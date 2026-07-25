Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 24 de julio en Vigo.

Alejandra Icaza muestra sus jardines de color en «Circus»

La artista bilbaína Alejandra Icaza muestra desde el martes su obra en el Museo MARCO. Bajo el título «Circus», los visitantes pueden ver sus cuadros a modo de jardín de jardines que trasladan a ambientes coloridos y oníricos, donde se mezclan óleos, ceras o técnicas de collage. Permanecerá abierta hasta el 11 d e octubre.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

ACTOS

Festa da Sardiña

Empieza con tirada de fuegos a las 10.00 horas para continuar a las 12.00 con el reparto de sardinas y pan de millo con música a cargo de la Banda de Gaiteiros de Pardavila (12.30) y concierto en el palco a las 13.30. La entrega de la Sardiña de Ouro, concedida a la Asociación de Comerciantes de Teis será a las 14.00 horas, mientras que por la tarde actúa el grupo Cernadura (19.00) y el trío Iris ameniza la verbena (21.30).

Carballeira A Guía, todo el día.

Cartel con la programación completa de la Festa da Sardiña. / FdV

Festa do Viño Galego

El Túnel del Vino permitirá degustar caldos de las cinco denominaciones de origen gallegas en un evento que contará con música en directo con el concurso de bandas y con espacios gastronómico e infantil.

As Avenidas, de 12.00 a 00.00 horas.

Festas de Santa Ana

Misa rezada y pasacalles a cargo de la Unión Musical de Coruxo con la formación Cornetas, Gaitas e Tambores Ría de Vigo (10.00), misa solemne con procesión a las 12.15, concierto de la banda de Coruxo (13.30), actividades familiares desde las 18.00 como la fiesta Holi, la fiesta de la espuma y juegos de agua con verbena nocturna con los grupos Alkar y Ritmo.

Recinto de fiestas de Santa Ana en Beade, todo el día.

Programa completo de las celebraciones en Beade. / FdV

Festas Santiago Apóstol en Bembrive

Día grande de las celebraciones con pasacalles del Ateneo (10.30), antes de la misa mayor (11.00), seguida de procesión. A continuación el Ateneo Musical de Bembrive ofrecerá un concierto y a las 13.00 horas habrá sesión vermú con el grupo Mala Herba. Por la tarde, a partir de las 17.30, la organización ofrece cucañas y una fiesta de la espuma. La orquesta La Oca Band toca a las 22.00 y cierra la disco Nexus.

Torreiro de fiestas de Bembrive, todo el día.

Las fiestas en Bembrive terminan hoy. / FdV

Actividades Vigonature

Abre la mañana un taller de cocina de miel y «Aventura en Vigonature» (11.00), alimentación de fauna (13.00), enriquecimiento ambiental de suricatas (17.00), taller de minerales (17.00) y de fósiles (18.00), animales de exotarium (18.00) y especies exóticas invasoras (19.00).

Vigonature (Praza dos Leóns), de 11.00 a 19.00 horas. Actividades con entrada al recinto.

Celebración Santísimo Cristo de la Victoria

Sigue la novena en honor al Santísimo Cristo de la Victoria con misa cantada por la tarde por la Coral Lembranzas Galegas y con el obispo emérito de Urgell, Joan Enric Vives, predicando.

Basílica de Santa María-Concatedral (Casco Vello), con rosario y novena a las 11.30 y 19.30 y eucaristías 12.00 y 20.00 horas.

Feira do Libro Antigo e de Ocasión

Nueva edición de la feria del libro antiguo y de ocasión con ejemplares descatalogados y curiosidades.

Praza de Compostela, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.30 horas.

MÚSICA

Banda de Música As Delicias de Cabral

Actuación de la formación para celebrar el Día de Santiago Apóstol.

Jardines Centro Cultural Emilio Crespo de Navia (rúa Bravo, 6) a las 12.00 horas. Entrada gratuita.

Concierto coral

Con el Coro Donas Canticum, las corales polifónicas SCD Atlántida de Matamá y Val do Fragoso y la Coral San Roque en una actuación del ciclo Vigo, un mar de Corais, en esta ocasión en memoria de Rimas Zdanavicius.

Praza Galegos Ilustres, a las 19.30 horas. Actividad gratuita.

Programa de todos los conciertos estivales de corales y bandas de música. / FdV

EXPOSICIONES

"A luz de Galicia"

Exposición en la que el pintor Juan Moreno Badía reúne una amplia selección de obras recientes e inéditas con el paisaje gallego como gran protagonista. Así, se pueden ver escenarios urbanos, costeros y de interior.

Sala Maruja Mallo Deputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes de 9.00 a 20.30 horas.

«Soñismo», de Julia Beiser

Exposición temporal sobre los sueños y las pesadillas, fuente inagotable de inspiración.

A Morada Coooperativa (Enrique X. Macías), en horario de apertura al público. Muestra abierta hasta el 31 de julio.

Artistas en construcción

Una nueva exposición «FabLab Feito na Casa» en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

Patio A3 en la Planta Baja del Marco (calle Príncipe 54), de martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.

«Epílogo», de Simón Pacheco

Muestra sobre exploraciones pictóricas en la condición ondulatoria del tiempo.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 18 de septiembre.

«Identidade/Outredade: a cultura enmascarada»

O Liste responde con esta proposta á fascinación que o ser humano sente polo vedado da face. Dende hai anos, con carácter cíclico anual, exhibe unha mostra asociada ao Entroido que recolle as máscaras que o referencian e constrúen. No entanto, nesta ocasión móstrase unha escolma de arredor de 25 pezas que abranguen espazos, tempos e ritos diversos de profunda significación cultural e identitaria.

Museo Liste (calle Pastora, 22), na Sala de Exposicións Temporais. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos menos el Día das Letras Galegas). Ata o 31 de decembro.

Art Vigo

Esculturas, pinturas y fotografías pueblan los antiguos locales comerciales de las céntricas Galerías Durán, en la calle Príncipe, con motivo de esta feria artística, impulsada por el galerista Beny Fernández. Reúne propuestas de 25 artistas contemporáneos cuya obra puede ser adquirida por los visitantes.

Galerías Durán (Príncipe, 51). De lunes a jueves, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de julio.

«Luís de Camões. O futuro do passado»

La muestra conmemora el 500 aniversario del nacimiento del escritor portugués.

Camões - Centro Cultural Português (Praza de Almeida, s/n). De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Corpos e rostros bisexuais»

Captados por la máquina fotográfica de Monica Kuti con Paola O Velázquez de coordinadora.

La Galeríajazz (Ronda Don Bosco, 21), de 18.00 a 00.00 horas.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«140 anos. Escola de Artes e Oficios»

Muestra, en la que, a través de 12 obras realizadas por el alumnado de las distintas especialidades de la escuela, se rinde homenaje a la historia del centro.

Espazo EMAO - Escola de Artes e Oficios (entrada por rúa Pontevedra y Rosalía de Castro). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 16 de octubre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.