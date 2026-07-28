Matamá y Teis mantienen el pulso verbenero en el calendario vigués de fiestas populares

Dos parroquias toman el relevo de las fiestas populares en Vigo desde este fin de semana. Agosto empieza en la ciudad con los festejos que honran a Nosa Señora das Neves, cuya onomástica se celebra el cinco de agosto. Matamá y Teis organizan unos festejos para todos los públicos cargados de música.

Cartel de las fiestas de Matamá este 2026. / FdV

Matamá (2 a 5 de agosto)

Un pasacalles a cargo de la Unión Musical de Valladares, a partir de las 11 horas, dará inicio a un programa de fiestas que se extenderá durante cuatro días. A las 12 horas, la banda hará un alto para la misa solemne, y retomará su concierto tras la procesión. Volverá a actuar a las 20:30 horas dentro del XXVII Certame de Bandas de Música.

A las 20 horas, darán el pregón los miembros de la comisión de fiestas de los años 2002 y 2003, a quienes se rendirá homenaje. Para esta primera noche de verbena, las fiestas cuentan con la orquesta Panorama, que desplegará su espectáculo a partir de las 23 horas.

El lunes a las 20:30 horas será el turno de la Unión Musical de Coruxo y, a partir de las 22:30 horas, de la Orquesta Los Players y la discoteca móvil La Gramola.

El martes la programación musical se adelanta a las 20 horas con el concierto del saxofonista Rafa Yebra, la Agrupación Musical Atlántida, la Coral Atlántida —ambas de la parroquia—, y de la agrupación vocal de San Mamede de Zamáns.

A partir de las 22:30 horas será el turno de la orquesta América de Vigo. Tras ella, repetirá la discoteca móvil La Gramola.

El miércoles, día grande de las fiestas, presenta el programa más completo. La jornada arranca a las 10:30 horas con un pasacalles a cargo de la Agrupación Musical Atlántida, que dará un concierto tras el oficio religioso. La misa solemne será a las 12 horas, con la participación de la Coral Atlántida.

La tarde se reserva a las cucañas (17 horas), la fiesta de la espuma (19 horas) y la fiesta de la empanada (20 horas). Además de los juegos, habrá más música con las Cantareiras Atlántida, el Grupo de Gaitas Atlántida y Setecuncas. Además, se rendirá homenaje a dos vecinos de la parroquia: Josefa Figueroa «Mamachita» y Manuel Alonso Campos.

Pondrán fin a las fiestas, a partir de las 22:30 horas, la orquesta Marbella y, de nuevo, la discoteca móvil La Gramola.

A Guía, en Teis (3 a 5 de agosto)

Cartel de las fiestas de A Guía, en Teis, este 2026. / FdV

El barrio de A Guía afronta su segundo fin de semana consecutivo de verbena tras la Festa da Sardiña, que en su 34.ª edición despachó alrededor de 900 kilos del manjar marino.

El programa comienza el lunes 3 de agosto. Una tirada de bombas a las ocho de la mañana anunciará el inicio de unas fiestas que esa noche amenizará la orquesta Ritmo Joven, a partir de las 22:30 horas.

El martes, desde las 11 horas habrá pasacalles de gigantes y cabezudos en compañía de la Banda de Gaiteiros de Pardavila. A las 19:15 se oficiará una misa con procesión desde la iglesia hasta la ermita de A Guía. La Banda Municipal de Redondela pondrá música al recorrido. A las 22:30 horas actuará el grupo Claxxon.

El miércoles, día de la patrona, habrá misa solemne a las 12:30 horas en la Carballeira da Guía, cantada por la Coral de Teis.

La última verbena correrá a cargo de la orquesta Pontevedra, a partir de las 22:30h, que abrirá un paréntesis en su espectáculo para el habitual espectáculo pirotécnico, a las 23:30 horas.