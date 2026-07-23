Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 22 de julio en Vigo.

El yacimiento romano de Toralla acoge nuevas sesiones de las visitas teatralizadas

La villa romana de Toralla acoge una nueva cita de las recreaciones históricas al yacimiento arqueológico en una visita guiada diferente. Los figurantes, ataviados con ropa de la época, recrean diferentes escenas de la vida cotidiana de los romanos, como la prseentación en sociedad de los recién nacidos, creación de perfumes o de adornos florales, la venta de esclavos o la lucha de gladiadores, entre otros.

Yacimiento romano de Toralla, a las 20.00 y 21.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

ACTOS

Actividades en Vigonature

Por la mañana, taller de cerámica (11.00) y, por la tarde, «Os polinizadores» (18.00) y «Xogando coas sementes da horta» (19.00).

Vigonature (Praza dos Leóns), de 11.00 a 19.00 horas. Actividades con entrada al recinto.

Presentación de libro

Rafael Bañón (doctor Ciencias Biológicas, especialista en Zoología Marina y experto en taxonomía de peces) presenta «Guía de peces óseos marinos de la Península Ibérica y Baleares». La presentación corre a cargo del catedrático investigador y editor del libro Jesús Troncoso, en un acto en el que también participarán Carlos Botana (Puerto de Vigo), José Luis Vázquez (ICCT), Juan Vieites (CEG), Javier Touza (Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo) y Daniel Rey (exdirector CIM).

Edificio Redeiras (Ribeira do Berbés, 11-sala 1) a las 11.30 horas.

Conferencia «Xineceo»

Diana Longa ofrece la charla en la que se intentará responder a la pregunta de qué mano coloca la etiqueta de artista tras encontrar el nexo entre una abuela que ganchilla una manta para su nieta adolescente en 2013, un pintor en el siglo X que pinta un fresco en la iglesia local, una mujer que teje un tapiz en la Atenas del siglo V a.C y un historiador que compila las biografías de Giotto, Duccio y Arnolfo di Cambio en 1550.

A Morada Cooperativa (Enrique X. Macías, 6) a las 20.30 horas. Entrada inversa.

Fiestas Santa Cristina de Lavadores

Alborada a cargo del grupo Os Erdeiros dos Morenos de Lavadores (10.15), pregón a cargo de Rubén Riós (19.00), tercera edición de la entrega de los Chapeus de Honra para María Rosario Oliveira Domínguez, Charo, y Wenceslao Cabezas del Toro, Polo, con la presentación del nuevo disco de Airiños do Parque de Castrelos. La verbena corre a cargo de La Nave (22.30 y 01.30) y concierto de música celta con The Crass (00.00 horas).

Recinto de fiestas de Lavadores, todo el día.

Programa completo de las celebraciones. / FdV

Fiestas Santiago Apóstol de Bembrive

Primer día con la verbena a cargo de la Orquesta Capitol y del grupo La Banda de Ayer.

Recinto de fiestas de Bembrive, a las 22.00 horas.

Las fiestas empiezan hoy y se prolongan hasta el sábado. / FdV

35º Feiras do Libro Antigo

Once puestos ofrecen volúmenes de segunda mano, descatalogados y muchas curiosidades.

Praza de Compostela, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.30 horas.

MÚSICA

Adolfo FH

Rock enérgico en una cita del ciclo de conciertos «A Laxe suena a verano».

Terraza del paseo marítimo A Laxe a las 19.00 horas. Entrada gratuita.

Alfonso Medela Quintet

Música que bebe de la tradición del jazz, donde el swing y el bebop marcan el pulso con Alfonso Medela, L.A.R Legido, Óscar Rodríguez, Ricardo Formoso y Pablo Añón en un concierto de Art Vigo 2026.

Galerías Durán (Príncipe, 51) a las 20.00 horas. Entrada libre con aforo limitado y orden de reserva.

Dzetta Music Center

Concierto de fin de curso de la única escuela de Vigo que ofrece titulación oficial en música moderna, con más de 200 alumnos que tocarán temas de Queen, Arde Bogotá o Extremoduro.

Centro Comercial Vialia (Foodcourt) a las 20.00 horas.

XXXII Festival Folclórico Internacional

Tercera jornada del certamen con la actuación de las formaciones Bafa, de Chile, y Señora de la Sierra, de Ciudad Real.

Porta do Sol a las 21.30 horas. Actividad gratuita.

EXPOSICIONES

«Soñismo», de Julia Beiser

Exposición temporal sobre los sueños y las pesadillas, fuente inagotable de inspiración.

A Morada Cooperativa (Enrique X. Macías), en horario de apertura al público. Muestra abierta hasta el 31 de julio.

Exposición Espacio +60

Los participantes en los talleres de dibujo y pintura que se imparten en el Espacio +60 de Afundación , dirigidos por Paz Parrado, muestran las obras resultantes del trabajo realizado durante todo el curso con retratos, paisajes y marinas en los que buscan dominar conceptos como la luz y la sombra, las gamas, las transparencias o las texturas.

