Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 24 de julio en Vigo.

Castrelos se abona a la ópera con «Carmen»

«Carmen», la obra maestra de Georges Bizet, llena esta noche de ópera el Auditorio de Castrelos. Estrenada en París en 1875, la pieza contiene algunas de las melodías más reconocibles de la lírica como «La Habanera» o «La marcha del Toreador», interpretadas por 23 cantantes y 24 músicos.

Auditorio Parque de Castrelos a las 22.00 horas. Entrada gratuita.

ACTOS

Festas Santa Cristina de Lavadores

Día grande de las celebraciones con alborada con el grupo Ansuíña (10.15), misa solemne cantada por la Coral Lembranzas Galegas (12.00), danza de damas e galáns en el atrio con la Agrupación O Fiadeiro y los músicos Xulio González a la gaita y Felipe Tilve, a la percusión (13.00), procesión con la Unión Musical de Cabral (13.15) , que ofrecerá la sesión vermú (13.45). La verbena estará amenizada por la Orquesta Pontevedra (22.30 y 1.50) y tras la tirada de fuegos de medianoche tendrá lugar el concierto de Astarot.

Recinto de fiestas de Lavadores, todo el día.

Cartel con la programación completa de las fiestas de Santa Cristina de Lavadores. / FdV

Celebraciones Santísimo Cristo de la Victoria

Hoy empieza el solemne novenario en honor al Santísimo Cristo de la Victoria, con la imposición de medallas a los nuevos cofrades. El encargado de predicar la novena vespertina será Joan Enric Vives (obispo emérito de Urgell).

Basílica de Santa María-Concatedral (Casco Vello), con rosario y novena a las 11.30 y 19.30 y eucaristía a las 12.00 y 20.00 horas.

Actividades Vigonature

Hoy habrá un taller de cerámica.

Vigonature (Praza dos Leóns) a las 18.00 horas. Actividad con entrada al recinto.

Festa do Viño Galego

Primero de los tres días del evento, con la posibilidad de degustar vinos de las cinco denominaciones de origen gallegas en un programa que incluye también música en directo con la celebración del concurso de bandas y zona gastronómica.

Explanada As Avenidas, de 12.00 a 00.00 horas.

Festas Santa Ana

Primera tarde de las celebraciones en honor a la patrona de la parroquia de Beade, hoy con el tradicional funeral en memoria de los difuntos de la zona.

Iglesia parroquial de Santa Ana (Beade) las 18.00 horas.

Programa completo de las Festas de Santa Ana de Beade. / FdV

Festas Santiago Apóstol de Bembrive

Las actividades empiezan con hinchables acuáticos para los más pequeños de la casa (17.00), habrá sesión tardeo con Dj Robert Arrimada (20.00) y actuación de la Orquesta Fuego y Disco Móvil Mega AC/DC desde las 22.00 horas como cierre de la jornada.

Recinto de fiestas de Bembrive, en horario de tarde.

Cartel de las celebraciones de Bembrive. / FdV

XXXV Feira do Libro Antigo

Once puestos de librerías de toda España ofrecen sus volúmenes de segunda mano y descatalogados, ediciones especiales , además de curiosidades de todo tipo.

Praza de Compostela, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.30 horas.

MÚSICA

From Ashes to Dust

Dúo que se mueve entre el metalcore, el posthardcore y el deathcore con una propuesta intensa y emocional en un concierto del ciclo Curiosidades Solita.

Villa Solita (Alcabre) a las 21.00 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Festival Folclórico Internacional

Última jornada del certamen con desfile desde el MARCO hasta Porta do Sol donde habrá el festival de clausura con la participación de los grupos de México, Italia, Ciudad Real, Serbia y Galicia.

Desfile desde el MARCO a las 20.00 y actuación a las 21.00 horas en la Porta do Sol. Actividades gratuitas.

Charanga Achicoria

Formación de Xinzo de Limia que llenará el escenario de ritmo, humor y música festiva con un repertorio variado y para todas las edades.

Centro Comercial Vialia (Foodcourt) a las 20.30 horas.

João e Eva

Música en directo dentro del ciclo Caixa Inversa.

Café Uf (Pracer, 19) a las 21.00 horas. Taquilla inversa.

