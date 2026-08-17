Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este lunes 17 de agosto en Vigo.

Una muestra rescata seis obras inéditas sobre papel de Laxeiro

La exposición «Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo» rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada «Velorio», que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), hoy de 18.00 a 21.00 horas.

ACTOS

Romaría de San Roque

La mañana deportiva empezará en el colegio Hogar a las 11.00 con entrega de trofeos a las 13.00 horas. A las 12.00 tocará la Unión Musical de Coruxo y tendrá lugar la eucaristía por los fallecidos de la Hermandad de Devotos de San Roque seguida de procesión. La sesión vermú será a las 13.30 con degustación de empanada de furro. Por la tarde, actuará el Mago Jorge Lorenzo a las 18.30 y habrá fiesta infantil Nen@s Party San Roque a las 20.00 horas con discoteca y animación. La fiesta terminará con el pase de Nexus Disco a las 22.30 horas. Toda la programación se completa con puestos de comida, bebida y un mercado de artesanía para completar el programa.

Finca de San Roque, todo el día.

EXPOSICIONES

Morisot Atelier de Arte

Obras realizadas por el alumnado del espacio Morisot Atelier de Arte en las disciplinas de dibujo y pintura, ilustración creativa y arte para peques con trabajos que son una mezcla heterogénea de temáticas, técnicas y estilos.

Tapas Areal (México, 36), en horario comercial. Hasta el 25 de septiembre.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00.

«Epílogo»

Simón Pacheco ofrece una muestra sobre exploraciones pictóricas en la condición ondulatoria del tiempo.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 18 de septiembre.

«Elas, as de Bouzas»

Cuarta edición del proyecto de la Cultural de Bouzas para rendir homenaje y dar visibilidade a mujeres que hicieron, hacen o harán historia con diez nuevas «Elas» que se unen a las treinta anteriores. La muestra terminará el sábado 29 de agosto con la entrega a cada una de las protagonistas o a su familia de su bandera mural.

Pérgola de Bouzas, todo el día. Hasta el 29 de agosto.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne cuarenta dibujos del pintor, ilustrador y diseñador gallego, asesinado al inicio de la Guerra Civil y con su obra silenciada durante muchos años. Los trabajos fueron creados entre los años 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Municipal Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Weather Journal»

Exposición de Alicia Gil, con capturas expresionistas de las sensaciones que despertaron en la artista el registro diario del clima que realizaba desde su ventana frente a Vialia captando la metamorfosis del tiempo atmosférico.

Alium (Ecuador, 80). Hasta el 26 de septiembre.

«Floraciones»

Luz Ruibal captura en sus cuadros la energía que hace surgir las flores en unas pinturas de gran libertad expresiva que invita a mirar despacio y a descubrir que la naturaleza también habla de nosotros.

Galerías Durán (Príncipe, 51), de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 6 de septiembre

«Outras Brasilidades»

Exposición que reúne obras de 19 artistas brasileños de distintas generaciones y procedencias en una propuesta que reivindica un Brasil plural, diverso y abierto al diálogo intercultural, lejos de estereotipos y exotismos. Comisariada por Mirela Luz y Raimundo Rodríguez con producción de André de Oliveira. Habrá mesa redonda posterior sobre «Outras brasilidades: cartografías da arte brasileira contemporánea».

Apo’strophe.arte (Praza Francisco Fernández del Riego). Hasta el 11 de septiembre.

«José Suárez, vida e obra»

Exposición fotográfica con la que Real Academia Galega de Belas Artes rinde homenaje al fotógrafo gallego más internacional, figura a la que se dedica este año el Día das Artes Galegas. Reúne 16 paneles dedicados a la vida y la obra de Suárez, en los que adquiere especial protagonismo la serie de fotografías «Mariñeiros».

Museo do Mar de Galicia (Avda. Atlántida, 160). De martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 9 de septiembre.

Morisot Atelier de Arte

Muestra con las obras realizadas por el alumnado del espacio Morisot Atelier de Arte en las disciplinas de dibujo y pintura, ilustración creativa y arte para peques con trabajos que son una mezcla heterogénea de temáticas, técnicas y estilos.

Tapas Areal (México, 36), en horario comercial. Hasta el 25 de septiembre.

«Circus»

La artista bilbaína Alejandra Icaza muestra en esta exposición un universo de color, juego y memoria en el que convierte la pintura en un jardín interior donde perderse en unas obras minuciosas y coloristas.

Museo MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 11 de octubre.

«A luz de Galicia»

Exposición en la que el pintor Juan Moreno Badía reúne una amplia selección de obras recientes e inéditas con el paisaje gallego como gran protagonista. Así, se pueden ver escenarios urbanos, costeros y de interior.

Sala Maruja Mallo Deputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes de 9.00 a 20.30 horas.

Artistas en construcción

Una nueva exposición «FabLab Feito na Casa» en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

Patio A3 en la Planta Baja del Marco (calle Príncipe 54), de martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.

«Identidade/Outredade: a cultura enmascarada»

El Liste responde con esta proposta a la fascinación que el ser humano siente por el vedado del rostro. Desde hace años, con carácter cíclico anual, exhibe una muestra asociada al Entroido que recoge las máscaras que lo referencian y construyen. En esta ocasión se muestra una selección de alrededor de 25 piezas que incluyen espacios, tiempos y ritos diversos de profunda significación cultural e identitaria.

Museo Liste (calle Pastora, 22), na Sala de Exposicións Temporais. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos menos el Día das Letras Galegas). Ata o 31 de decembro.

«Luís de Camões. O futuro do passado»

La muestra conmemora el 500 aniversario del nacimiento del escritor portugués.

Camões - Centro Cultural Português (Praza de Almeida, s/n). De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Corpos e rostros bisexuais»

Captados por la máquina fotográfica de Monica Kuti con Paola O Velázquez de coordinadora.

La Galeríajazz (Ronda Don Bosco, 21), de 18.00 a 00.00 horas. Hasta finales de agosto.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.