Sala II Sede Afundación (Velázquez Moreno, 18), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 horas. Hasta el 24 de julio.

Artistas en construcción

Una nueva exposición «FabLab Feito na Casa» en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

Patio A3 en la Planta Baja del Marco (calle Príncipe 54), de martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.

«Epílogo», de Simón Pacheco

Muestra sobre exploraciones pictóricas en la condición ondulatoria del tiempo.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 18 de septiembre.

«Vestidos de Palestina»

Exposición de bordado palestino, patrimonio inmaterial de la humanidad. A cultura como resiliencia.

Tienda de Comercio Justo de Oxfam Intermon (Triunfo, 4), en horario de atención al público. Hasta el 18 de julio.

«Identidade/Outredade: a cultura enmascarada»

O Liste responde con esta proposta á fascinación que o ser humano sente polo vedado da face. Dende hai anos, con carácter cíclico anual, exhibe unha mostra asociada ao Entroido que recolle as máscaras que o referencian e constrúen. No entanto, nesta ocasión móstrase unha escolma de arredor de 25 pezas que abranguen espazos, tempos e ritos diversos de profunda significación cultural e identitaria.

Museo Liste (calle Pastora, 22), na Sala de Exposicións Temporais. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos menos el Día das Letras Galegas). Ata o 31 de decembro.

Art Vigo

Esculturas, pinturas y fotografías pueblan los antiguos locales comerciales de las céntricas Galerías Durán, en la calle Príncipe, con motivo de esta feria artística, impulsada por el galerista Beny Fernández. Reúne propuestas de 25 artistas contemporáneos cuya obra puede ser adquirida por los visitantes.

Galerías Durán (Príncipe, 51). De lunes a jueves, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de julio.

«Luís de Camões. O futuro do passado»

La muestra conmemora el 500 aniversario del nacimiento del escritor portugués.

Camões - Centro Cultural Português (Praza de Almeida, s/n). De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Circus»

Primer día de la exposición de Alejandra Icaza con una síntesis del recorrido por una obra que se mantiene fiel a unas claves pero que muestra distintos momentos de intensidad.

Museo MARCO (Príncipe, 54), inauguración a las 20.00 horas.

«Corpos e rostros bisexuais»

Captados por la máquina fotográfica de Monica Kuti con Paola O Velázquez de coordinadora.

La Galeríajazz (Ronda Don Bosco, 21), de 18.00 a 00.00 horas.

Asociación Nós Mesmas participa en la exposición en La Galeriajazz. / FdV

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Presenzas galegas de Camões»

Exposición con paneles y mesas-vitrina en la sede de la Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Luís de Camões. La muestra se centra en los orígenes gallegos de Camões y en su papel como referente de la cultura gallega y su influencia en nuestras letras. El último de los paneles de la exposición da cuenta de los importantes fondos bibliográficos de la Fundación Penzol sobre su importante patrimonio literario.

Fundación Penzol, en la Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colección Municipal de Arte Galego

Selección de 69 obras artísticas custodiadas en propiedad por el Concello de Vigo y consideradas referentes de la pintura y la escultura en Galicia. Abarcan un periodo histórico que arranca en los años 40 y recorre la segunda mitad del siglo XX. Incluye obras, entre otros, de artistas como Laxeiro, Urbano Lugrís, Camilo Nogueira o los miembros del Grupo Atlántica.

CMAG - Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Mariana Gomes

La artista (Faro, 1983) defiende la pintura como una búsqueda inquieta, intensa, en la que asoman el juego, la transgresión, el happening, lo festivo y carnavalesco, la máscara, la pasión y el humor, en un empeño de estar en el filo, abriendo nuevos caminos. La pintura concebida como acción, como banquete sobre la tela.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«140 anos. Escola de Artes e Oficios»

Muestra, en la que, a través de 12 obras realizadas por el alumnado de las distintas especialidades de la escuela, se rinde homenaje a la historia del centro.

Espazo EMAO - Escola de Artes e Oficios (entrada por rúa Pontevedra y Rosalía de Castro). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 16 de octubre.

Francisco Mendes Moreira

Autodidacta, este artista portugués (Coimbra, 1979) pinta sobre cartones encontrados, manteles, telas, edredores, realiza objetos de papel maché que entablan relación con los espacios para explicar su propia visión del mundo. En su obra nada es homogéneo ni rígido, todo surge y se decide en el proceso hasta definirse en el diálogo entre personajes, formas y acción.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«O mar tamén é noso»

Exposición de Alicia Framis, artista catalana afincada en Ámsterdam. Manifiestamente feminista, esta muestra multidisciplinar reflexiona sobre el concepto de la espera y las mujeres, haciendo converger presente y futuro, memoria y contemporaneidad. Comisariada por Paula Cabaleiro.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de agosto.

«Hai un lugar»

Exposición de Alberto Ardid de Cabo (Vigo, 1986), quien trabaja elaborando piezas e instalaciones que se pueden situar entre lo perceptivo y lo matérico, enfrentando elementos diferentes entre sí y que a su vez puedan representar ideas contrapuestas.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 6 de septiembre.

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el