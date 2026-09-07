Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este lunes 7 de septiembre en Vigo.

Minerva Piquero explica, en el retorno de los actos de Club FARO, cómo ser poderosa durante la menopausia

La periodista Minerva Piquero es la invitada del Club FARO con la charla «Cómo sobrevivir a la menopausia y sentirse poderosa», a la que seguirá un coloquio . Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas.

ACTOS:

Novo ciclo de cine «Dilemas: extratexias e certezas» no Auditorio do Concello

Nova tempada de cine e novo ciclo. Proxección do filme «Henry Johnson» (EE UU, 2025, V.O.S.C.), de David Mamet, cunha volta ao cinema adaptando unha obra teatral propia. Un filme incómodo, radical, esixente, hostil e profundamente desolador. Todo sucede sen estridencias, na superficie da conversa onde cada frase agocha unha intención posterior da que participamos activamente, tratando de atopar quen manipula a quen. Organiza: Cineclube Lumière.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei), ás 20.30 horas.

Fiestas en honor de la Virgen de los Afligidos en Zamáns

Las celebraciones en Zamáns llegan a su fin con misa a las 11.00 horas y las tradicionales «poxas», a las 12.30, seguidas de las actuaciones de la Banda de Música del Val Miñor y la agrupación Mariachis Amigos de México. Por la tarde, cucañas y verbena fin de fiestas, a las 22.00 horas, con Los lunes al sol, Xtra y festival O Son do Monte con los DJ JJ Compota y Dumore.

Templo y recinto de fiestas parroquial de Zamáns, durante todo el día.

Festas do Rosario en San Andrés de Comesaña

Prosiguen las fiestas parroquiales, en su penúltimo día, con las tradicionales «poxas» y cucañas

Templo y recinto de fiestas en San Andrés de Comesaña, a las 17.30 horas.

EXPOSICIONES:

Inauguración da mostra «Paxarada da Barroca» na Contenedora

A exposición reunirá as aves de cerámica creadas por diferentes obradoiros da cidade en representación da avifauna do bosque. A inauguración contará coa intervención de Diego R. Vieites, biólogo especializado en ornitoloxía. A plataforma Salvemos a Barroca ofrece en «Paxarada da Barroca» unha mostra artística e reivindicativa neste espazo cultural, con pezas que conforman unha exposición que teñen a súa orixe nunha acción sonora e performática levada a cabo o pasado 17 de xuño ante o Concello de Vigo. Para a súa creación, a plataforma contou coa colaboración de varios talleres cerámicos da cidade (Blaurtopias, La Cafetera Cerámica, Ola Taller, Kenji, Misoco, Tinglao), así como de artistas que participaron a título individual.

La Contenedora (Eduardo Iglesias, 11), de lunes a viernes, de 08.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 23 de septiembre. Hoy, inauguración a las 19.00 horas.

«Recursos naturales»

Muestra de la ourensana Isabel Delagranja, que reúne una cuidada selección de la obra reciente de esta artista en el ámbito de la abstracción estructural, colorista y texturizada. Se trata de una colección de más de 20 collages botánicos que reflexionan sobre la materia y el entorno natural.

La Contenedora (Eduardo Iglesias, 11), de lunes a viernes, de 08.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 18 de septiembre.

«Capas de identidad»

La particular mirada de José Miranda sobre el paisaje gallego. Una exposición de este artista vigués que combina paisaje, pop, expresionismo y collage.

Sede del colectivo Évame Oroza (Subida á Costa, 5), en horario de apertura al público.

«Carteles fantásticos. 10 años del GFFF con la colección Jean-Loup Passek»

La muestra, que conmemora el décimo aniversario del Galician Freaky Film Festival, recoge una selección de los fondos del Museu de Cinema de Melgaço, que custodia una de las mejores colecciones del mundo de cartelería y fotografía cinematográfica. El público podrá admirar piezas históricas de títulos emblemáticos. Una oportunidad única para los amantes del séptimo arte de acercarse a la iconografía más perturbadora y fascinante de la historia del cine, con carteles en gran formato acompañados de un texto explicativo sobre el impacto de cada obra en el género.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 3 de octubre.

«Outras Brasilidades»

Exposición que reúne obras de 19 artistas brasileños de distintas generaciones y procedencias en una propuesta que reivindica un Brasil plural, diverso y abierto al diálogo intercultural, lejos de estereotipos y exotismos. Comisariada por Mirela Luz y Raimundo Rodríguez con producción de André de Oliveira.

Apo’strophe.arte (Praza Francisco Fernández del Riego). Hasta el 11 de septiembre.

«José Suárez, vida e obra»

Exposición fotográfica con la que Real Academia Galega de Belas Artes rinde homenaje al fotógrafo gallego más internacional, figura a la que se dedica este año el Día das Artes Galegas. Reúne 16 paneles dedicados a la vida y la obra de Suárez, en los que adquiere especial protagonismo la serie de fotografías «Mariñeiros».

Museo do Mar de Galicia (Avda. Atlántida, 160). De martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 9 de septiembre.

Morisot Atelier de Arte

Muestra con las obras realizadas por el alumnado del espacio Morisot Atelier de Arte en las disciplinas de dibujo y pintura, ilustración creativa y arte para peques con trabajos que son una mezcla heterogénea de temáticas, técnicas y estilos.

Tapas Areal (México, 36), en horario comercial. Hasta el 25 de septiembre.

«Circus»

La artista bilbaína Alejandra Icaza muestra en esta exposición un universo de color, juego y memoria en el que convierte la pintura en un jardín interior donde perderse en unas obras minuciosas y coloristas.

Museo MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 11 de octubre.

«A luz de Galicia»

Exposición en la que el pintor Juan Moreno Badía reúne una amplia selección de obras recientes e inéditas con el paisaje gallego como gran protagonista. Así, se pueden ver escenarios urbanos, costeros y de interior.

Sala Maruja Mallo Deputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes de 9.00 a 20.30 horas.

Artistas en construcción

Una nueva exposición «FabLab Feito na Casa» en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

Patio A3 en la Planta Baja del Marco (calle Príncipe 54), de martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta finales de noviembre.

«Epílogo», de Simón Pacheco

Muestra sobre exploraciones pictóricas en la condición ondulatoria del tiempo.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 18 de septiembre.

«Identidade/Outredade: a cultura enmascarada»

El Liste responde con esta proposta a la fascinación que el ser humano siente por el vedado del rostro. Desde hace años, con carácter cíclico anual, exhibe una muestra asociada al Entroido que recoge las máscaras que lo referencian y construyen. En esta ocasión se muestra una selección de alrededor de 25 piezas que incluyen espacios, tiempos y ritos diversos de profunda significación cultural e identitaria.

Museo Liste (calle Pastora, 22), na Sala de Exposicións Temporais. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos menos el Día das Letras Galegas). Ata o 31 de decembro.

«Weather Journal»

Exposición de Alicia Gil, con capturas expresionistas de las sensaciones que despertaron en la artista el registro diario del clima que realizaba desde su ventana frente a Vialia captando la metamorfosis del tiempo atmosférico.

Alium (Ecuador, 80). Hasta el 26 de septiembre.

«Luís de Camões. O futuro do passado»

La muestra conmemora el 500 aniversario del nacimiento del escritor portugués.

Camões - Centro Cultural Português (Praza de Almeida, s/n). De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.