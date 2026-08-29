Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 29 de agosto en Vigo.

A Cova das Letras presenta la obra «Costureiriña bonita»

A Cova das Letras presenta esta tarde en el Centro Comercial Vialia el espectáculo de carácter familiar «Costureiriña bonita». Protagonizado y dirigido por Cristina Collazo, combina la magia del juego con la nostalgia de los tiempos pasados con el objetivo de crear un canto a la mujer modista gallega, también emigrada que buscó en las hechuras una manera de hacer la vida.

Centro Comercial Vialia (zona Vigo Exporta) a las 18.30 horas. Actividad gratuita.

ACTOS

XIX Festa do Marisco

Nueva jornada del evento gastronómico con degustación de diferentes mariscos. Además, hoy toca el grupo de gaitas de la Asociación Atlántida de Matamá a las 21.30 horas y habrá actividades infantiles de 13.00 a 16.00 horas.

Puerto pesquero de Vigo, de 12.00 a 16.00 y de 20.30 a 00.30 horas.

Actividades Vigo Nature

Empiezan con un taller de cocina de miel y «Aventura en Vigo Nature», (11.00), «Camuflaxe animal» (12.00), «O mundo dos réptiles» (17.00), «Herbario» y «Enriquecemento ambiental de suricatas» (18.00) y «Aves irrecuperables» (19.00). Además, se podrá alimentar a tortugas e iguanas (13.00) o lanzarse en tirolina (17.00 a 20.00).

Vigo Nature (Praza dos Leóns), de 11.00 a 20.00 horas. Actividades con entrada al recinto.

Festas de San Campio

Actuación de las charangas Imperiais y Charamujas, de la Banda Escola da Unión Musical de Valladares, los grupos folclóricos del Centro Cultural de Valladares, grupo de gaitas Aturuxo, los grupos de baile Amieiras y Ledicias, las Cantareiras do Alba y del grupo de acordeones Cataventos. Funçao Públika y la orquesta Salsarena amenizan la verbena nocturna.

Torreiro de festas de Valladares, durante todo el día.

50º Aniversario Asociación de Veciños de San Miguel de Oia

El colectivo vecinal celebra el día del socio con la banda de música y la coral Lira de San Miguel de Oia, entrega de regalos y reconocimientos (21.00), cena homenaje a los socios y baile con concierto de Nossa Band (22.00).

Asociación de Veciños de San Miguel de Oia (Camiño Currás, 34) desde las 19.00 horas.

Zona de juegos Lego Friends

Más de 40 metros cuadrados y con propuestas para que los más pequeños disfruten del universo Lego. La actividad se retomará los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de septiembre. El acceso está reservado a las familias del Club Los Disfrutones.

Centro Comercial Gran Vía (planta 0), de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

III Aniversario Vérsame

Tercer aniversario con un especial micro abierto de poesía, microrrelato, teatro, artes gráficas y música.

Café Uf (Pracer, 19) a las 19.00

MÚSICA

Los Coleguitas

Temas de cumbia, merengue, reggaeton, bachata, o salsa.

Chiringuito de Samil a las 20.00 horas. Entrada libre.

«Sinfonía de soños»

Espectáculo musical para público familiar a cargo de la Agrupación Musical Atlántida de Matamá, la compañía Barafunda y el saxofonista Rafael Yebra.

Porta do Sol, a las 19.00 horas. Actividad gratuita.

Concierto de Aranjuez

Los hermanos Ivo Lago (guitarra clásica) y Roi Lago (piano) interpretan obras universales para guitarra como la pieza de Joaquín Rodrigo además de la «Suite Española» de Gaspar Sanz y «La Chacona», de Bach-Busoni.

Sala Compass (Taboada Leal, 17, entresuelo) a las 20.15 horas. Entrada a 13 euros (10 para alumnado y menores de 25. Reservas en 616800497).

IV Xornadas de Cinema Mudo e Música

Tercera jornada del certamen con el concierto didáctico «Escoita... é cine!» (12.00) para familias en el que Caspervek acerca a los más pequeños la magia de la música de cine en directo seguido de proyección en la cámara oscura de «Cenicienta» (Lotte Reiniger, 1922), una joya de la animación de siluetas. La tarde estará llena de actividades como un escape room sobre «Metrópolis» (20.00) para acabar con las proyecciones con música en directo de «Never Weaken», de Harold Lloyd (21.30) y «El maquinista de la General», de Buster Keaton (22.00 horas), con coloquio.

Fundación Sales (Avenida de Europa, 52) desde las 12.00 horas con proyección a las 21.30 horas. Entradas desde 12 euros.

Los Sergios

Pop rock nacional e internacional desde los años 80.

