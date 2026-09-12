Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 12 de septiembre en Vigo.

«Son & Mar: La movida viguesa»

Festival en el que se dan cita algunas de las bandas más representativas de la música viguesa de los 80 y 90. Actúan: Stoned at Pompeii (18.30 h), Killer Barbies (19.40 h), Semen Up (20.50 h), Golpes Bajos (22.00 h) y Miguel Costas (0.00 h).

Muelle de Trasatlánticos, a partir de las 17.30 horas. Acceso libre y gratuito hasta completar el aforo.

ACTOS

II Galician Freak Zombie Walk

Segunda edición de este encuentro organizado con motivo del Galician Freaky Film Festival. Las actividades comienzan con un tocador zombi (17.00 h), en el que un equipo profesional de maquillaje caracterizará a los participantes. La marcha arrancará a las 20.00 horas desde Príncipe y concluirá en la Porta do Sol con una Pasarela Zombie con premios para las mejores caracterizaciones.

Inmediaciones del MARCO (Príncipe, 54), a partir de las 17.00 horas. Participación gratuita.

Actividades Vigo Nature

Empiezan con un taller de pan (11.00) para seguir con «Aventura en Vigo Nature» (11.00), «Aves irrecuperables», «Xogando a quen é quen na horta» y «Camuflaxe animal» (16.00), «Herbario», «Vida baixo terra» y «Enriquecemento ambiental de lémures» (17.00), «Minerais» y «A lúa» (18.00) y «Noites astronómicas» (22.00). Además, se podrá alimentar a tortugas e iguanas en el Exotarium (13.00) o lanzarse por las tirolinas (17.00 a 20.00 horas).

Vigo Nature (Praza dos Leóns), de 11.00 a 0.00 horas. Actividades con entrada al recinto.

Zona de juegos Lego Friends

Espacio de juego inspirado en Lego Friends en una instalación con más de 40 metros cuadrados y con propuestas para que los más pequeños disfruten del universo Lego. El acceso está reservado a las familias del Club Los Disfrutones.

Centro Comercial Gran Vía (planta 0), de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Vintax Market

Quinta edición del mercado de ropa de segunda mano y de autor, complementos sostenibles y artesanía

Centro Comercial Plaza Elíptica (acceso por la calle Bolivia), de 12.00 a 20.30 horas.

Festas do Doce Nome de María e Virxe das Dores de Candeán

Hoy, la jornada arranca a las 12.00 horas con la 4.ª Foliada dos Pexegos. Por la noche, verbena a cargo del grupo Ritmo y Discoteca Móvil CDC (a partir de las 22.00 horas). A medianoche, gran tirada de fuegos de artificio.

Recinto de fiestas de Candeán, todo el día.

Romaría da Virxe dos Liñares en Canido

El programa festivo incluye hoy un pasacalles (10.30 h) y un concierto de la Banda Escola Lira de San Miguel de Oia (11.30 h), sesión vermú con la actuación de Los Támega (13.00 h), procesión para bajar la imagen de San Miguel Arcángel de la iglesia hasta la ermita de Os Liñares (18.00 h), concierto de la Unión Musical de Coruxo y la Banda Unión Musical de Valladares (20.00 h) y verbena a cargo de Nueva Fuerza y un DJ.

Os Liñares (Canido), todo el día.

XIX Teis Fest

Los actos de esta fiesta vecinal comienzan con una actuación dela Banda de Música de la UVCD de Candeán (12.30 h), para dar paso al «xantar» vecinal (con reserva previa). Por la tarde, habrá una actuación de la charanga Esmorga (17.00 h), una exhibición de zumba (18.00 h), fiesta de la espuma y juegos populares (18.30 h) y actuación del grupo Os Carunchos.

Praza da ETEA, todo el día.

XIX Festa do Socio en Cabral

Fiesta con música y sorteos.

CCR de Cabral, a partir de las 19.30 horas.

Inauguración galería de arte

Apertura de la minigalería Tan Gran Art con la inauguración del a exposición «Sur», de María X. Fernández, una instalación en homenaje a las personas migrantes desaparecidas en sus travesías.

Divergente Espacio de Arte (Colón, 7), a las 12.00 horas. Entrada libre.

TEATRO

«Crónicas marcianas»

Función a cargo de la compañía Larolanxa dentro de la II Mostra de Teatro Amador.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 horas. Taquilla inversa.

«Feliz aniversario»

Representación teatral a cargo del grupo Expresión Teatro de Mourente.

Auditorio del CVC de Valladares, a las 20.30 horas.

«Los figurantes»

Función teatral a cargo de Imaxinatea Lab Creativo dentro de la programación «Expo Lab 26».

HC San Rafael (San Xoán de Deus, 1), a las 12.00 horas. Entrada libre.

MÚSICA

Otoño lírico: Grandes voces

Concierto del tenor Jorge de León y el barítono Juan Jesús Rodríguez, acompañados al piano por Juan Francisco Parra.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.30 horas. Entradas: desde 19,80 euros.

«El piano con la voz»

El bajo alemán Genadijus Bergorulko canta acompañado de la pianista lituana afincada en Vigo Rsa Biveiniene piezas de Verdi, Händel, Mozart y Strauss.

Sala Compass (Taboada Leal, 17), a las 20.15 horas. Entradas: 16 euros (con reserva en el 616800497).

Unión Musical de Cabral

Concierto del ciclo «Vigo, un mar de bandas», que organiza la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo

Mercado de Teis, a las 19.00 horas.

YSY A

Concierto del referente del trap argentino.

Sala Rouge (Pontevedra, 4), a las 21.00 horas.

