La vuelta de Take That pasará por Galicia: anuncian gira europea el próximo verano

El regreso a los escenarios de los grandes referentes del fenómeno fan en los noventa pasará por Galicia. Los británicos Take That acaban de anunciar que su gira europea ‘Dreamers’ hará parada el próximo verano en Galicia.

Aunque la ciudad elegida todavía es una incógnita, la fecha, el 15 julio, podría coincidir con la época de festivales musicales como O Son do Camiño o los conciertos que se celebrarán por toda Galicia con motivo del Año Xacobeo.

Con el escenario abierto, las leyendas del pop traerán a Galicia la nostalgia de la década que los vio nacer pero también un nuevo trabajo discógrafico, el décimo álbum de estudio que lleva por título 'Dreamers' y que verá la luz a finales de este año.

"Estamos encantados de revelar el título de nuestro próximo álbum y de anunciar que lo llevaremos a los escenarios el próximo verano con nuestra gira europea de 2027", anuncian en sus redes sociales.

Las entradas para los conciertos salen a la venta el próximo 4 de septiembre a partir de las 10.00 horas, aunque existe la posibilidad de optar por la preventa en la tienda oficial de Take That.

El lanzamiento coincidirá con el estreno de su nuevo sencillo 'Feel my love', que cuenta con la colaboración del cantautor irlandés-estadounidense Michael Patrick Kelly, líder de las listas de éxitos en varios países. También el pasado mes de febrero se estrenó su documental de Netflix 'Take That'.

Con más de 45 millones de discos vendidos en todo el mundo, Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen continúan el legado de la banda formada en 1990 en Manchester, de la que también han formado parte artistas como Robbie Williams y Jason Orange.

Fuente: La Opinión A Coruña