Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 4 de septiembre en Vigo.

La explanada del Náutico se abre a los Sabores del Mundo

La explanada del Náutico será epicentro de un nuevo evento gastronómico que sumar al verano a lado del mar. Gastronomías de distintos países en un formato multicultural, dinámico y accesible. Más de 20 puestos gastronómicos en los que se ofrecerán platos internacionales para recorrer el mundo a través del paladar. Daniel Calá, Bate no Cobre, Casa de Andalucía o Alejandro Jesús pondrán la música .

Explanada del Náutico, desde las 17.00 horas. Gratuito.

Exposiciones

ACTOS:

Arranca una exposición de arte textil y collage en La Contenedora

Inauguración de la muestra de la artista ourensana Isabel Delagranja «Recursos Naturales» en este espacio cultural. Una muestra que reúne una cuidada selección de la obra reciente de esta artista en el ámbito de la abstracción estructural, colorista y texturizada. Se trata de una colección de más de 20 collages botánicos que reflexionan sobre la materia y el entorno natural.

La Contenedora (Eduardo Iglesias, 11), de lunes a viernes, de 08.30 a 14.00 horas y de hasta el próximo 18 de septiembre.

«Romería», cine desde la azotea de A Laxe

La Azotea de A Laxe continúa con su ciclo de cine de verano, para cambiar, como la misma organización explica, el sofá y la manta por una terraza bajo las estrellas. En esta ocasión, se ofrece el filme «Romería», rodado en Vigo, tercera película escrita y dirigida por Carla Simón. Está protagonizada por Llúcia Garcia y Mitch Robles.

Centro de ocio A Azotea de A Laxe, a las 19.00 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Estreno de la muestra «Capas de identidad»

La particular mirada de José Miranda sobre el paisaje gallego. Una exposición de este artista vigués que combina paisaje, pop, expresionismoy collage.

Sede del colectivo Évame Oroza (Subida á Costa, 5), en horario de apertura al público. Hoy, inauguración a las 20.00 horas.

Velada de lucha libre

Atlántica Wrestling ofrece el show de lucha libre Travesía Cero. En el cuadrilátero se podrá disfrutar del talento de luchadores internacionales como Wanderley o Goddamn Guerra; púgiles de primer nivel de la escena nacional como Magno o Mclovin; y representación «de la casa» con luchadores como Gabriel Vilas, campeón inaugural de Atlántica Wrestling, Gareth Parker, ACE o Ismael Rey, alumnos de la escuela homónima que han demostrado que el talento joven pisa fuerte.

Sede de la AVV Agarimo San Xoan Poulo (rúa Vista do Mar, 6), a partir de las 19.30 horas. Entrada VIP: 15 euros; entrada general, 10 euros.

Entrega de dorsales para la Vialia Sunset Race

La primera edición de la Vialia Sunset Race, mañana, que contará con talleres infantiles gratuitos, experiencias gastronómicas o actividades vinculadas al compromiso social, vive hoy su particular prólogo, con la la entrega de dorsales.

En Vigo Exporta, planta baja del CC Vialia-Estación de Vigo, de 16.00 a 20.00 horas, y, el mañana, día del evento, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Festas de Zamáns

Arrancan las celebraciones en Zamáns con el pregón, a las 20.30 horas, seguido del reparto de empanada para los socios, amenizado por la charanga Vai de Baile. Por la noche, a las 23.30, inicio de la verbena con El Combo Dominicano.

Recinto de fiestas parroquial de Zamáns, desde las 20.30 horas.

Festas do Rosario en San Andrés de Comesaña

Comienzo de las fiestas parroquiales, con la verbena, a partir de las 22.00 horas, de la orquesta América de Vigo y el grupo Broken Peach.

Recinto de fiestas parroquial de San Andrés de Comesaña, a las 22.00 horas.

MÚSICA:

Orfos

Banda de rock y metal de Vigo, que ofrece un concierto acústico en formato trío. El repertorio incluirá tanto canciones originales de la banda como versiones de otros artistas.

La Pecera (Pizarro 35), a las 21.30 horas. Entrada: 6 euros.

Nacidos para Bailar, una tarde-noche de baile en el muelle de Trasatlánticos

Concierto del Xacobeo en el muelle de Trasatlánticos, con la actuación de Safri Duo, Rebeca y Sonia Madoc, entre otros. El tardeo de tu vida, como subrayan desde la organización.

Muelle de Trasatlánticos de Vigo, desde las 20.30 horas. Gratuito.

Orquesta Clásica de Vigo

La Asociación do Cemiterio de Matamá conmemora el centenario del camposanto con diversas actividades, entre las que destaca, hoy, la actuación de la Orquesta Clásica de Vigo en el recinto del propio camposanto.

Recinto del cementerio de Matamá, a partir de las 20.00 horas.

Mala Herba + DJ Cliff

Banda con versiones de pop rock y rumbas en castellano.

Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a las 22.00 horas. Entrada 5 euros.

Homenaje a Freddie Mercury

Proyección de un concierto de Queen, en Londres, en diciembre de 1975 («A Night at The Odeon»).

Bar Tipo X (calle Real 21), a las 21.00 horas.

EXPOSICIONES:

«Carteles fantásticos. 10 años del GFFF con la colección Jean-Loup Passek»

La muestra, que conmemora el décimo aniversario del Galician Freaky Film Festival, recoge una selección de los fondos del Museu de Cinema de Melgaço, que custodia una de las mejores colecciones del mundo de cartelería y fotografía cinematográfica. El público podrá admirar piezas históricas de títulos emblemáticos. Una oportunidad única para los amantes del séptimo arte de acercarse a la iconografía más perturbadora y fascinante de la historia del cine, con carteles en gran formato acompañados de un texto explicativo sobre el impacto de cada obra en el género.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 3 de octubre.

«Floraciones»

Luz Ruibal captura en sus cuadros la energía que hace surgir las flores en unas pinturas de gran libertad expresiva que invita a mirar despacio y a descubrir que la naturaleza también habla de nosotros.

Galerías Durán (Príncipe, 51), de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Outras Brasilidades»

Exposición que reúne obras de 19 artistas brasileños de distintas generaciones y procedencias en una propuesta que reivindica un Brasil plural, diverso y abierto al diálogo intercultural, lejos de estereotipos y exotismos. Comisariada por Mirela Luz y Raimundo Rodríguez con producción de André de Oliveira.

Apo’strophe.arte (Praza Francisco Fernández del Riego). Hasta el 11 de septiembre.

«José Suárez, vida e obra»

Exposición fotográfica con la que Real Academia Galega de Belas Artes rinde homenaje al fotógrafo gallego más internacional, figura a la que se dedica este año el Día das Artes Galegas. Reúne 16 paneles dedicados a la vida y la obra de Suárez, en los que adquiere especial protagonismo la serie de fotografías «Mariñeiros».

Museo do Mar de Galicia (Avda. Atlántida, 160). De martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 9 de septiembre.

«Elas, as de Bouzas»

Cuarta edición del proyecto de la Cultural de Bouzas para rendir homenaje y dar visibilidade a mujeres que hicieron, hacen o harán historia con diez nuevas «Elas» que se unen a las treinta anteriores. La muestra terminará el sábado 29 de agosto con la entrega a cada una de las protagonistas o a su familia de su bandera mural.

Pérgola de Bouzas, todo el día. Hasta el 29 de agosto.

Morisot Atelier de Arte

Muestra con las obras realizadas por el alumnado del espacio Morisot Atelier de Arte en las disciplinas de dibujo y pintura, ilustración creativa y arte para peques con trabajos que son una mezcla heterogénea de temáticas, técnicas y estilos.

Tapas Areal (México, 36), en horario comercial. Hasta el 25 de septiembre.

«Circus»

La artista bilbaína Alejandra Icaza muestra en esta exposición un universo de color, juego y memoria en el que convierte la pintura en un jardín interior donde perderse en unas obras minuciosas y coloristas.

Museo MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 11 de octubre.

«A luz de Galicia»

Exposición en la que el pintor Juan Moreno Badía reúne una amplia selección de obras recientes e inéditas con el paisaje gallego como gran protagonista. Así, se pueden ver escenarios urbanos, costeros y de interior.

Sala Maruja Mallo Deputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes de 9.00 a 20.30 horas.

Artistas en construcción

Una nueva exposición «FabLab Feito na Casa» en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

Patio A3 en la Planta Baja del Marco (calle Príncipe 54), de martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.

«Epílogo», de Simón Pacheco

Muestra sobre exploraciones pictóricas en la condición ondulatoria del tiempo.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 18 de septiembre.

«Identidade/Outredade: a cultura enmascarada»

El Liste responde con esta proposta a la fascinación que el ser humano siente por el vedado del rostro. Desde hace años, con carácter cíclico anual, exhibe una muestra asociada al Entroido que recoge las máscaras que lo referencian y construyen. En esta ocasión se muestra una selección de alrededor de 25 piezas que incluyen espacios, tiempos y ritos diversos de profunda significación cultural e identitaria.

Museo Liste (calle Pastora, 22), na Sala de Exposicións Temporais. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos menos el Día das Letras Galegas). Ata o 31 de decembro.

«Weather Journal»

Exposición de Alicia Gil, con capturas expresionistas de las sensaciones que despertaron en la artista el registro diario del clima que realizaba desde su ventana frente a Vialia captando la metamorfosis del tiempo atmosférico.

Alium (Ecuador, 80). Hasta el 26 de septiembre.

«Luís de Camões. O futuro do passado»

La muestra conmemora el 500 aniversario del nacimiento del escritor portugués.

Camões - Centro Cultural Português (Praza de Almeida, s/n). De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.