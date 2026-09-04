CONCIERTOS DE VERANO
Vigo viaja hoy a los 90 y los 2000 con tres conciertos gratis junto al mar: Safri Duo, Rebeca y Sonia Madoc
El ciclo de conciertos «Vigo Son e Mar» comienza hoy con la jornada «Nacidos para bailar» y continúa el sábado con los directos de Tam Tam Go, Cómplices, Rafa Sánchez y Amistades Peligrosas
Vigo tiene este viernes 4 de septiembre una cita nocturna musical con la nostalgia. El muelle de Trasatlánticos –que acogerá hasta 30 artistas hasta el 13 de septiembre–se convertirá ya hoy a partir de las 20.30 horas en una gran pista de baile para recuperar canciones que forman parte de la memoria de toda una generación. Y, además, completamente gratis.
El ciclo «Vigo Son e Mar», organizado por la Xunta de Galicia a través del programa Concertos do Xacobeo, y también por la Deputación de Pontevedra, arranca hoy en la ciudad con «Nacidos para Bailar», una jornada dedicada a los sonidos que dominaron las pistas de baile entre finales de los años noventa y los primeros 2000. Sobre el escenario estarán Sonia Madoc, Rebeca y Safri Duo, acompañados por diferentes sesiones de DJ.
La propuesta tiene todos los ingredientes de un viaje en el tiempo: éxitos que sonaron durante años en discotecas, fiestas y emisoras de radio como «Duro de Pelar», de Rebeca (1996); «Played-A-Live (The Bongo Song)», el hit de los 2000 de Safri Duo o «Yo quiero bailar», de Sonia y Selena. Tres artistas que marcaron una época y que se subirán a un escenario especialmente singular, con la ría de Vigo como telón de fondo. Y todo ello con acceso es gratuito hasta completar el aforo.
Cinco horas de baile
La música comenzará a las 20:30 horas, con una primera sesión de DJ. A las 21:30 horas llegará el turno de Sonia Madoc, uno de los rostros más reconocibles del pop-dance español de aquella época.
Después habrá nuevas sesiones de DJ antes de la actuación de Rebeca, prevista para las 22:30 horas. La noche continuará con música hasta la medianoche, cuando llegará uno de los momentos más esperados: la actuación de Safri Duo. El dúo danés llevará al muelle de Trasatlánticos su particular mezcla de percusión y música electrónica, antes de que los DJ prolonguen la fiesta hasta las 02:00 horas, momento previsto para el cierre.
Horarios de esta noche
- 20:30 h: Sesión DJ y apertura
- 21:30 h: Sonia Madoc
- 21:50 h: DJ
- 22:30 h: Rebeca
- 23:10 h: DJ
- 00:00 h: Safri Duo
- 00:30 h: DJ
- 02:00 h: Fin
¿Cómo acceder a los conciertos?
Aunque la entrada es gratuita hasta completar aforo, para acceder al concierto será preciso recoger antes una pulsera, que también servirá para pagar las consumiciones dentro del recinto. Pero tenerla no garantiza que se pueda acceder si el aforo ya está completo. Igualmente, si se sale del recinto y a la vuelta también está completo, no se podrá pasar hasta que se vacíe y quede espacio.
Según ha informado la organización, las pulseras podrán recogerse a partir de hoy viernes a las 14.00 horas en el bote de Mar de Ons que se ubicará en el entorno de la dársena de A Laxe.
El sábado continúa la nostalgia
La de esta noche será solo la primera de las grandes citas musicales del fin de semana. Mañana sábado, el mismo escenario acogerá Aquellos Maravillosos 90, otra jornada gratuita también dentro del ciclo «Vigo Son e Mar» dedicada esta vez al pop y al rock español de aquella década.
El cartel reunirá a Tam Tam Go, Cómplices, Rafa Sánchez y Amistades Peligrosas, con una sucesión de actuaciones que volverá a mirar hacia una época especialmente reconocible para varias generaciones.
Son e Mar continuará posteriormente con otras cuatro jornadas en el muelle de Trasatlánticos: El Campus, el 10 de septiembre; Lingua Urbana, con Hard GZ, el día 11; La Movida Viguesa, el 12; y Orballo Cultural, el 13. La mayor parte de la programación mantiene el acceso gratuito, mientras que la actuación de Hard GZ es la excepción.
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