Dance4

Evento solidario que reúne DJ y artistas de la escena electrónica con el objetivo de recaudar fondos que se destinarán a enviar ayuda humanitaria a Venezuela.

Sala MasterClub (Urzáiz, 1) desde las 22.00 horas. Entrada mínima a 3 euros y también se puede colaborar con alimentos no perecederos, medicamentos o productos de primera necesidad.

TEATRO

«Farsas e Canovacci»

La Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD) y la Commedia dell’Arte International Network traen el mejor teatro a Vigo en una actividad abierta a todos los públicos.

Calle Eduardo Iglesias (frente a La Contenedora) a las 20.00 horas. Entrada gratuita.

Exposiciones

"A luz de Galicia"

Exposición en la que el pintor Juan Moreno Badía reúne una amplia selección de obras recientes e inéditas con el paisaje gallego como gran protagonista. Así, se pueden ver escenarios urbanos, costeros y de interior.

Sala Maruja Mallo Deputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de lunes a viernes de 9.00 a 20.30 horas.

«Soñismo», de Julia Beiser

Exposición temporal sobre los sueños y las pesadillas, fuente inagotable de inspiración.

A Morada (Enrique X. Macías), en horario de apertura al público. Muestra abierta hasta el 31 de julio.

Exposición Espacio +60

Los participantes en los talleres de dibujo y pintura que se imparten en el Espacio +60 de Afundación , dirigidos por Paz Parrado, muestran las obras resultantes del trabajo realizado durante todo el curso con retratos, paisajes y marinas en los que buscan dominar conceptos como la luz y la sombra, las gamas, las transparencias o las texturas.

Sala II Sede Afundación (Velázquez Moreno, 18), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 horas. Hasta el 24 de julio.

Artistas en construcción

Una nueva exposición «FabLab Feito na Casa» en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

Patio A3 en la Planta Baja del Marco (calle Príncipe 54), de martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.

«Epílogo», de Simón Pacheco

Muestra sobre exploraciones pictóricas en la condición ondulatoria del tiempo.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 18 de septiembre.

«Vestidos de Palestina»

Exposición de bordado palestino, patrimonio inmaterial de la humanidad. A cultura como resiliencia.

Tienda de Comercio Justo de Oxfam Intermon (Triunfo, 4), en horario de atención al público. Hasta el 18 de julio.

«Identidade/Outredade: a cultura enmascarada»

O Liste responde con esta proposta á fascinación que o ser humano sentepolo vedado da face. Dende hai anos, con carácter cíclico anual, exhibe unha mostra asociada ao Entroido que recolle as máscaras que o referencian e constrúen. No entanto, nesta ocasión móstrase unha escolma de arredor de 25 pezas que abranguen espazos, tempos e ritos diversos de profunda significación cultural e identitaria.

Museo Liste (calle Pastora, 22), na Sala de Exposicións Temporais. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos menos el Día das Letras Galegas). Ata o 31 de decembro.

Art Vigo

Esculturas, pinturas y fotografías pueblan los antiguos locales comerciales de las céntricas Galerías Durán, en la calle Príncipe, con motivo de esta feria artística, impulsada por el galerista Beny Fernández. Reúne propuestas de 25 artistas contemporáneos cuya obra puede ser adquirida por los visitantes.

Galerías Durán (Príncipe, 51). De lunes a jueves, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de julio.

«Luís de Camões. O futuro do passado»

La muestra conmemora el 500 aniversario del nacimiento del escritor portugués.

Camões - Centro Cultural Português (Praza de Almeida, s/n). De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Circus»

Primer día de la exposición de Alejandra Icaza con una síntesis del recorrido por una obra que se mantiene fiel a unas claves pero que muestra distintos momentos de intensidad.

Museo MARCO (Príncipe, 54), inauguración a las 20.00 horas.

«Corpos e rostros bisexuais»

Captados por la máquina fotográfica de Monica Kuti con Paola O Velázquez de coordinadora.

La Galeríajazz (Ronda Don Bosco, 21), de 18.00 a 00.00 horas.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«140 anos. Escola de Artes e Oficios»

Muestra, en la que, a través de 12 obras realizadas por el alumnado de las distintas especialidades de la escuela, se rinde homenaje a la historia del centro.

Espazo EMAO - Escola de Artes e Oficios (entrada por rúa Pontevedra y Rosalía de Castro). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 16 de octubre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.