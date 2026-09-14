Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este lunes 14 de septiembre en Vigo.

Jesús Gallego recuerda la tragedia aérea de Avianca en Club FARO

El periodista de la SER Jesús Gallego es el invitado de hoy en Club FARO, donde ofrecerá la charla-coloquio «Náufragos del cielo. La tragedia del vuelo de Avianca 011». Presenta: Jacobo Buceta, periodista de Radio Vigo Cadena SER.

MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo (150 personas).

ACTOS

Cine Clube Lumière

Proyección del filme franco-belga «Zion», de Nelson Foix, dentro del ciclo de septiembre, «Dilemas: estratexias e certezas».

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.30 horas.

Romaría da Virxe dos Liñares en Canido

A las 12.00 horas, misa cantada por la Coral Riomao de O Calvario y concierto de xoldas panteireteiras. A partir de media tarde llega la Rockmería, con Cé Orquesta Pantasma, Väionel, Aphonnic, Josetxu Piperrak y A Polémica Banda do Bechuchos.

Os Liñares (Canido), durante toda la jornada.

Festas do Doce Nome de María e Virxe das Dores de Candeán

Hoy, la jornada arranca a las 11.30 horas con un concierto de la Banda do Frebe. A las 12.30 horas, misa en honor a la Virxe das Dores en la iglesia.

Recinto de fiestas de Candeán.

EXPOSICIONES

«Chema Madoz. A natureza das cousas»

La exposición reúne un total de 47 imágenes tomadas por el reconocido fotógrafo Chema Madoz entre 1982 y 2025. Comisariada por Oliva María Rubio, es una oportunidad para acercarse a un creador cuyas obras subvierten las reglas de la naturaleza con imágenes de hojas, ramas, nubes, madera, plantas, flores y piedras con las que crea un universo único a través de un juego de asociaciones novedosas.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Reconquista, 13), de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas, y sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 23 de enero.

«Arte e cine»

El colectivo Alterarte, que reúne a más de una veintena de artistas, propone en esta muestra un encuentro entre las artes plásticas y el séptimo arte. Una exposición plural, diversa y abierta en la que cada artista establece un diálogo personal con el universo cinematográfico, trasladando a su propio lenguaje plástico emociones, recuerdos, referencias e imágenes del cine.

Sala de exposiciones II de Afundación (Velázquez Moreno, 18). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 10 de octubre.

«Reflexións debuxadas do meu ser erótico»

Gloria Pérez ofrece en sus obras una reflexión personal sobre el erotismo en la edad madura y una exploración, desde el propio cuerpo, de la complejidad de ser mujer.

A Morada (Enrique X. Macías, 6). De lunes a viernes, de 16.00 a 21.00, y sábados, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 15 de octubre.

«Fender, recortar, atopar»

El artista Jesús Valmaseda propone a través de sus obras, resultado de la combinación de diferentes materiales (madera, libros desechados y objetos encontrados) y técnicas, una visión crítica y poco esperanzada sobre el devenir de las sociedades contemporáneas en los ámbitos político, económico, social y ambiental.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15). Lunes, miércoles y viernes, de 18.00 a 21.00 horas. Martes y jueves, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 1 de noviembre.

«Narrativas en seda»

Ilustraciones e impresiones sobre pañuelos de seda de la artista Sandra Parguiña, que encuentra inspiración en la batalla y el tesoro de Rande, la figura de Man, el ermitaño de Camelle, y el tesoro de Caldas de Reis.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 15 de noviembre.

«Paxarada da Barroca»

La exposición reúne aves de cerámica creadas por diferentes talleres de cerámica (Blaurtopias, La Cafetera Cerámica, Ola Taller, Kenji, Misoco, Tinglao) y artistas de la ciudad en representación de la avifauna del bosque. Organizada por la plataforma Salvemos a Barroca, se trata de una muestra artística y reivindicativa.

La Contenedora (Eduardo Iglesias, 11), de lunes a viernes, de 08.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 23 de septiembre.

«Carteles fantásticos. 10 años del GFFF con la colección Jean-Loup Passek»

La muestra, que conmemora el décimo aniversario del Galician Freaky Film Festival, recoge una selección de los fondos del Museu de Cinema de Melgaço, que custodia una de las mejores colecciones del mundo de cartelería y fotografía cinematográfica. El público podrá admirar piezas históricas de títulos emblemáticos.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 3 de octubre.

«Recursos naturales»

Muestra «Recursos Naturales» de la artista ourensana Isabel Delagranja en el espacio cultural La Contenedora. Una muestra que reúne una cuidada selección de la obra reciente de esta artista en el ámbito de la abstracción estructural, colorista y texturizada. Se trata de una colección de más de 20 collages botánicos que reflexionan sobre la materia y el entorno natural.

La Contenedora (Eduardo Iglesias, 11), de lunes a viernes, de 08.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. hasta el próximo 18 de septiembre.

«Capas de identidad»

La particular mirada de José Miranda sobre el paisaje gallego. Una exposición de este artista vigués que combina paisaje, pop, expresionismoy collage.

Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas.

Morisot Atelier de Arte

Muestra con las obras realizadas por el alumnado del espacio Morisot Atelier de Arte en las disciplinas de dibujo y pintura, ilustración creativa y arte para peques con trabajos que son una mezcla heterogénea de temáticas, técnicas y estilos.

Tapas Areal (México, 36), en horario comercial. Hasta el 25 de septiembre.

«A luz de Galicia»

Exposición en la que el pintor Juan Moreno Badía reúne una amplia selección de obras recientes e inéditas con el paisaje gallego como gran protagonista. Así, se pueden ver escenarios urbanos, costeros y de interior.

Sala Maruja Mallo Deputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes de 9.00 a 20.30 horas.

«Epílogo», de Simón Pacheco

Muestra sobre exploraciones pictóricas en la condición ondulatoria del tiempo.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 18 de septiembre.

«Weather Journal»

Exposición de Alicia Gil, con capturas expresionistas de las sensaciones que despertaron en la artista el registro diario del clima que realizaba desde su ventana frente a Vialia captando la metamorfosis del tiempo atmosférico.

Alium (Ecuador, 80). Hasta el 26 de septiembre.

«Luís de Camões. O futuro do passado»

La muestra conmemora el 500 aniversario del nacimiento del escritor portugués.

Camões - Centro Cultural Português (Praza de Almeida, s/n). De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.