Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este lunes 3 de agosto en Vigo.

El payaso Tallarín trae hoy su espectacular circo a Castrelos

El payaso Tallarín y sus compañeros suben esta tarde al escenario de Castrelos con una historia que transcurre con la preparación de una fiesta de graduación de la escuela de circo. Los preparativos se van desarrollando a ritmo de los éxitos de CantaJuego.

Auditorio de Castrelos a las 20.00 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Actos

Festa Nosa Señora das Neves de Matamá

Celebración del certamen de bandas de música con la actuación de la Unión Musical de Coruxo (20.30 horas) y verbena nocturna con la Orquesta Los Players (22.30) y la discoteca móvil La Gramola.

Recinto de fiestas de Matamá, en horario de tarde.

Festas da Guía na honra da Nosa Señora das Neves

Primera jornada de las celebraciones con tirada de fuegos por la mañana (8.00) y verbena amenizada por la Orquesta Ritmo Joven por la noche (22.30 horas).

Recinto fiestas A Guía, todo el día.

The Champions Burger

Un total de 17 hamburgueserías de toda España compiten en el único campeonato de smash burgers.

Vialia, de 12.00 a 00.00 horas.

Música

As Delicias de Cabral

Actuación de la agrupación musical en el ciclo Vigo, un mar de bandas, en el que la formación interpretará un repertorio de temas variados para todos los públicos.

Praza da Princesa, a las 20.30 horas. Actividad gratuita.

Exposiciones

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata un total de seis obras inéditas sobre papel de Laxeiro (además de la titulada «Velorio», que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.