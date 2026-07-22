Vigo se pasa el finde de verbena en verbena: fiestas en Lavadores, Bembrive, Beade y A Guía

Con medio julio tachado en el calendario, Galicia entra de lleno en la eclosión de fiestas patronales que se suceden desde Santiago Apóstol hasta San Roque. Es la época del verano que mayor número de romerías y verbenas concentra, con festejos repartidos por cada rincón de nuestra geografía.

En Vigo, este fin de semana coincinden cuatro festejos con actividades para todos los públicos y mucha música: Lavadores, Bembrive, Beade y A Guía.

Cartel con la programación de las fiestas de Santa Cristina de Lavadores. / Irmandade de Festas de Santa Cristina de Lavadores

Lavadores (23 y 24 de julio)

Santa Cristina concentra en dos días una intensa programación musical y religiosa que comienza este jueves por la mañana con un pasacalles de Os erdeiros dos Morenos de Lavadores. El pregón será a las 19 horas a cargo del actor gallego y activista social y dinamizador en el rural Rubén Riós. Tras él, se entregarán los «chapeus de honra» a María Rosario Oliveira Domínguez y a Wenceslao Cabezas del Toro «Polo». Durante el homenaje se presentará el último trabajo del grupo folclórico al que pertenece este último, Airiños do Parque de Castrelos.

La verbena comenzará a las 22.30 horas con doble actuación de la orquesta La Nave, que saldrá antes y después del grupo de música celta The Crass.

El viernes, día en que se celebra la onomástica de Santa Cristina, habrá pasacalles desde las 10:15 horas del grupo Ansuíña. Habrá oficios religiosos a las 10 y a las 20 horas, y a mediodía con la misa solenme, cantada por la Coral Lembranzas Galegas. A las 13 horas se celebrará la recién recuperada Danza de Damas e Galáns en el atrio de la iglesia parroquial y actuará O Fiadeiro. A las 13:15 horas saldrá la procesión, acompañada de la Unión Musical de Cabral, que dará un recital durante la sesión vermú.

A partir de las 22:30 horas subirá al palco la orquesta Pontevedra, también con doblete y el grupo de rock Astarot. Una gran tirada de fuegos artificiales iluminará la medianoche.

Cartel de las fiestas de Bembrive. / Bembrive en Festas

Bembrive (23-25 de julio)

La bomba de palenque que anuncia el inicio de las fiestas de Santiago Apóstol de Bembrive estallará este jueves 23 con una verbena a partir de las 22 horas a cargo de Capitol y La banda de ayer.

La tarde del viernes reserva actividades para los más pequeños con hinchables acuáticos a partir de las 17 horas. La noche cobrará ritmo con la orquesta Fuego y la discoteca móvil Mega CDC a partir de las 22 horas.

La agenda se intensifica el sábado, día grande, con un programa que comienza a las 10:30 horas con un pasacalles a cargo del Ateneo Musical de Bembrive, que ofrecerá una actuación al término de los actos religiosos. La misa solemne será a las 11 horas, seguida de la procesión. Ya a las 13 horas llegará la sesión vermú con el grupo Mala Herba.

Como colofón habrá cucañas y fiesta de la espuma a partir de las 17:30 horas. Cerrará los festejos la orquesta La Oca.

La novedosa presentación del programa de las fiestas de Beade de este año, con un tríptico en lugar del tradicional cartel. / Festas Santa Ana Beade

Beade (24-27 de julio)

La parroquia viguesa rinde homenaje a Santa Ana, su patrona, con un programa que abarca cuatro días. El viernes 24 tan solo se contempla un acto religioso, el funeral por los difuntos de la parroquia a las 18 horas, por lo que la parte lúdica comienza el Día de Galicia. A las 10 horas habrá una misa rezada a la que seguirán pasacalles a cargo de la banda de música de Coruxo y de la Banda de Gaitas, Cornetas y Tambores Ría de Vigo.

La misa solemne se oficiará a las 12.15 horas y culminará con la tradicional procesión. A su término, volverá a sonar la Unión Musical de Coruxo.

Los juegos empezarán a las 18 horas con una fiesta Holi y de la espuma y con juegos de agua para todos los públicos.

La verbena nocturna corre a cargo de los grupos Alkar y Ritmo.

El sábado, día grande, está marcado por los actos litúrgicos: habrá misa rezada a las 10, 11, 19 y 20 horas -esta última con procesión- y misa solemne a las 12.15h, también con procesión.

La Banda Escola de Música de Beade ofrecerá un pasacalles matutino y una actuación a las 13.30 horas, en la que se homenajeará a los mayores de la parroquia. Repetirá concierto a las 21 horas.

La orquesta Miramar y La banda de ayer pondrán música a la verbena. Ya a la medianoche tendrá lugar el tradicional espectáculo pirotécnico.

El lunes concluyen las fiestas con juegos para los más pequeños y dos nuevas orquestas. La jornada comenzará con un pasacalles de la banda de música Unión de Guláns, que dará un concierto a las 13:30 horas. La misa solemne será a las 12.15 horas, seguida de procesión.

El programa más lúdico se retoma a las 18 horas con pintacaras, juegos de madera y «alguna que otra sorpresa» para todos los públicos.

Despiden las celebraciones Los Players y América de Vigo.

Cartel de la Festa da Sardiña da Guía, en Teis. / Fiestas de la Guia

Festa da Sardiña da Guía (25 y 26 de julio)

La carballeira de A Guía, en Teis, acoge este fin de semana una de las citas gastronómicas más emblemáticas del verano en Vigo: la fiesta de la exaltación de la sardina. A mediodía del sábado abrirán los puestos para el reparto de comida. La romería estará amenizada por la Banda de Gaiteiros de Pardavila.

A las 14 horas se entregará la «Sardiña de Ouro» a la Asociación de Comerciantes de Teis.

La música regresará a partir de las 19 horas con la actuación de Cernadura, y a las 21:30 horas será el turno de la orquesta Trío Iris.

El domingo el reparto de sardinas y pan de maíz se iniciará a las 11:30 horas. Las encargadas de amenizar la jornada serán la Asociación Folclórica Andarela, a las 13:30 horas, y el Trío Vaivén, a las 21.30 horas.