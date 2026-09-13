Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 13 de septiembre en Vigo.

Música de raíz en el Son & Mar

El ciclo de festivales Son & Mar llega a su última jornada con el festival «Orballo Cultural», que propone un cartel que reúne artistas que hacen música de raíz y contemporánea en gallego. Participan, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre (13.30 h), Budiño (15.30 h), De Ninghures (17.00 h) y Ortiga (18.45 h).

Muelle de Trasatlánticos, a partir de las 13.00 horas. Entrada gratuita hasta completar el aforo del recinto.

ACTOS

Actividades Vigo Nature

Empiezan con un taller de cocina con miel (11.00) para seguir con «Especies invasoras exóticas» (16.00), «Ovo e ave» y «O mundo dos artrópodos» (17.00), «Ao grande», «Enriquecemento ambiental de suricatas» y «O sol» (18.00). Además, se podrá alimentar a tortugas e iguanas en el Exotarium (13.00), participar en un escape room (16.00 a 18.00 horas) o lanzarse por las tirolinas (17.00 a 20.00 horas).

Vigo Nature (Praza dos Leóns), de 11.00 a 19.00 horas. Actividades con entrada al recinto.

Romaría da Virxe dos Liñares en Canido

A las 10.00 horas, la Banda Lira de San Miguel de Oia realizará un pasacalles entre Canido y la capilla. A las 12.30 horas se oficiará la misa solemne en honor a la Virxe dos Liñares con la participación de la Coral Polifónica Lira de San Miguel de Oia y a las 13.30 horas la banda ofrecerá un concierto. A las 17.30 horas habrá juegos tradicionales en madera y alas 19.30 horas, actuación de la Agrupación Musical Lira de San Miguel de Oia. La verbena estará a cargo de la orquesta Saudade y el trío Tic Tac.

Os Liñares (Canido), durante toda la jornada.

Festas do Doce Nome de María e Virxe das Dores de Candeán

Hoy, la jornada arranca a las 11.00 horas con la bajada de los santos en procesión acompañados por la Banda de Música de la UVCD de Candeán, que a continuación ofrecerá un concierto antes de la misa mayor de campaña (12.30 horas). Tras la misa se celebran las tradicionales ‘poxas’. Por la tarde, animación infantil con Fitciones Fitness y Animaciones (a las 17.00 horas).

Recinto de fiestas de Candeán, .

Fiesta infantil

Hinchables, pintacaras, tatuajes y sorteos. Organiza: Centro Cultural y Recreativo de Cabral.

Pabellón deportivo del CCR de Cabral, de 17.30 a 20.30 horas. Entrada libre.

TEATRO

«Don Quijote nos infernos»

Función a cargo del grupo Allegro Teatro, incluida en la programación de la II Mostra de Teatro Amador, Te Ama Vigo.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 19.00 horas. Taquilla inversa.

MÚSICA

Ateneo Musical de Bembrive

Concierto del ciclo «Vigo, un mar de bandas», que organiza la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo.

Praza da Independencia, a las 12.30 horas.

Unión Musical de Valladares

Concierto del ciclo «Vigo, un mar de bandas», que organiza la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo.

Parque de Castrelos, a las 19.00 horas.

EXPOSICIONES

«Fender, recortar, atopar»

El artista Jesús Valmaseda propone a través de sus obras, resultado de la combinación de diferentes materiales (madera, libros desechados y objetos encontrados) y técnicas, una visión crítica y poco esperanzada sobre el devenir de las sociedades contemporáneas en los ámbitos político, económico, social y ambiental.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15). Lunes, miércoles y viernes, de 18.00 a 21.00 horas. Martes y jueves, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 1 de noviembre.

«Narrativas en seda»

Ilustraciones e impresiones sobre pañuelos de seda de la artista Sandra Parguiña, que encuentra inspiración en la batalla y el tesoro de Rande, la figura de Man, el ermitaño de Camelle, y el tesoro de Caldas de Reis.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 15 de noviembre.

Morisot Atelier de Arte

Muestra con las obras realizadas por el alumnado del espacio Morisot Atelier de Arte en las disciplinas de dibujo y pintura, ilustración creativa y arte para peques con trabajos que son una mezcla heterogénea de temáticas, técnicas y estilos.

Tapas Areal (México, 36), en horario comercial. Hasta el 25 de septiembre.

«Circus»

La artista bilbaína Alejandra Icaza muestra en esta exposición un universo de color, juego y memoria en el que convierte la pintura en un jardín interior donde perderse en unas obras minuciosas y coloristas.

Museo MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 11 de octubre.

Artistas en construcción

Una nueva exposición «FabLab Feito na Casa» en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

Patio A3 en la Planta Baja del Marco (calle Príncipe 54), de martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de noviembre.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 1 de noviembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.