RE-VIVE recupera en la sala Point de Vigo los sonidos de los 90 y los 2000 con música en directo y DJ

El ciclo de tardeos RE-VIVE regresará a Vigo el próximo 3 de octubre con la celebración de su sexto capítulo, una edición que tendrá como protagonistas a los grandes éxitos musicales de finales de los años 90 y comienzos de los 2000.

La cita se celebrará en Point Vigo, en el número 23 de la Plaza de Compostela, entre las 17.00 y las 23.00 horas, y combinará música en directo con sesiones de DJ en una nueva entrega de la denominada Throwback Party.

El encargado de abrir la programación será el grupo The Frankies, que llevará al escenario algunas de las canciones más reconocibles de aquella época. Tras su actuación llegará el turno de DJ Gabi, mientras que Adrián Gold asumirá el cierre de la jornada con una sesión centrada igualmente en los sonidos que marcaron el cambio de siglo.

La organización prepara además una sorpresa para esta sexta edición cuyo contenido no será desvelado antes de la celebración del evento y que únicamente conocerán los asistentes.

Las entradas anticipadas ya pueden adquirirse en varios puntos de venta físicos de Vigo: Point Vigo, Corbatas y Olivintage Clothing, este último situado en el Centro Comercial Camelias.

Con este nuevo capítulo, RE-VIVE mantiene la fórmula con la que ha ido consolidando sus tardeos en la ciudad: recuperar canciones y referencias musicales de los años 90 y 2000 y trasladarlas a una jornada de ocio vespertino en pleno centro de Vigo.