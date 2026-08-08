Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 7 de agosto en Vigo.

La exposición «José Suárez, vida e obra» rinde homenaje al fotógrafo gallego

«José Suárez, vida e obra» rinde homenaje al fotógrafo gallego más internacional. Reúne 16 paneles dedicados a la vida y la obra de Suárez, en los que adquiere especial protagonismo la serie de imágenes «Mariñeiros». La muestra está impulsada por la Real Academia das Belas Artes, que también le dedicó el Día Das Artes Galegas al fotógrafo e intelectual nacido en Allariz.

Museo do Mar de Galicia (Avda. Atlántida, 160), De martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 9 de septiembre.

ACTOS

O Marisquiño

Penúltima jornada del certamen con competición de Skate, BMX, Breaking, BMX Flatland, Basket 3x3, FMX y Big Aire en Samil y el descenso por el Casco Vello ( MTB Downtown), además de conciertos a lo largo de toda la jornada en los escenarios Son Estrella Galicia, La Plaza, Sunset y Osasis by OCB.

Samil, de 10.00 a 21.45; descenso en el Casco Vello de 10.00 a 20.00, y conciertos, desde las 13.00 hasta las 02.00 horas. Actividades gratuitas.

Actividades Vigonature

Empiezan con un taller de cocina de miel y «Aventura en Vigonature» (11.00), actividad sobre el eclipse (12.00 y 19.00), «Insectos sociais» (12.00), alimentación de fauna (13.00), «O mundo dos artrópodos» y «Arborismo» (17.00), taller de fósiles y enriquecimiento ambiental de suricatas (18.00), «Aves irrecuperables» (19.00) y Noites Astronómicas (con inscripción).

Vigonature (Praza dos Leóns), de 11.00 a 22.00 horas. Actividades con entrada al recinto.

The Champions Burger

El campeonato de smash burgers de España se celebra en Vialia hastas el 16 de agosto con 17 hamburgueserías participantes entre las que los clientes podrán votar a sus favoritas.

Centro Comercial Vialia, de 12.00 a 00.00 horas.

MÚSICA

Fiesta ibicenca

Con sesión de tardeo a cargo de Alex G, de noche con Fercho y Pitty desde las 23.00 horas.

Parque forestal de Zamáns a partir de las 17.00 horas.

The Frankies

Música en directo para la tarde veraniega de sábado.

Chiringuito ETEA (Teis) a las 20.00 horas. Entrada libre.

Va de retro

Concierto con música de todos los tiempos.

Chiringuito de Samil a las 20.00 horas. Entrada libre.

Homenaje a Whitney Houston

Proyección de sus mejores videoclips y actuaciones en televisión por el 63ºaniversario de su nacimiento.

Bar Tipo X (Real, 21) a partir de las 21.00 horas.

Ble y Zutaten

Hard-alt rock desde Vigo y glam punk rock desde Granada.

Sala Transylvania (Rogelio Abalde, 16) a las 21.30 horas. Entradas a 10 euros.

El pelotón de los torpes

Con su música pop rock.

O Faneco (Parque forestal de Beade) a las 23.00 horas.

TEATRO

Marinita y sus maromas

Espectáculo que une varias artes escénicas con temática de reivindicación de los derechos LGTBIQ+ y la igualdad.

Centro Cívico de Teis (rúa Maceiras, s/n) a las 20.00 horas. Entradas a 12 euros.

Exposiciones

«Circus»

La artista bilbaína Alejandra Icaza muestra en esta exposición un universo de color, juego y memoria en el que convierte la pintura en un jardín interior donde perderse en unas obras minuciosas y coloristas.

Museo MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 11 de octubre.

«Outras Brasilidades»

Exposición que reúne obras de 19 artistas brasileños de distintas generaciones y procedencias en una propuesta que reivindica un Brasil plural, diverso y abierto al diálogo intercultural, lejos de estereotipos y exotismos. Comisariada por Mirela Luz y Raimundo Rodríguez con producción de André de Oliveira. Habrá mesa redonda posterior sobre «Outras brasilidades: cartografías da arte brasileira contemporánea».

Apo’strophe.arte (Praza Francisco Fernández del Riego). Hasta el 11 de septiembre.

Artistas participantes en la exposición "Outras Brasilidades". / FdV

«Elas, as de Bouzas»

Cuarta edición del proyecto de la Cultural de Bouzas para rendir homenaje y dar visibilidade a mujeres que hicieron, hacen o harán historia con diez nuevas «Elas» que se unen a las treinta anteriores. La muestra terminará el sábado 29 de agosto con la entrega a cada una de las protagonistas o a su familia de su bandera mural.

Pérgola de Bouzas, todo el día. Hasta el 29 de agosto.

Morisot Atelier de Arte

Muestra con las obras realizadas por el alumnado del espacio Morisot Atelier de Arte en las disciplinas de dibujo y pintura, ilustración creativa y arte para peques con trabajos que son una mezcla heterogénea de temáticas, técnicas y estilos.

Tapas Areal (México, 36), en horario comercial. Hasta el 25 de septiembre.

Artistas en construcción

Una nueva exposición «FabLab Feito na Casa» en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

Patio A3 en la Planta Baja del Marco (calle Príncipe 54), de martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.

«Identidade/Outredade: a cultura enmascarada»

O Liste responde con esta proposta á fascinación que o ser humano sentepolo vedado da face. Dende hai anos, con carácter cíclico anual, exhibe unha mostra asociada ao Entroido que recolle as máscaras que o referencian e constrúen. No entanto, nesta ocasión móstrase unha escolma de arredor de 25 pezas que abranguen espazos, tempos e ritos diversos de profunda significación cultural e identitaria.

Museo Liste (calle Pastora, 22), na Sala de Exposicións Temporais. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos menos el Día das Letras Galegas). Ata o 31 de decembro.

«Corpos e rostros bisexuais»

Captados por la máquina fotográfica de Monica Kuti con Paola O Velázquez de coordinadora.

La Galeríajazz (Ronda Don Bosco, 21), de 18.00 a 00.00 horas. Hasta finales de agosto.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.