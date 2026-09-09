Conciertos gratis en Vigo este fin de semana: la Movida y la música gallega toman el puerto

Vigo vivirá el fin de semana dos nuevas jornadas de conciertos gratuitos en la Estación Marítima para cerrar la programación del ciclo de Son & Mar. Esta iniciativa, organizada por la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra, está convirtiendo el muelle de trasatlánticos en un gran escenario al aire libre durante el mes de septiembre. Este sábado 12 y el domingo 13 de septiembre se despide con dos propuestas muy diferentes: un homenaje a la Movida viguesa y una jornada dedicada a la música gallega contemporánea y de raíz. El acceso a ambas citas es gratis.

La primera de las dos citas musicales será el sábado 12 de septiembre con una noche dedicada a las bandas y artistas vinculados a la efervescencia musical que convirtió Vigo en uno de los focos culturales de los años ochenta y noventa. El cartel reúne a Golpes Bajos, Semen Up, Miguel Costas —fundador de Siniestro Total—, Killer Barbies y Stoned at Pompeii.

Las puertas abrirán a las 17.30 horas y la música arrancará una hora después. Este es el programa previsto:

17.30 horas: apertura de puertas

apertura de puertas 18.30: Stoned at Pompeii

Stoned at Pompeii 19.15: DJ set

DJ set 19.40: Killer Barbies

Killer Barbies 20.25: DJ set

DJ set 20.50: Semen Up

Semen Up 21.30: DJ set

DJ set 22.00: Golpes Bajos

Golpes Bajos 23.30: DJ set

DJ set 00.00: Miguel Costas (Siniestro Total)

Miguel Costas (Siniestro Total) 01.00: DJ set

La jornada permitirá así recuperar en pleno puerto algunos de los nombres vinculados a una etapa esencial de la historia musical de Vigo, combinados con una banda de una generación posterior como Stoned at Pompeii.

Domingo 13: Budiño, De Ninghures, Ortiga y Xabier Díaz

El domingo 13 de septiembre cambiará por completo el registro. Orballo Cultural pondrá el punto final al Son & Mar vigués con una jornada centrada en la música gallega y en la combinación entre tradición y nuevos sonidos. Actuarán Budiño, De Ninghures, Ortiga y Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre.

Budiño llegará con su habitual exploración de la música de raíz desde planteamientos contemporáneos; De Ninghures aportará uno de los directos más festivos de la nueva escena gallega; Ortiga llevará al puerto su particular mezcla de pop, electrónica y ritmos populares; mientras que Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre cerrarán el círculo con su revisión de la tradición oral y la percusión gallega.

¿Dónde son los conciertos?

Las dos jornadas se celebrarán en el muelle de Trasatlánticos del Puerto de Vigo, junto a la Estación Marítima, el mismo espacio que ha acogido el resto de citas viguesas de Son & Mar. El acceso será libre y gratuito hasta completar aforo.