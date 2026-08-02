Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 2 de agosto en Vigo.

«Presenzas galegas de Camões»

La Fundación Penzol acoge la exposición «Presenzas galegas de Camões» en la que, con motivo del quinto centenario del nacimiento del escritor portugués, aborda sus orígenes gallegos. Los visitantes pueden ver paneles y mesas-vitrinas con todo tipo de información, también con su influencia en la literatura gallega.

Fundación Penzol (Casa Galega da Cultura-Praza da Princesa), hoy de 12.00 a 14.00 horas.

ACTOS

Procesión del Santísimo Cristo de la Victoria

Día grande de la celebración con misa cada hora desde las 7.00 a 19.30, misa solemne a las 11.00 cantada por la Coral Casablanca y procesión a las 19.30 horas por el recorrido de costumbre.

Basílica de Santa María-Concatedral, todo el día.

Actividades Vigonature

El taller de pan abre la jornada (11.00), seguido de eclipse (12.00) y alimentación de fauna (13.00). Por la tarde, habrá «Ao grande», «Arborismo» y Escape Room (17.00), talleres sobre especies exóticas invasoras e insectos sociales (18.00), y de enriquecimiento ambiental de burros, minerales y eclipse (19.00 horas) .

Vigonature (Praza dos Leóns), de 11.00 a 19.00 horas.

XXXV Festa do Monte

Empieza a las 11.15 horas con la charanga Costamekrelos, sigue el grupo de pandereteiras A Volta do Demo (12.00), los gaiteiros Arume y el grupo de baile Semente da Arte Galega (12.20), la Banda Escola de Música de Beade (13.00) y cierra una nueva actuación de la charanga (14.00). Habrá reparto gratuito de sardinas y pan de millo (de 11.00 a 13.30 horas).

Parque Forestal de Beade, desde las 11.00 horas.

Festa Nosa Señora das Neves de Matamá

Primera jornada de las celebraciones con pasacalles con la Unión Musical de Valladares (11.00), misa solemne seguida de procesión y concierto de la banda de música (12.00) y, ya por la tarde, pregón de la comisión de los años 2002 y 2003 (20.00) y XXVII_Certame de Bandas de Música Unión Musical de Valladares (20.30) para terminar con la verbena a las 23.00 horas.

Recinto de fiestas de Matamá, todo el día.

Fiesta de la Cerveza

Último día para degustar una amplia selección de cervezas, tanto internacionales como artesanas gallegas, también con zona gastronómica, música y espacio para los más pequeños de la casa.

Explanada As Avenidas, de 12.00 a 00.00 horas.

The Champions Burger

Un total de 17 hamburgueserías participan en el único campeonato de smash burgers de España, en el que los clientes podrán probar las diferentes propuestas y votar por su favorita.

Centro Comercial Vialia, de 12.00 a 00.00 horas.

Música

Unión Musical de Coruxo

Concierto de verano integrado en el ciclo Vigo, un mar de bandas.

Praza da Princesa, a las 12.30 horas.

Exposiciones

«Circus»

La artista bilbaína Alejandra Icaza muestra en esta exposición un universo de color, juego y memoria en el que convierte la pintura en un jardín interior donde perderse en unas obras minuciosas y coloristas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 11 de octubre.