Chiringuito Samil Garden a las 20.00 horas. Entrada libre.

Vídeo sesión

Sesión de videoclips en español e inglés de los temas más destacados de los año 70, 80 y 90.

Bar Tipo X (Real, 21) a partir de las 21.00 horas.

Lazy Art

Banda de rock gallego emergente.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.30 horas. Entradas a 5 euros.

EXPOSICIONES

«Floraciones»

Luz Ruibal captura en sus cuadros la energía que hace surgir las flores en unas pinturas de gran libertad expresiva que invita a mirar despacio y a descubrir que la naturaleza también habla de nosotros.

Galerías Durán (Príncipe, 51), de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 6 de septiembre

«Outras Brasilidades»

Exposición que reúne obras de 19 artistas brasileños de distintas generaciones y procedencias en una propuesta que reivindica un Brasil plural, diverso y abierto al diálogo intercultural, lejos de estereotipos y exotismos. Comisariada por Mirela Luz y Raimundo Rodríguez con producción de André de Oliveira.

Apo’strophe.arte (Praza Francisco Fernández del Riego). Hasta el 11 de septiembre.

«José Suárez, vida e obra»

Exposición fotográfica con la que Real Academia Galega de Belas Artes rinde homenaje al fotógrafo gallego más internacional, figura a la que se dedica este año el Día das Artes Galegas. Reúne 16 paneles dedicados a la vida y la obra de Suárez, en los que adquiere especial protagonismo la serie de fotografías «Mariñeiros».

Museo do Mar de Galicia (Avda. Atlántida, 160). De martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 9 de septiembre.

«Elas, as de Bouzas»

Cuarta edición del proyecto de la Cultural de Bouzas para rendir homenaje y dar visibilidade a mujeres que hicieron, hacen o harán historia con diez nuevas «Elas» que se unen a las treinta anteriores. La muestra terminará el sábado 29 de agosto con la entrega a cada una de las protagonistas o a su familia de su bandera mural.

Pérgola de Bouzas, todo el día. Hasta el 29 de agosto.

Morisot Atelier de Arte

Muestra con las obras realizadas por el alumnado del espacio Morisot Atelier de Arte en las disciplinas de dibujo y pintura, ilustración creativa y arte para peques con trabajos que son una mezcla heterogénea de temáticas, técnicas y estilos.

Tapas Areal (México, 36), en horario comercial. Hasta el 25 de septiembre.

«Circus»

La artista bilbaína Alejandra Icaza muestra en esta exposición un universo de color, juego y memoria en el que convierte la pintura en un jardín interior donde perderse en unas obras minuciosas y coloristas.

Museo MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 11 de octubre.

«A luz de Galicia»

Exposición en la que el pintor Juan Moreno Badía reúne una amplia selección de obras recientes e inéditas con el paisaje gallego como gran protagonista. Así, se pueden ver escenarios urbanos, costeros y de interior.

Sala Maruja Mallo Deputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes de 9.00 a 20.30 horas.

Artistas en construcción

Una nueva exposición «FabLab Feito na Casa» en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

Patio A3 en la Planta Baja del Marco (calle Príncipe 54), de martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.

«Epílogo», de Simón Pacheco

Muestra sobre exploraciones pictóricas en la condición ondulatoria del tiempo.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 18 de septiembre.

«Identidade/Outredade: a cultura enmascarada»

El Liste responde con esta proposta a la fascinación que el ser humano siente por el vedado del rostro. Desde hace años, con carácter cíclico anual, exhibe una muestra asociada al Entroido que recoge las máscaras que lo referencian y construyen. En esta ocasión se muestra una selección de alrededor de 25 piezas que incluyen espacios, tiempos y ritos diversos de profunda significación cultural e identitaria.

Museo Liste (calle Pastora, 22), na Sala de Exposicións Temporais. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos menos el Día das Letras Galegas). Ata o 31 de decembro.

«Weather Journal»

Exposición de Alicia Gil, con capturas expresionistas de las sensaciones que despertaron en la artista el registro diario del clima que realizaba desde su ventana frente a Vialia captando la metamorfosis del tiempo atmosférico.

Alium (Ecuador, 80). Hasta el 26 de septiembre.

«Luís de Camões. O futuro do passado»

La muestra conmemora el 500 aniversario del nacimiento del escritor portugués.

Camões - Centro Cultural Português (Praza de Almeida, s/n). De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Corpos e rostros bisexuais»

Captados por la máquina fotográfica de Monica Kuti con Paola O Velázquez de coordinadora.

La Galeríajazz (Ronda Don Bosco, 21), de 18.00 a 00.00 horas. Hasta finales de agosto.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.