Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este lunes 10 de agosto en Vigo.

Los orígenes gallegos de Camões, en una exposición

«De aquí o xerme saíu. Presenzas galegas de Camões» es la exposición que acoge la Fundación Penzol con paneles y mesas-vitrina por el quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. Se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega.

Fundación Penzol, de 18.00 a 21.00 horas.

ACTOS

Festa de San Lourenzo

Segunda jornada de las celebraciones con salva de bombas y repique de campanas a las 8.00 , sesión vermú con A Buxaina y la Unión Musical de Coruxo, nueva tirada de fuegos y sardinada a las 14.30 y verbena nocturna con el Trío Azar y la Orquestra La Oca Band.

Recinto de fiestas San Lourenzo (Coruxo), todo el día.

The Champions Burger

El campeonato para elegir la mejor smash burger de España sigue en Vialia hasta el próximo domingo con la participación de 17 hamburgueserías con sus propuestas que los clientes deberán valorar para elegir a la que será la campeona.

Centro Comercial Vialia, de 12.00 a 00.00 horas.

MÚSICA

Escola de Música de Beade

Actuación de la agrupación musical en el ciclo Vigo, un mar de bandas, organizado por el Concello junto a la Federación de Bandas Populares de Vigo.

Praza da Princesa, a las 20.30 horas. Actividad gratuita.

EXPOSICIONES

«Floraciones»

Luz Ruibal captura en sus cuadros la energía que hace surgir las flores en unas pinturas de gran libertad expresiva que invita a mirar despacio y a descubrir que la naturaleza también habla de nosotros.

Galerías Durán (Príncipe, 51), de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 6 de septiembre

«Outras Brasilidades»

Exposición que reúne obras de 19 artistas brasileños de distintas generaciones y procedencias en una propuesta que reivindica un Brasil plural, diverso y abierto al diálogo intercultural, lejos de estereotipos y exotismos. Comisariada por Mirela Luz y Raimundo Rodríguez con producción de André de Oliveira. Habrá mesa redonda posterior sobre «Outras brasilidades: cartografías da arte brasileira contemporánea».

Apo’strophe.arte (Praza Francisco Fernández del Riego). Hasta el 11 de septiembre.

«Elas, as de Bouzas»

Cuarta edición del proyecto de la Cultural de Bouzas para rendir homenaje y dar visibilidade a mujeres que hicieron, hacen o harán historia con diez nuevas «Elas» que se unen a las treinta anteriores. La muestra terminará el sábado 29 de agosto con la entrega a cada una de las protagonistas o a su familia de su bandera mural.

Pérgola de Bouzas, todo el día. Hasta el 29 de agosto.

Morisot Atelier de Arte

Muestra con las obras realizadas por el alumnado del espacio Morisot Atelier de Arte en las disciplinas de dibujo y pintura, ilustración creativa y arte para peques con trabajos que son una mezcla heterogénea de temáticas, técnicas y estilos.

Tapas Areal (México, 36), en horario comercial. Hasta el 25 de septiembre.

«A luz de Galicia»

Exposición en la que el pintor Juan Moreno Badía reúne una amplia selección de obras recientes e inéditas con el paisaje gallego como gran protagonista. Así, se pueden ver escenarios urbanos, costeros y de interior.

Sala Maruja Mallo Deputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes de 9.00 a 20.30 horas.

«Epílogo», de Simón Pacheco

Muestra sobre exploraciones pictóricas en la condición ondulatoria del tiempo.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 18 de septiembre.

«Luís de Camões. O futuro do passado»

La muestra conmemora el 500 aniversario del nacimiento del escritor portugués.

Camões - Centro Cultural Português (Praza de Almeida, s/n). De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Corpos e rostros bisexuais»

Captados por la máquina fotográfica de Monica Kuti con Paola O Velázquez de coordinadora.

La Galeríajazz (Ronda Don Bosco, 21), de 18.00 a 00.00 horas. Hasta finales de agosto.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.