather Journal»

Exposición de Alicia Gil, con capturas expresionistas de las sensaciones que despertaron en la artista el registro diario del clima que realizaba desde su ventana frente a Vialia captando la metamorfosis del tiempo atmosférico.

Alium (Ecuador, 80). Hasta el 26 de septiembre.

«Luís de Camões. O futuro do passado»

La muestra conmemora el 500 aniversario del nacimiento del escritor portugués.

Camões - Centro Cultural Português (Praza de Almeida, s/n). De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 1 de noviembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.