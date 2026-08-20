Los conciertos del fin de semana en las Rías Baixas: Entroido de Verán de Redondela, festivales retro, indie y los últimos coletazos del Costa Feira

El verano encara su recta final, pero la música en directo todavía tiene mucho que decir en las Rías Baixas. El fin de semana del 21 y 22 de agosto llega cargado de propuestas para todos los gustos, desde el afro house y el reguetón de los años 2000 hasta algunos de los grandes nombres del indie nacional. Sanxenxo y Pontevedra concentran buena parte de los mejores conciertos en Galicia de estos días y se convierten también en una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan planes desde Vigo, una vez finalizada la programación musical de Castrelos.

El auditorio vigués despidió su temporada el pasado domingo 16 de agosto con el FNAC Live, después de un último fin de semana en el que también pasaron por el escenario Viva Suecia e Iván Ferreiro. Castrelos cerró así una edición que reunió a nombres como Deep Purple, Chayanne, The Corrs o Abraham Mateo. Para los que todavía no quieran dar por terminadas las noches de conciertos, la mirada se desplaza ahora hacia O Salnés y Pontevedra.

Aaron Sevilla pone a bailar Sanxenxo en la recta final del Costa Feira

El primero de los grandes conciertos en Sanxenxo de este fin de semana llegará el viernes 21 de agosto de la mano de Aaron Sevilla, uno de los nombres internacionales de la música electrónica que pasarán este verano por el recinto de Costa Feira.

El DJ y productor mexicano es conocido por sus sesiones construidas alrededor del afro house y los ritmos latinos, con percusión, electrónica y sonidos pensados directamente para la pista de baile. Su actuación está prevista para la noche del viernes en Costa Feira, en Nantes, y será una de las últimas grandes fiestas de la programación de este verano.

Aaron Sevilla no estará solo. El cartel de la noche incluye también a Mario Vice B2B Dani Villa, VRZ y Bobby Vergutini, completando una sesión que se prolongará hasta bien entrada la madrugada. Antes de que Aaron Sevilla y Molan los 2000 tomen el relevo, Costa Feira llega a su último fin de semana con otro lleno absoluto en Sanxenxo. El recinto de Nantes ha colgado el cartel de sold out para sus dos propuestas de este jueves 20 de agosto: el concierto de Taburete y la posterior noche de Bulla!, el espacio de ocio nocturno que prolonga la música hasta primera hora de la mañana.

Y todavía es posible acudir. Las entradas continúan disponibles y se pueden encontrar desde aproximadamente 24 euros, con tarifas que parten de los 24,20 euros en algunos canales de venta. Una oportunidad para quienes busquen una última escapada musical a Sanxenxo antes de que Costa Feira baje definitivamente el telón de su edición de 2026.

Molan los 2000: reguetón, nostalgia y una última gran fiesta en Costa Feira

Un día después, el sábado 22 de agosto, Costa Feira cambiará por completo de registro. Sanxenxo se transformará en una particular «isla del perreo» con la llegada de Molan los 2000 Reggaetón, una fiesta construida alrededor de los éxitos que dominaron discotecas y radios durante los años 2000 y los primeros años de la década de 2010.

La propuesta reúne en un mismo cartel a artistas ligados al reguetón, el electrolatino y la música urbana de aquella época. Entre los nombres anunciados aparecen La Factoría, Fuego, Jay Santos, Cristian Deluxe, Lorna y Cosmik, además de Juanma Sound, Dumore, Anxo Silva y Gabry López.

Será una noche especialmente reconocible para quienes crecieron escuchando los grandes éxitos latinos de principios de siglo y buscan ahora un festival con un fuerte componente nostálgico. La propia organización presenta la cita como una combinación de reguetón, electrolatino y «nostalgia dosmilera».

Las entradas para Molan los 2000 en Sanxenxo continúan a la venta, por lo que aún hay margen para sumarse a una de las últimas citas del ciclo. De hecho, tanto la fiesta del sábado como la sesión de Aaron Sevilla convierten Costa Feira en uno de los principales focos de ocio musical de las Rías Baixas durante este fin de semana. La programación oficial del recinto sitúa ambos eventos, los días 21 y 22, entre sus últimas citas anunciadas del verano.

Ráfaga pone la cumbia al Entroido de Verán de Redondela

No todos los planes en Pontevedra y las Rías Baixas de este fin de semana pasan por los grandes festivales. El sábado 22 de agosto, Redondela celebra la 27ª edición de su Entroido de Verán, una de esas jornadas en las que el disfraz, la música y la fiesta toman las calles desde la tarde hasta bien entrada la madrugada.

El gran nombre de su programa musical será Ráfaga. La mítica banda argentina, responsable de algunos de los temas de cumbia más reconocibles de las últimas décadas, actuará en el Campo da Feira entre las 00.30 y las 02.15 horas, convirtiéndose en uno de los principales reclamos musicales de la jornada. Antes, de 23.00 a 00.30 horas, será el turno de los gallegos Monoulious DOP, mientras que las sesiones de DJ garantizarán varias horas más de fiesta. Olalla Gonzalezz y Borja Rua abrirán la programación nocturna entre las 20.00 y las 21.30 horas y Kike Varela y Rodri Vegas se encargarán del cierre hasta las 04.00 de la madrugada.

La música, sin embargo, es solo una parte de un Carnaval de Verano en el que los disfraces son los grandes protagonistas. La programación arrancará ya a las 18.00 horas con actividades infantiles repartidas por diferentes espacios de Redondela, habrá fiesta de la espuma a las 21.00 horas y el Campo da Feira acogerá desde las 21.30 una Gala Drag presentada por Carlos Veleiro.

La cita es además una alternativa especialmente interesante para quienes busquen planes desde Vigo después del final de los conciertos de Castrelos. Para facilitar los desplazamientos durante una noche en la que la fiesta se prolongará durante horas, se ha preparado un servicio especial de autobuses que conectará Redondela con Vigo, Pontevedra y O Porriño, con servicios de regreso hasta las 06.00 horas. Una opción para dejar el coche en casa, ponerse el disfraz y despedir uno de los últimos grandes sábados de agosto entre cumbia, DJs y ambiente de Carnaval.

Río Verbena convierte Pontevedra en la capital gallega del indie

Quienes prefieran guitarras, pop y música indie tienen otra cita imprescindible a pocos kilómetros de Sanxenxo. El Río Verbena Fest celebra los días viernes 21 y sábado 22 de agosto su quinta edición en la explanada del Recinto Ferial de Pontevedra, con uno de los carteles más destacados entre los festivales de final de verano en Galicia.

El viernes comenzará con una programación encabezada por Siloé, La La Love You y Sidonie, a los que acompañarán Luis Fercán, Sarria, Cora, Müntrails, Apolo 18 y Señora DJ. La música arrancará durante la tarde y continuará hasta la madrugada en los dos escenarios del festival.

El sábado llegará otro de los grandes momentos del fin de semana. Love of Lesbian será uno de los principales reclamos de una jornada en la que también actuarán Xoel López, Carlos Ares, León Benavente, Sanguijuelas del Guadiana, Yoly Saa, Los Acebos, French Riviera y Sergio el Indio DJ. Especial atención merece el concierto de Love of Lesbian, ya que será una de las últimas actuaciones de la banda antes de iniciar su anunciada pausa indefinida.

El Río Verbena se ha consolidado así como uno de los principales planes en Pontevedra para los aficionados al indie, el pop y el rock. La organización espera reunir alrededor de 9.000 personas durante el festival y todavía mantiene entradas disponibles para esta edición.