Metal Paco Night

Festival en el que participan las bandas Septiembre Negro y Nostromo.

Sala Masterclub (Urzáiz, 1), a las 22.00 horas. Entradas: 18 euros.

Anchoas de Lata Caducas

Rock alternativo.

Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a las 22.00 horas. Entradas: 6 euros (5 euros en venta anticipada).

IV Festival Vigo Metalheads

Con las actuaciones de las bandas Aeolian, Kuna de Odio e Incordian.

Sala Transylvania (Rogelio Abalde, 16), a las 20.30 horas. Entradas: 12 euros.

Geles Alva

La cantautora presenta su proyecto musical y poético, una propuesta íntima y genuina junto al guitarrista Pablo Carrera.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entradas: 8 euros.

Dani Font Quartet

Con Dani Font y Guillermo Guerrero (guitarras), Juan Guerrero (batería) y Juan Alonso (contrabajo).

La Galeriajazz (Ronda de Don Bosco, 21), a las 21.00 horas. Entradas: 7 euros.

Homenaje a Amy Winehouse

Proyección de su concierto en «Les eurockeennes de Belfort» en junio de 2009.

Bar Tipo X (Real, 21), a las 21.00 horas.

EXPOSICIONES

«Chema Madoz. A natureza das cousas»

La exposición reúne un total de 47 imágenes tomadas por el reconocido fotógrafo Chema Madoz entre 1982 y 2025. Comisariada por Oliva María Rubio, es una oportunidad para acercarse a un creador cuyas obras subvierten las reglas de la naturaleza con imágenes de hojas, ramas, nubes, madera, plantas, flores y piedras con las que crea un universo único a través de un juego de asociaciones novedosas.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Reconquista, 13), de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas, y sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 23 de enero.

«Arte e cine»

El colectivo Alterarte, que reúne a más de una veintena de artistas, propone en esta muestra un encuentro entre las artes plásticas y el séptimo arte. Una exposición plural, diversa y abierta en la que cada artista establece un diálogo personal con el universo cinematográfico, trasladando a su propio lenguaje plástico emociones, recuerdos, referencias e imágenes del cine.

Sala de exposiciones II de Afundación (Velázquez Moreno, 18). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 10 de octubre.

«Reflexións debuxadas do meu ser erótico»

Gloria Pérez ofrece en sus obras una reflexión personal sobre el erotismo en la edad madura y una exploración, desde el propio cuerpo, de la complejidad de ser mujer.

A Morada (Enrique X. Macías, 6). De lunes a viernes, de 16.00 a 21.00, y sábados, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 15 de octubre.

«Fender, recortar, atopar»

El artista Jesús Valmaseda propone a través de sus obras, resultado de la combinación de diferentes materiales (madera, libros desechados y objetos encontrados) y técnicas, una visión crítica y poco esperanzada sobre el devenir de las sociedades contemporáneas en los ámbitos político, económico, social y ambiental.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15). Lunes, miércoles y viernes, de 18.00 a 21.00 horas. Martes y jueves, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 1 de noviembre.

«Narrativas en seda»

Ilustraciones e impresiones sobre pañuelos de seda de la artista Sandra Parguiña, que encuentra inspiración en la batalla y el tesoro de Rande, la figura de Man, el ermitaño de Camelle, y el tesoro de Caldas de Reis.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 15 de noviembre.

«Carteles fantásticos. 10 años del GFFF con la colección Jean-Loup Passek»

La muestra, que conmemora el décimo aniversario del Galician Freaky Film Festival, recoge una selección de los fondos del Museu de Cinema de Melgaço, que custodia una de las mejores colecciones del mundo de cartelería y fotografía cinematográfica. El público podrá admirar piezas históricas de títulos emblemáticos.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 3 de octubre.

Morisot Atelier de Arte

Muestra con las obras realizadas por el alumnado del espacio Morisot Atelier de Arte en las disciplinas de dibujo y pintura, ilustración creativa y arte para peques con trabajos que son una mezcla heterogénea de temáticas, técnicas y estilos.

Tapas Areal (México, 36), en horario comercial. Hasta el 25 de septiembre.

«Circus»

La artista bilbaína Alejandra Icaza muestra en esta exposición un universo de color, juego y memoria en el que convierte la pintura en un jardín interior donde perderse en unas obras minuciosas y coloristas.

Museo MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 11 de octubre.

Artistas en construcción

Una nueva exposición «FabLab Feito na Casa» en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

Patio A3 en la Planta Baja del Marco (calle Príncipe 54), de martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de noviembre.

«Epílogo», de Simón Pacheco

Muestra sobre exploraciones pictóricas en la condición ondulatoria del tiempo.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 18 de septiembre.

«Identidade/Outredade: a cultura enmascarada»

El Liste responde con esta propuesta a la fascinación que el ser humano siente por el vedado del rostro. Desde hace años, con carácter cíclico anual, exhibe una muestra asociada al Entroido que recoge las máscaras que lo referencian y construyen. En esta ocasión se muestra una selección de alrededor de 25 piezas que incluyen espacios, tiempos y ritos diversos de profunda significación cultural e identitaria.

Museo Liste (Pastora, 22), na Sala de Exposicións Temporais. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos). Hasta el 31 de diciembre.

«Weather Journal»

Exposición de Alicia Gil, con capturas expresionistas de las sensaciones que despertaron en la artista el registro diario del clima que realizaba desde su ventana frente a Vialia captando la metamorfosis del tiempo atmosférico.

Alium (Ecuador, 80). Hasta el 26 de septiembre.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 1 de noviembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.